【トンボ学生服】全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）への特別協賛を決定。ユニフォームを通じて、夢を追う高校生たちの「輝く瞬間」を応援します。

株式会社トンボ

学校制服・体育着の製造・販売を行う株式会社トンボ（岡山県岡山市厚生町二丁目2-9、代表取締役社長：藤原竜也）は、高校バレーの私学日本一を競う「全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会」（全国私立高等学校バレーボール連盟主催）＝通称：さくらバレーのメインパートナーに就任いたしました。

■本大会への協賛背景

株式会社トンボは、創業以来「生徒の皆さまの成長を見守る」という使命のもと、学校制服やスポーツウェアの製造・販売を通じて全国の学校生活を支えてまいりました。

一方、「さくらバレー」は、全国の高校生がひたむきにボールを追い、夢や希望を抱いて挑戦する、高校スポーツ界において極めて重要な舞台です。同大会が長年にわたり高校スポーツの発展に寄与され、多くの生徒に感動を与えてこられた志に、私たちは深く共鳴いたしました。

この度、私たちがメインパートナーとして本大会の運営を全面的にバックアップすることを決定した背景には、両者の「生徒を応援したい」という強い想いの合致があります。

本協賛を通じて、大会の認知度をさらに高めるとともに、選手・保護者・学校関係者の皆さまとの信頼関係をより深め、次世代を担う高校生たちが最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを共に推進してまいります。

■代表取締役社長 藤原 竜也よりメッセージ

この度、歴史ある『さくらバレー』のメインパートナーという大役を担わせていただくことになり、大変光栄に存じます。

コートの上で一筋のボールを追い続ける選手の皆さまの姿は、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれます。制服やスポーツウェアは、いわば生徒の皆さまにとっての『勝負服』です。私たちはそのモノづくりを通じて、選手たちがこれまでに積み重ねてきた努力が最高の形で花開くよう、全力で伴走させていただく所存です。

本大会が、参加されるすべての生徒の皆さまにとって、一生の宝物となるような輝かしい舞台となるよう、運営の皆さまと共に力を尽くしてまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社トンボ

所在地： 岡山県岡山市北区厚生町二丁目2番9号

代表取締役社長： 藤原 竜也

創業： 1876 年

設立： 1924 年

URL： https://www.tombow.gr.jp/

事業内容： スクールウエア、スポーツウエア、介護／メディカルウエアなどの企画／製造／販売を行うユニフォームの総合メーカー