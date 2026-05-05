[5/10(日)まで]母の日プレゼントキャンペーンをファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、5/10(日)までファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【母の日プレゼントキャンペーン】を開催しております。

パシオスでは、5/10(日)まで【母の日キャンペーン】を開催しております。

母の日プレゼント商品をお買い上げのお客様に、ラッピング袋(S・M・Lサイズ)でのラッピングを無料サービスいたします。

5/6(水)～5/10(日)での売り出しでは、これからの季節に嬉しい、清涼感のあるレース素材を使用したアイテムや、素材にこだわった[高島ちぢみ]を使用した日本製のパンツなど、感謝の気持ちに彩を添える、[母の日ギフト]におすすめの商品が登場いたします。

売り出し商品以外にもパシオスでは、アパレルや、傘・帽子などの服飾雑貨、スリッパ・エプロンなどのリビングアイテムまで、母の日ギフトにおすすめの商品を多数取り揃えて、皆さまのご来店をお待ちしております。

- 5/6(水)～5/10(日) チラシ掲載商品はこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/111_1_cb694a523dc33863813456491681d94f.jpg?v=202605051251 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/CxHFsq4）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

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