NE、カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定。従業員が安心して働ける環境の整備へ

NE株式会社

NE（エヌイー）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：比護則良、以下「NE」）は、お取引先様および従業員の双方が互いに尊重し合い、健やかに働ける環境を維持することを目的に「カスタマーハラスメントに関する対応方針」を策定いたしました。

2025年6月の法改正により、令和8年10月よりカスタマーハラスメント（以下「カスハラ」）の防止措置が事業主の義務となることが決定しています。NEは、「コマースに熱狂を。Love Commerce.」という企業文化のもと、サービスを支える従業員や、将来の仲間となる採用候補者が心身ともに安全で、誇りを持って働ける環境を維持することが不可欠であると考えています。上場企業としての社会的責任を果たし、本制度の義務化に先んじて指針を明文化することで、最高品質のサービス提供を継続できる体制を強化いたします。

■ 策定の背景

1. 従業員の「心身の安全」を守る責任

NEが提供する「ネクストエンジン」等のサービスは、従業員一人ひとりの創造的な活動によって支えられています。従業員が不当な言動による精神的苦痛から守られ、安心して挑戦できる環境を整えることはNEの責務です。組織として従業員を守る姿勢を明確にすることで、職業生活の安定に努めます。

2. 法的義務化に先駆けた、より誠実な対話のための環境整備

「労働施策総合推進法」の改正および、令和8年2月に公布された「カスタマーハラスメント防止指針」に基づき、社会通念上不相当な言動を明確に定義しました。NEは義務化に先立ち、本方針を策定することで、日々サービスをご利用いただいているお取引先様へ変わらぬ誠実さを提供し続けるとともに、従業員が健やかに業務に励める体制を整えます。

3. お客様の声に学び、共に成長し続けるために

NEにとって、お客様の声は「対応するもの」である前に、「サービスをより良くするために受け止めるもの」です。ときに厳しいご指摘をいただくこともありますが、それは私たちが学び、改善する貴重なきっかけとなります。本方針は、そうした大切な声に真摯に向き合い続けるためにも、お取引先様と従業員の双方が安心して対話できる環境を守ることを目的としています。

※本方針は、お取引先様からの正当なご意見、ご要望、ご指摘を制限するものではありません。

■ 「カスタマーハラスメントに関する対応方針」の概要

※方針の全文は、コーポレートサイト(https://ne-inc.jp/investor/governance/customer-harassment/)をご参照ください。

・基本理念：すべてのお取引先様に対し誠実かつ高品質なサービスを提供するため、従業員が心身ともに安全に、誇りを持って働ける環境を維持します。お取引先様と従業員は対等なパートナーであると考えます。

・定義：厚生労働省のマニュアルに基づき、「内容の妥当性に照らして、その実現のための手段・態様が社会通念上不相当なもの」をカスハラと定義します。

・主な該当行為：身体的・精神的な攻撃（暴行、暴言、中傷）、威圧・差別・性的な言動、SNS等での誹謗中傷、不当な拘束、過剰または不当な要求などが含まれます。

・NEの対応：該当行為があったと判断した場合、サービスの提供をお断りすることがあります。悪質な場合は、現場担当者個人ではなく組織として毅然と対応し、警察・弁護士等と連携し適切に対処します。

・具体的な取り組み：社内相談窓口および対応マニュアルの整備、従業員研修の実施、被害を受けた従業員のメンタルヘルスケア体制（産業医や外部専門機関との連携）を推進します。

■ NE株式会社について

「コマースに熱狂を。Love Commerce.」を企業文化に掲げ、EC事業者の成長を支えるSaaS・支援事業を展開しています。独立自律した経営戦略のもと、EC支援・SaaS事業、地方創生・自治体支援事業、コンサルティング事業の3領域で事業を推進し、AIエージェント時代のコマースインフラとしての地位確立を目指します。

会社名 ：NE株式会社

代表取締役社長CEO ：比護 則良

本社所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階

設立 ：2022年5月2日

上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：441A）

資本金 ：272,500千円（2026年1月31日現在）

事業内容 ：EC支援・SaaS事業、地方創生・自治体支援事業、コンサルティング事業

企業サイト ：https://ne-inc.jp

Vision/Missionページ：https://ne-inc.jp/vision-mission/



■ 本件に関するお問い合わせ

NE株式会社 広報担当

メール：pr@ne-inc.jp

電話：03-4540-6512