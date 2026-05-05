吉祥寺発の元祖燻製居酒屋『燻し家もっくん』が5月15日（金）足立区竹の塚に上陸！5月15日（金）～20日（水）の6日間はドリンク99円！

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）は、2026年5月15日（金）竹の塚にて「竹の塚っ子居酒屋 燻し家もっくん」をオープンします。

当時は珍しかった”燻製の専門居酒屋”1号店を吉祥寺に開いて20年目、同ブランドで記念すべき10店舗目の出店です。

『燻し家もっくん』とは

コンセプトは「リーズナブルで旨い本格的な燻製料理と、笑いの絶えない人間臭い接客で迎える敷居が低い日常的な店」。毎日店で手仕込みする本当にうまい燻製料理を安く提供し、多くの人に燻製のおいしさを知ってもらいたくて、日々、もくもくもっくんしています。

※写真は川越店もっくんの「子ども食堂」活動

地域に根差した店舗運営を目指す「燻し家もっくん」では、吉祥寺店・西葛西店にて定期的に子ども食堂を開催しています。開催日にはスタッフがボランティアで集まり、子どもには無料で手作りのお弁当の他、駄菓子やゲームコーナーなども提供。家族同士の交流が生まれる場として、地域の居場所づくりを大切にしています。

竹の塚店でも6月より毎月子ども食堂を実施予定です。

燻し家もっくんのメニュー

※写真は西葛西っ子居酒屋 燻し家もっくんでの子ども食堂の様子

もっくん自慢の燻製は毎日お店で手仕込み！

その日の温度や湿度によっても調整を入れながら一番おいしくなるように燻しています。

一番人気は燻製の盛り合わせ、わいわい分けられて選べる5種盛りは690円（税抜）、

単品でももちろんご注文可能です。

※写真は「燻製全種盛合せ」

注文率100％のもう一人のエースが燻製のポテトサラダ390円（税抜）

その他、変わり種燻製メニューから定番のおつまみまで、焼鳥は一本120円（税抜）～とリーズナブルな日常価格でご用意。また、季節ごとに変わるちょっと珍しいオリジナル燻製メニューなど、一年を通じて楽しんでいただけます。

ドリンクもしっかりお得！サラリーマンの味方の大ジョッキハイボールは450円（税抜）～、その他お茶ハイやサワーはなんと390円（税抜）～、極めつけは銘柄焼酎や日本酒も全品550円（税抜）と、様々な燻製料理に合わせた幅広いラインナップです！

店内・接客

内装はシーンを選ばず使いやすいよう、至ってシンプル。

※写真は川越店

店内は、テーブル席はもちろん、小さなお子様連れでも安心してくつろげる座敷席も完備！

ふと目があえば、人間臭いスタッフ達がちょっとの笑いをご提供！…できるかも？

営業時間は、昼飲みも歓迎の14:00～！

店内は出来立て燻製の香りが常に漂ってますので、気になる方には消臭スプレーもご用意しております。

オープンを記念して、5月15日（金）～20日（水）の6日間はドリンク99円！

まずは気兼ねなく覗いていただきたくて、オープン記念キャンペーンを実施します！

5月15日（金）～20日（水）の6日間は生ビールなど約20種ドリンクを何杯飲んでも99円（税抜）でご提供！

お好きなドリンクで、気になる燻製をぜひ味見してみてください。

店舗情報

竹の塚っ子居酒屋 燻し家もっくん

〒121-0813

東京都足立区竹の塚6丁目9番地7 オークビル1階

電話：03-5856-6554

営業時間：14:00～26:00

※5/15,16,17は14:00-24:00の時短営業です。

喫煙：禁煙（店外に喫煙スペースあり）

席数：62席

予約方法：

食べログ（ https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13321129/ ）

もしくはお電話にて

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,547人（正社員518名・アルバイト2,029名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」9年連続認定

ストレスフリーカンパニー2025受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP