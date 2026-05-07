LIXIL榎戸工場にて、製造工程で発生する陶器片を衛生陶器の原料として100%再資源化する製造方法を確立し、運用開始

LIXIL榎戸工場にて、製造工程で発生する陶器片を衛生陶器の原料として100%再資源化する製造方法を確立し、運用開始