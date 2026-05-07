Kicker Management Company, LLC

Kicker Ventures（本社：米国カリフォルニア州メンローパーク、代表者：清峰 正志）は、米国ニュージャージー州プリンストンを拠点とするバイオテクノロジー企業 Kanvas Biosciences社 の4,800万ドルのシリーズA資金調達ラウンドに参加したことをお知らせします。

本ラウンドは、既存投資家であるDCVCおよびLions Capitalが共同でリードし、Kicker Venturesのほか、ゲイツ財団を含む複数の投資家が参加しました。Kanvas Biosciences社は、今回調達した資金を活用し、がん免疫療法、免疫チェックポイント阻害薬に伴う大腸炎、ならびに栄養不良に関連する腸管機能障害を対象としたマイクロバイオーム治療薬プログラムの開発を進める予定です。

Kanvas Biosciences社は、独自の空間マイクロバイオーム解析技術と製造基盤を活用し、定義された微生物コンソーシアムを用いた治療薬の開発に取り組む企業です。マイクロバイオーム医療は、これまで多くの疾患との関連が示されてきた一方で、臨床での再現性、製造、スケーラビリティの面で課題を抱えてきました。複数の微生物株からなるコンソーシアムを、より再現性のある治療介入として開発することで、従来のドナー由来FMT（糞便微生物移植）が抱えてきたばらつきや製造面の制約に取り組んでいます。

同社のプログラムの一つである KAN-001 は、がん免疫療法の治療効果向上を目的としたマイクロバイオーム治療薬候補です。Kanvasは、がん免疫療法に良好な反応を示した患者由来のマイクロバイオームに着目し、そこから同定された複数の微生物株をもとに、治療薬としての開発を進めています。

また、同社は免疫チェックポイント阻害薬に伴う大腸炎を対象とする KAN-004 の臨床開発も進めています。KAN-004は、マイクロバイオーム、腸管バリア、免疫バランスの回復を目指して設計された経口の微生物コンソーシアム製剤です。Kanvasは、Centre de recherche du CHUM（CRCHUM）およびCHUM Microbiome Centreの研究者らと連携し、免疫関連大腸炎を有する患者を対象に第1相臨床試験を進めています。

さらに、Kanvas Biosciences社はゲイツ財団との取り組みを通じ、栄養不良に関連する腸管機能障害を対象としたマイクロバイオーム治療薬プログラムにも取り組んでいます。腸管の炎症や機能障害により栄養吸収が阻害される状態は、特に低・中所得国において大きな医療課題となっており、同社はマイクロバイオームを活用した新たな介入の可能性を追求しています。

Kicker Venturesは、Kanvas Biosciences社が、マイクロバイオーム医療を「研究上の可能性」から「再現可能で製造可能な治療薬」へと進化させる重要な挑戦をしていると考え、本ラウンドに参加しました。

Kicker Ventures Founder & Managing Partnerの清峰正志は、次のように述べています。

「マイクロバイオーム医療は長年大きな可能性が語られてきた一方で、臨床での再現性、製造、スケーラビリティという難しい課題に直面してきました。Kanvas Biosciences社は、独自の解析技術と製造基盤を組み合わせ、微生物コンソーシアムをより定義された、再現可能な治療薬として開発しようとしています。がん免疫療法、免疫関連大腸炎、栄養不良、アニマルヘルスといった複数の領域で同社のアプローチが検証されていくことは、マイクロバイオーム医療の次のフェーズを考えるうえで非常に重要だと考えています。Kicker Venturesは、同社の長期的な成長を支援してまいります。」

Kicker Venturesは今後も、ヘルスケア、ライフサイエンス、AI、ソフトウェアを中心に、医療・健康の未来を支える新たなインフラを構築する起業家を支援してまいります。

Kanvas Biosciences社について

Kanvas Biosciences社は、2020年に設立された米国ニュージャージー州プリンストン拠点のバイオテクノロジー企業です。同社は、独自の空間マイクロバイオーム解析技術と製造基盤を活用し、複数の微生物株からなる定義されたコンソーシアム製剤の開発を進めています。がん免疫療法、免疫関連大腸炎、栄養不良に関連する腸管機能障害などを対象に、マイクロバイオームを活用した新たな治療介入の開発に取り組んでいます。

公式サイト：https://www.kanvasbio.com/

Kicker Venturesについて

Kicker Venturesは、米国を拠点とするグローバル・ベンチャーキャピタルです。ヘルスケア、ライフサイエンス、AI、ソフトウェアを中心に、医療・健康の未来を支える新たなインフラを構築する起業家を支援しています。

投資に加え、医療機関、事業会社、研究機関、スタートアップ、VCネットワークをつなぐプラットフォームとして、実装・事業開発・エコシステム形成を支援しています。Kicker Venturesは、革新的な医療・ヘルスケアソリューションが社会に届くまでのプロセスを支援し、起業家とともに長期的な価値創出を目指しています。

公式サイト：https://www.kickerventures.com/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/kicker-ventures/

Note：https://note.com/kickervc/



