水回りの不具合は再び起きる？再発経験と再対応の実態調査（水道修理業者、株式会社N-Vision調べ）

株式会社N-Vision

水回り設備の不具合は、修理や交換をしていったん解決したように見えても、しばらくして同じようなトラブルが再び起きることがあります。実際には、最初の対応内容だけでなく、設備の状態や使用方法、見えにくい部分の劣化状況など、さまざまな要因が重なって再発につながっている可能性があります。毎日使用する場所だからこそ、一度直ったあとも本当に安心できるのか、不安を感じる人は少なくありません。

そこで、全国展開する水道修理業者「水道職人」を運営する株式会社N-Visionは、1年以内に水回り設備の修理や交換を水道修理業者へ依頼したことがある人を対象に、水回りの不具合の再発実態や、再発時の対応、再発防止に向けた取り組みについてアンケート調査を実施しました。本調査では、不具合の再発経験の有無をはじめ、再発時に最初に取った対応、その後に行われた再発防止の工夫などについて整理しています。

本記事が、水回りの不具合の再発に不安を感じている方にとって参考情報となるとともに、水道修理サービスの提供や案内方法の改善を検討する企業にとっても、再発時の対応や再発防止に関する支援のあり方を見直すヒントとなれば幸いです。

◆調査1 ：以前不具合が起きた箇所で水漏れやつまりなどが再び起きたことは？

◆調査2 ：不具合が再び起きた際最初に取った対応

◆調査3 ：再発を防ぐためにその後見直したことや取り入れたこと

◆まとめ：調査から見えてきた水回りトラブルの実態

Q1．以前不具合が起きた箇所で、水漏れやつまりなどが再び起きたことはありますか？

Q2．不具合が再び起きた際、最初に取った対応として最も近いものを1つお選びください。※Q1で「再発はしていない／覚えていない」以外を選んだ方が対象

Q3．再発を防ぐために、その後見直したことや取り入れたことはありますか。（複数選択可）

まとめ：調査から見えてきた水回りトラブルの実態

- 最も多かったのは「再発はしていない」が58.0％（116人）で、半数以上の人が修理や交換を依頼したあとに同じような不具合を経験していないことがわかりました。とはいえ、ここで見逃せないのは、再発を経験した人も決して少なくないという点です。- 実際に「同じ箇所で1回再発した」は8.0％（16人）、「同じ箇所で2回以上再発した」は13.5％（27人）となっており、同じ箇所で再び不具合が起きた人は合計21.5％（43人）でした。およそ5人に1人が同じ場所のトラブルを再び経験している計算になり、一度修理したからといって必ずしも安心しきれるわけではない実態がうかがえます。特に「同じ箇所で2回以上再発した」が13.5％（27人）いる点からは、単発のトラブルではなく、原因が十分に解消されないまま不具合を繰り返しているケースも考えられます。- さらに、「同じ箇所ではないが、似た不具合が別の場所で起きた」も13.5％（27人）でした。これは、同じ場所そのものは直っていても、水回り全体として似た悩みが続いている人が一定数いることを示しています。たとえば、水漏れやつまりは一か所だけの問題に見えても、配管の状態や設備の古さ、日常的な使用状況など、複数の要因が関係していることもあります。そのため、表面上の症状だけでなく、周辺も含めて確認することの大切さを感じさせる結果といえるでしょう。- 最も多かったのは「前回と同じ水道修理業者に依頼した」32.9％（23人）でした。約3人に1人が前回対応した水道修理業者へ再び連絡しており、いったん依頼した水道修理業者にそのまま相談する流れが、再発時の行動として比較的一般的であることがわかります。前回の状況を把握してもらいやすいことや、あらためて水道修理業者を探す手間を省けることが、こうした選択につながっていると考えられます。- 一方で、「前回とは別の水道修理業者に依頼した」も15.7％（11人）おり、再発時にはあえて依頼先を変える人も一定数いることがわかります。前回の対応そのものへの不満に限らず、再発したことで原因を改めて確認したい、別の意見を聞きたいと考えた可能性もありそうです。- その一方で、すぐに水道修理業者を呼ぶのではなく、「メーカーや販売店に相談した」12.9％（9人）、「管理会社や大家に相談した」12.9％（9人）という回答も同程度ありました。設備の不具合であっても、住まいの契約形態や製品の購入先によって、最初の相談先が分かれている様子がうかがえます。- また、「ご自身で対処した」11.4％（8人）、「しばらく様子を見た」11.4％（8人）という回答もありました。再発してもすぐには外部へ相談せず、まずは自分で対応したり、状況を見極めようとしたりする人も少なくありません。水回りの不具合は症状の出方に波があることもあるため、すぐに深刻だと判断しにくいケースもあるのでしょう。- 具体的な見直しや取り入れたこととして最も多かったのは、「定期的に掃除や手入れをするようにした」23.5％（47人）と、「設備や部品を取り替えた」23.5％（47人）でした。再発防止に向けては、日常的な手入れを意識する人と、設備そのものを見直す人の両方が多いことがわかります。普段の使用方法やメンテナンスを改める動きと、不具合の原因になりそうな部分を物理的に変える動きの両面から対応している様子がうかがえます。- それに続いたのが、「定期的に水漏れやぐらつきを確認するようにした」22.5％（45人）でした。掃除の頻度を増やしたり部品を交換したりするだけでなく、異変を早めに見つけるために確認を習慣化しようとする人も多いようです。大きなトラブルになる前に気づけるよう、日頃から設備の状態を気にかける意識も、再発防止につながる行動の一つといえるでしょう。- また、「気になる不具合は早めに水道修理業者へ相談するようにした」18.5％（37人）、「使用方法を見直した」17.5％（35人）、「油や固形物などを流さないようにした」16.5％（33人）、「排水口ネットやストレーナーを使用するようにした」13.0％（26人）といった回答も見られました。大がかりな交換や修理だけでなく、日常の使用方法を見直したり、異変を感じた段階で早めに相談したりすることも、再発防止策として意識されているようです。- その一方で、「特に変えていない」も28.5％（57人）でした。再発防止について尋ねた設問でありながら、約3割が特別な見直しをしていない点は注目されます。再発を経験しても、何を変えればよいのかわからなかったり、修理や交換によってひとまず解決したと受け止めたりして、その後の行動までは変えなかった人もいたのかもしれません。

今回の調査からは、水回りの不具合は一度修理や交換をしたあとでも、必ずしもそれで終わるとは限らない実態が見えてきました。同じ箇所で再び不具合が起きることもあれば、似たようなトラブルが別の場所で起きることもあり、水回りの悩みは思った以上に繰り返されやすいものだといえそうです。

また、再発したときの対応にも違いが見られました。前回と同じ依頼先に相談する人もいれば、別の相談先を選ぶ人や、まずは自分で様子を見る人もいます。水回りのトラブルは暮らしへの影響が大きいため、何を重視するかによって行動が分かれる様子がうかがえます。

さらに、再発防止に向けては、掃除や点検の習慣を見直したり、設備や部品そのものを見直したりと、さまざまな行動が取られていました。その一方で、再発を経験しても特に見直しをしていない人がいることから、不具合のあとに何を変えればよいのかが、必ずしもわかりやすいわけではないことも見えてきます。

こうして見ると、水回りの再発トラブルを減らすためには、その場の不具合に対応するだけでなく、原因の見極めや使用方法の見直し、その後の確認まで含めて考えることが重要です。とくに同じような症状が繰り返している場合は、表面上の不具合だけでなく、周辺の設備や使用環境も含めて確認する視点が求められます。

水回りの不具合は生活への影響が大きいからこそ、早く直すことに加えて、再発を防ぐ視点を持つことが重要です。とうきょう水道職人の公式ホームページでは、水漏れやつまりなどへの対応内容や相談の流れを案内しています。対応内容や相談方法が気になる方は、参考にしてみてください。

調査概要

とうきょう水道職人のサイトはこちら :https://suido-pro.tokyo.jp/

調査日： 2026年3月31日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 1年以内に水回り設備の修理や交換を水道修理業者へ依頼した人・200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「全国対応の信頼できる水道修理業者を提供する株式会社N-Vision」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://suido-pro.tokyo.jp/(https://suido-pro.tokyo.jp/)

https://suido-pro.kanagawa.jp/(https://suido-pro.kanagawa.jp/)

株式会社N-Visionの強みとサービス

株式会社N-Visionでは、「信頼できる水道修理業者を提供するプロ集団」というコンセプトのもと、全国のお客様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適な水道修理サービスが全くわからない方のために、修理内容や料金の説明、対応スピードなど幅広い施策を提案できる専任スタッフがサポートします。

突然の水漏れや修理の必要に直面している方は、ぜひご相談ください。

Point（1）迅速かつ安心な対応ができる『株式会社N-Visionの水道修理サービス』

株式会社N-Visionでは、消費者の不安を解消するために、迅速で確実な修理対応を提供しています。特に、問題が発生した際には、最短での駆けつけ対応を約束し、事前にしっかりとした説明を行うことで、お客様が安心して修理を依頼できる環境を整えています。また、作業後にはアフターケアを徹底し、長期的に安心してお使いいただけるようサポートを続けます。

Point（2）高品質なサービス提供を支える専任スタッフ

修理内容や料金の透明性を確保するために、すべての作業を経験豊富なスタッフが対応しています。スタッフは定期的に研修を受け、常に最新の技術と知識を提供しています。また、お客様に安心してご利用いただけるよう、細かな修理内容まで丁寧に説明し、作業後もしっかりとアフターケアを行います。

Point（3）水道修理業務に留まらない幅広いサービス提供

水道修理に限らず、定期的な点検サービスや緊急時の対応、アフターサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。施策単体でなく、トータルな修理プランを提供し、お客様の期待に最大限に応えます。

株式会社N-Vision 概要

商号：株式会社N-Vision

代表取締役：中村 信幸

設立：平成21年4月（2009年）

資本金：1,000万円

所在地：〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 N-Vision本社ビル

電話番号：082-275-5227

FAX番号：082-275-5228

事業内容：

給排水住宅設備工事

給排水設備各種修繕

トイレ・排水管詰まり除去

給湯器設置交換

水まわりのリフォーム

漏水調査・漏水修繕工事

水まわり緊急メンテナンス

認可・資格：

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

拠点展開：

（中国エリア）広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県

（九州・沖縄エリア）沖縄県・福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県

（東海エリア）愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・山梨県・神奈川県

（近畿エリア）京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・大阪府・兵庫県

関連会社：株式会社MIZUSAPO

対応エリア：

（四国エリア）愛媛県・香川県・徳島県・高知県

（中国エリア）広島県