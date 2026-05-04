株式会社REJECT、大手家電量販店「ヨドバシカメラ」にて自社ブランド「REJECT GEAR」の取扱いを開始

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）は、同社が展開する自社ブランド「REJECT GEAR」製品を、2026年5月1日（金）より大手家電量販店「ヨドバシカメラ」の一部店舗および公式通販サイトにて取扱い開始したことをお知らせいたします。

■ 販路拡大の背景

これまで公式オンラインストアを中心に展開してきた「REJECT GEAR」は、多くのファンの皆様やプレイヤーからの厚い支持をいただいてまいりました。このたび、日本最大級の家電量販店であるヨドバシカメラでの取扱いが開始されることにより、実際に製品を手に取り、その品質や操作感を体感したうえで購入いただけるようになります。

今後も「REJECT GEAR」は、より多くのプレイヤーの皆様に最高峰の競技環境を提供できるよう、タッチポイントの拡大に努めてまいります。

■ 取扱い内容

LAMZUとのコラボレーションマウスをはじめとする競技用デバイスから、快適なゲーミングライフを支えるアクセサリーまで、幅広いラインナップが店頭に並びます。また、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaでは、REJECT所属ストリーマーのハイタニ氏が監修した新作アーケードコントローラー「REJECT Arcade Controller」の実機展示も実施しております。

【主な取扱い製品ラインナップ】REJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITION

UNIVERSAL GRIP TAPE "YOROI"

FENON Mousepad

SLEEP EYEMASK BLACKOUT

【REJECT Arcade Controllerギャラリー】

■ 販売・店舗情報

・ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba（店舗情報(https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/)）

・ヨドバシカメラ マルチメディア梅田（店舗情報(https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/)）

・ヨドバシ・ドット・コム（サイトURL(https://www.yodobashi.com/)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip