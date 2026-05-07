充電器とアダプタ市場規模予測：2032年には16390百万米ドルに到達へ
充電器とアダプタとは
充電器とアダプタは、交流（AC）入力を低電圧直流（DC）へ変換する外部電源装置（EPS）として、スマートフォン、ノートPC、タブレット、ウェアラブル機器などの電力供給を担う基盤デバイスである。
特に近年は高速充電規格、GaN（窒化ガリウム）技術、USB-C統一化の進展により、充電器とアダプタの高効率化・小型化が進み、ユーザーの利便性向上と市場の安定成長を同時に支えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348564/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348564/images/bodyimage2】
図. 充電器とアダプタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「充電器とアダプタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、充電器とアダプタの世界市場は、2025年に14030百万米ドルと推定され、2026年には14310百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で推移し、2032年には16390百万米ドルに拡大すると見込まれています。
充電器とアダプタ市場とマクロ環境の影響
充電器とアダプタ市場は、2025年の米国関税政策に伴うサプライチェーン再編の影響を強く受けている。特にEMS（電子機器受託製造）企業を中心に、生産拠点の東南アジアシフトが加速している。直近6か月では、欧州におけるUSB-Cポート義務化規制の本格施行が進み、充電器とアダプタの標準化需要が急拡大した。一方、北米市場では高出力（100W以上）充電器の需要が顕著に伸長し、ノートPCおよびゲーミング機器用途での採用が進んでいる。
充電器とアダプタの技術進化と製品トレンド
充電器とアダプタ分野では、小型化と高効率化が主要な技術進化の軸となっている。特にGaNおよびSiC（炭化ケイ素）パワー半導体の採用により、従来比で30～50％の体積削減と高出力化が実現されている。また、充電器とアダプタにおいてはスマート充電機能（電力分配制御、温度管理、プロトコル自動識別）の実装が進み、複数デバイス同時充電のニーズに対応している。加えて、USB Power Delivery（PD）3.1規格の普及により、最大240W出力への対応が進展している。
充電器とアダプタ市場の競争構造と主要企業
充電器とアダプタ市場は比較的分散型であるが、Delta、Lite-On Technology、Acbel Polytech、Salcomp、Chicony Powerなどの大手企業が主要シェアを占める。これらの企業は大規模量産体制とOEM供給能力を強みとし、ブランドメーカー向けに充電器とアダプタを供給している。近年は中国系メーカーの台頭により価格競争が激化する一方、高効率・高出力製品では依然として技術優位性が競争力の源泉となっている。
充電器とアダプタの用途別展開と市場機会
充電器とアダプタは、スマートフォンやPCに加え、産業機器、医療機器、ネットワーク通信機器、LED照明など多様な分野で使用される。特に産業用途では高信頼性・長寿命設計が求められ、コンシューマー用途とは異なる設計思想が必要となる。最近では、電動工具やドローン、ポータブル電源市場の拡大により、高出力充電器とアダプタの需要が新たな成長領域として注目されている。
充電器とアダプタにおける技術課題と規制対応
充電器とアダプタの設計においては、互換性確保と規格対応が依然として重要課題である。多様なデバイス仕様に対応するためには、複数の充電プロトコル（PD、QCなど）への対応が不可欠であり、設計の複雑化を招いている。また、各国の安全規格（UL、CEなど）およびエネルギー効率規制への適合も必須であり、製品開発期間とコストに影響を与える要因となっている。特に待機電力削減や発熱制御は、今後の技術開発における重要テーマである。
充電器とアダプタは、交流（AC）入力を低電圧直流（DC）へ変換する外部電源装置（EPS）として、スマートフォン、ノートPC、タブレット、ウェアラブル機器などの電力供給を担う基盤デバイスである。
特に近年は高速充電規格、GaN（窒化ガリウム）技術、USB-C統一化の進展により、充電器とアダプタの高効率化・小型化が進み、ユーザーの利便性向上と市場の安定成長を同時に支えている。
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図. 充電器とアダプタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「充電器とアダプタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、充電器とアダプタの世界市場は、2025年に14030百万米ドルと推定され、2026年には14310百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で推移し、2032年には16390百万米ドルに拡大すると見込まれています。
充電器とアダプタ市場とマクロ環境の影響
充電器とアダプタ市場は、2025年の米国関税政策に伴うサプライチェーン再編の影響を強く受けている。特にEMS（電子機器受託製造）企業を中心に、生産拠点の東南アジアシフトが加速している。直近6か月では、欧州におけるUSB-Cポート義務化規制の本格施行が進み、充電器とアダプタの標準化需要が急拡大した。一方、北米市場では高出力（100W以上）充電器の需要が顕著に伸長し、ノートPCおよびゲーミング機器用途での採用が進んでいる。
充電器とアダプタの技術進化と製品トレンド
充電器とアダプタ分野では、小型化と高効率化が主要な技術進化の軸となっている。特にGaNおよびSiC（炭化ケイ素）パワー半導体の採用により、従来比で30～50％の体積削減と高出力化が実現されている。また、充電器とアダプタにおいてはスマート充電機能（電力分配制御、温度管理、プロトコル自動識別）の実装が進み、複数デバイス同時充電のニーズに対応している。加えて、USB Power Delivery（PD）3.1規格の普及により、最大240W出力への対応が進展している。
充電器とアダプタ市場の競争構造と主要企業
充電器とアダプタ市場は比較的分散型であるが、Delta、Lite-On Technology、Acbel Polytech、Salcomp、Chicony Powerなどの大手企業が主要シェアを占める。これらの企業は大規模量産体制とOEM供給能力を強みとし、ブランドメーカー向けに充電器とアダプタを供給している。近年は中国系メーカーの台頭により価格競争が激化する一方、高効率・高出力製品では依然として技術優位性が競争力の源泉となっている。
充電器とアダプタの用途別展開と市場機会
充電器とアダプタは、スマートフォンやPCに加え、産業機器、医療機器、ネットワーク通信機器、LED照明など多様な分野で使用される。特に産業用途では高信頼性・長寿命設計が求められ、コンシューマー用途とは異なる設計思想が必要となる。最近では、電動工具やドローン、ポータブル電源市場の拡大により、高出力充電器とアダプタの需要が新たな成長領域として注目されている。
充電器とアダプタにおける技術課題と規制対応
充電器とアダプタの設計においては、互換性確保と規格対応が依然として重要課題である。多様なデバイス仕様に対応するためには、複数の充電プロトコル（PD、QCなど）への対応が不可欠であり、設計の複雑化を招いている。また、各国の安全規格（UL、CEなど）およびエネルギー効率規制への適合も必須であり、製品開発期間とコストに影響を与える要因となっている。特に待機電力削減や発熱制御は、今後の技術開発における重要テーマである。