『二酸化炭素有効利用』分野を包括的に取り上げ、市場に影響を与える規制、技術、経済、環境の各側面を徹底分析した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年5月7日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Carbon Dioxide Utilization 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 330
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/carbon-dioxide-utilization/1154
本調査レポートでは、世界のCO2有効利用分野を包括的に取り上げ、今後10年にわたってこの新しい市場に影響を与える規制、技術、経済、環境の各側面を徹底分析しています。また、10のカテゴリーでのCO2有効利用製品の今後10年間の展開についての詳細予測やインタビューに基づく20社以上の企業プロファイルも掲載しています。加えて、新たなCO2有効利用分野の分析、ベンチマーク評価、有力企業、最新の進歩も取り上げており、排出事業者がCO2リサイクルの収益化における最良の機会を特定できるようにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348197/images/bodyimage1】
「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● CO2有効利用の最新解説
□ 経済的側面、ビジネスモデル、政策・規制
● CO2の直接注入
□ 回収したCO2を利用した石油増進回収・ガス増進回収の最新動向
（「CO2バッテリー」や、エネルギー貯蔵向けCO2有効利用も紹介）
● CO2由来燃料（e-fuel）
□ CO2有効利用での合成ガス技術解説
□ RWGS、水電解装置、DMR、プラズマ技術など
□ CO2由来燃料の最新経済的考察
□ 有力なe-fuelプロジェクト、技術、技術開発企業、サプライヤー関係
□ e-fuelを促進する規制的要因（e-メタン/e-ガスの詳細解説）
● CO2由来化学品
□ CO2由来ポリマーと合成経路の詳細解説
● CO2由来コンクリート
□ 有力企業の生産能力、技術動向、ビジネスモデルの最新情報
● CO2有効利用市場の予測
□ 2026年現在のIDTechExの最新見解を反映した新たな予測
（最新プロジェクト群を反映）
● 企業概要
「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術トレンド・プレーヤー分析：
● 回収した二酸化炭素を有効利用する技術の詳細概要：
□ 鉱物化、熱・触媒プロセス、電気化学的アプローチ、バイオ技術プロセス、注入プロセス
● 各分野での排出CO2有効利用の市場可能性
□ 石油増進回収、コンクリート、燃料、化学品、ポリマーなど
● 技術成熟度（TRL）、生産能力、有力企業・技術の分析
● 二酸化炭素有効利用事業の規模拡大の技術的課題と経済的側面
□ ビジネスケースや収益性を含む
● 二酸化炭素回収・有効利用（CCU）市場対象の主要政策の最新動向
● 主要企業（28社）へのインタビューに基づく情報
市場の予測・分析：
● 10年間の詳細な市場予測
□ CO2有効利用の既存市場（CO2-EOR）と新興市場（10の応用分野別）の双方を対象
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/carbon-dioxide-utilization/1154
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Carbon Dioxide Utilization 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 330
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/carbon-dioxide-utilization/1154
本調査レポートでは、世界のCO2有効利用分野を包括的に取り上げ、今後10年にわたってこの新しい市場に影響を与える規制、技術、経済、環境の各側面を徹底分析しています。また、10のカテゴリーでのCO2有効利用製品の今後10年間の展開についての詳細予測やインタビューに基づく20社以上の企業プロファイルも掲載しています。加えて、新たなCO2有効利用分野の分析、ベンチマーク評価、有力企業、最新の進歩も取り上げており、排出事業者がCO2リサイクルの収益化における最良の機会を特定できるようにしています。
「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● CO2有効利用の最新解説
□ 経済的側面、ビジネスモデル、政策・規制
● CO2の直接注入
□ 回収したCO2を利用した石油増進回収・ガス増進回収の最新動向
（「CO2バッテリー」や、エネルギー貯蔵向けCO2有効利用も紹介）
● CO2由来燃料（e-fuel）
□ CO2有効利用での合成ガス技術解説
□ RWGS、水電解装置、DMR、プラズマ技術など
□ CO2由来燃料の最新経済的考察
□ 有力なe-fuelプロジェクト、技術、技術開発企業、サプライヤー関係
□ e-fuelを促進する規制的要因（e-メタン/e-ガスの詳細解説）
● CO2由来化学品
□ CO2由来ポリマーと合成経路の詳細解説
● CO2由来コンクリート
□ 有力企業の生産能力、技術動向、ビジネスモデルの最新情報
● CO2有効利用市場の予測
□ 2026年現在のIDTechExの最新見解を反映した新たな予測
（最新プロジェクト群を反映）
● 企業概要
「二酸化炭素有効利用 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術トレンド・プレーヤー分析：
● 回収した二酸化炭素を有効利用する技術の詳細概要：
□ 鉱物化、熱・触媒プロセス、電気化学的アプローチ、バイオ技術プロセス、注入プロセス
● 各分野での排出CO2有効利用の市場可能性
□ 石油増進回収、コンクリート、燃料、化学品、ポリマーなど
● 技術成熟度（TRL）、生産能力、有力企業・技術の分析
● 二酸化炭素有効利用事業の規模拡大の技術的課題と経済的側面
□ ビジネスケースや収益性を含む
● 二酸化炭素回収・有効利用（CCU）市場対象の主要政策の最新動向
● 主要企業（28社）へのインタビューに基づく情報
市場の予測・分析：
● 10年間の詳細な市場予測
□ CO2有効利用の既存市場（CO2-EOR）と新興市場（10の応用分野別）の双方を対象
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/carbon-dioxide-utilization/1154
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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