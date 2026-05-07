トワニーのフェムケアライン「TWANY＆me」から繰り返しがちなニキビの予防を考えた薬用クリーム「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」5月9日（土）発売

株式会社カネボウ化粧品

カウンセリングブランド「TWANY（トワニー）」は、フェムケアライン「TWANY＆me（トワニーアンドミー）」のスキンケアシリーズから、繰り返しがちなニキビの予防を考えた薬用クリーム「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」を2026年5月９日（土）に発売いたします。

今回発売するのは、有効成分※2配合で、ニキビ、肌あれを防ぐ薬用クリーム。ぷるんとした水感ジュレクリームがさっとなじみ、水分をたっぷり抱え込んだうるおい膜が肌をやさしく守ります。

また、自分らしい毎日を過ごしたい女性を応援する共感型フェムケアプラットフォーム「エールミー」を、生活者と双方向に繋がるデジタルサービス「My Kao」内にオープンしたことをお知らせいたします。

※2：ニコチン酸アミド、グリチルリチン酸ジカリウム

「TWANY＆me（トワニーアンドミー）」 公式サイト：

https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/twany_andme/

ハグするように慈しむ「TWANY＆me」の繰り返しがちなニキビ予防

トワニーは1996年の誕生から、“美しさのリズム”に着目し、女性に寄り添う商品と美容の提案を30年間続けてきました。

トワニーから2023年にフェムケアライン「TWANY&me」が誕生し、デリケートゾーンの肌ケアに対応したボディウォッシュとボディクリームを発売。2024年からは「TWANY&me」の第2弾として、ミニマル2ステップで繰り返しがちなニキビ予防にアプローチするスキンケア商品を展開しています。

今回は、第3弾として、有効成分※2を配合でニキビ、肌あれを防ぐ薬用クリームが登場します。基本のケアにプラスして使うことで、水感のヴェールが肌を包み込み、うるおい感が長時間続きます。摩擦レス設計で肌に触れるだけでさらっとほぐれ、みずみずしくやさしく広がり、さっとなじむ心地よいスキンケアを提案します。

商品詳細

やさしくハグする水感クリームが負担感なく、さらっとなじみすっとおさまる※1

有効成分※2 配合で、ニキビ、肌あれを防ぐ薬用クリーム

トワニーアンドミー アクアジュレハグ〈薬用クリーム〉

40g 4,180円（税込）

40g 3,960円（税込）（レフィル）

【商品特長】

○有効成分※2配合で、ニキビ、肌あれを防ぐ薬用クリームです。

○水分をたっぷり抱え込んだジェルクリームが、肌に触れるだけでさらっとほぐれ、みずみずしくやさしくのび広がり、さっとなじみます。

○オイル感フリーなのに、密着感のあるうるおい膜が肌を長時間包み込み、やわらかくもっちりとした肌に整えます。

☆ボタニカルエッセンスCP-VS1B※3（保湿）配合

ビルベリー葉エキスCP※4（保湿）配合

○アレルギーテスト済

○ノンコメドジェニックテスト済※5

※1：角層まで

※2：ニコチン酸アミド、グリチルリチン酸ジカリウム

※3：サクラ葉抽出液、ヒメノボタンエキス、センブリエキス、山椒エキス、甘草抽出末、濃グリセリン

※4：ビルベリー葉エキス、DPG

※5：コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテストです。

【すべての方にアレルギーが起こらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。】

繰り返しがちなニキビ予防におすすめの処方設計

◇ポイント1：ハグスムースイン処方

水分をたっぷり抱え込んだジェルクリームが、ハグするように肌に触れるだけでさらっとほぐれ、みずみずしくやさしくのび広がり、さっとなじみます。

※イラストはすべてイメージ

◇ポイント2：ニキビ予防ケア＆うるおい美肌ケア

ゆらぐ前に水感のヴェールで肌をやさしく包み込み、日々のスキンケアで繰り返しがちなニキビも予防。

●ニキビ、肌あれ予防

2つの有効成分（ニコチン酸アミド、グリチルリチン酸ジカリウム）配合で、ニキビ、肌あれを予防

●うるおい美肌ケア

水分・うるおい成分を閉じ込める水感のヴェール

●美容成分 ビルベリー葉エキスCP※（保湿）配合

※ビルベリー葉エキス、DPG

「TWANY&me」こだわりの香り設計

今回のスキンケア商品は、どんなときでも心地よく、やわらかな気分でいられるような香りを目指しています。

ちょっぴり落ち込むときもあなたに寄り添い、本能で感じる心地よさにこだわった天然精油配合※6のアンバー&グレープフルーツの香りを体感してください。

※6：香料の一部

共感型フェムケアプラットフォーム「エールミー」について

https://my.kao-kirei.com/kirei-science/yellme/

自分らしい毎日を過ごしたい女性を応援する、共感型フェムケアプラットフォーム「エールミー」が生活者と双方向に繋がるデジタルサービス「My Kao」内にオープンしました。

「エールミー」では、花王がこれまでに培ってきた研究知見をもとに、月経やPMS、更年期など女性の健康課題に関する情報を、医療・ヘルスケア分野の専門家監修のもと発信するとともに、匿名で参加できるコミュニティルーム「こころとカラダ雑談ルーム」を展開します。信頼性の高い情報と、生活者同士が気持ちや経験を共有できるコミュニティの両輪で、正しい知識と共感を届け、自分に合った選択を前向きに考えられる場所として寄り添っていきます。

トワニーブランドについて

トワニーは、1996年の誕生時より一日、一月、一年、一生という“美しさのリズム”に着目し、一人ひとりの肌や美への想いに寄り添い、適切な美容プランを提案しております。

お近くの店舗は、トワニーブランドサイト『店舗検索』からお探しいただけます。

https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/