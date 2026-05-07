クラダシ、滞留予測AIを自社開発し「余らせない」仕組みを提供する「Kuradashi Forecast」の提供を開始

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、食品メーカーに対してフードロスを未然に防ぐ仕組みを提供する「原因療法型」のDX推進サービス「Kuradashi Forecast」の提供を開始いたします。

本サービスは、AIを活用し、「Kuradashi」の事業を通じて培った膨大な販売実績から、独自の滞留予測エンジンを自社開発したものです。「いつ・どれだけ余るか」を可視化し、最適な販促アクションを提示いたします。従来の「発生したフードロスを削減する」アプローチから「発生そのものを抑制する」アプローチへと進化させ、サプライチェーンにおけるフードロスの根本解決を目指します。

■「滞留在庫AX」提供の背景

クラダシは、ミッションを「善いビジネスで未来に実りを。」 と掲げ 、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす事業を展開しています。

これまでクラダシは、フードロスの危機にある商品を買い取り、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」でおトクに販売する「1.5次流通」を展開し、多くの食品をレスキューしてまいりました。しかし、持続可能な社会を実現するには、発生したロスを救う「対症療法」にとどまらず、ロスの発生そのものを未然に防ぐ「原因療法」が必要不可欠です。

そこでこのたび、自社での買い取り・販売・価格調整を通じて蓄積してきた膨大な実務データを基に、独自の「滞留在庫予測エンジン」を開発いたしました。そして、この「滞留在庫予測エンジン」を食品メーカーさまへ提供し、根本的なロス削減を支援する原因療法型のDX推進サービス「Kuradashi Forecast」の提供を開始いたします。

本サービスを通じて、滞留の可能性のある商品を早期に可視化し的確なアクションを促すだけでなく、蓄積されるデータを商品設計や生産計画へ活用することで、「フードロスを生まない」仕組みの構築を支援し、サプライチェーン全体の最適化に貢献してまいります。

■「Kuradashi Forecast」概要

「Kuradashi Forecast」は、メーカーの在庫管理・販売管理データをAPIやCSVで連携し、クラダシ独自の滞留予測エンジンによって「滞留リスクの高い危険SKU」を早期に判定するサービスです。まずは既存のSKU情報、在庫数、賞味期限、販売実績等のデータを連携することから始め、将来的には生産・配分判断までつなげる運用の定着を支援いたします。

【主な機能と特徴】

- 危険SKUの早期判定在庫量、賞味期限、出荷ペースを統合し、「残日数 × 在庫量 × 消化速度」に過去の販売知見を掛け合わせることで、いつ・どれだけ余るかを高い精度で予測します。- 推奨アクションの提示単なる予測にとどまらず、最適な「推奨売価帯」の提示やソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」での買い取り提案など、具体的な打ち手を提示します。- 実務データに基づいた信頼性実際にクラダシ自ら買い取り、売り切ってきたマーケットプレイスとしての実務基盤があるからこそ、市場の価格反応に基づいた実効性の高いロジックをご提供できます。

今後もクラダシは、フードロス削減をはじめ、さまざまな社会課題を価値へと転換しつつ、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす「ソーシャルグロースカンパニー（Social Growth Company）」を目指します。

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：33,659トン ・経済効果：163億7,672万円

・CO2削減量 ：89,231t-CO2 ・支援総額：181,283,531円

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「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。





