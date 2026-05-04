TANAAKKが日本国内3ヵ年年商成長率首位に選出｜Financial Times アジア太平洋 急成長企業2026
TANAAKK株式会社は3か年平均売上成長率3.55倍、3ヵ年で44.8倍の年商成長でFT国内成長率1位にランクインしました。(年間成長率+8.38%以上の500社中)
【2026年ランキング】
3ヵ年絶対成長率 +4,381.54%
3ヵ年平均成長率 +255.20%
期間：2021-2024年
アジア太平洋総合順位：5位/500社
日本企業順位：1位/82社
IT&softwareカテゴリー順位(アジア太平洋)：3位/108社
IT&softwareカテゴリー順位(日本)：1位/27社
【2025年ランキング】
3ヵ年絶対成長率 +1,672.47%
3ヵ年平均成長率 +160.73%
期間：2020-2023年
アジア太平洋総合順位：38位/500社
日本企業順位：2位/82社
IT&softwareカテゴリー順位(アジア太平洋)：9位/134社
IT&softwareカテゴリー順位(日本)：1位/30社
【英語版】
TANAAKK has been ranked No. 1 in Japan in the FT High-Growth Companies Asia-Pacific 2026 ranking: 3y Absolute Growth+4,381.54%, 3y CAGR +255.20%.(out of 500 companies,CAGR >+8.38%)
【2026 Rankings】
3y Absolute Growth +4,381.54%
3y CAGR +255.20%
From FY2021 to FY2024
Asia-Pacific Overall: 5th out of 500 companiesAmong Japanese Companies: 1st out of 82 companiesIT & Software Category (Asia-Pacific): 3rd out of 108 companiesIT & Software Category (Japan): 1st out of 27 companies
【2025 Rankings】
3y Absolute Growth +1,672.47%
3y CAGR +160.73%
From FY2020 to FY2023
Asia-Pacific Overall: 38th out of 500 companiesAmong Japanese Companies: 2nd out of 82 companiesIT & Software Category (Asia-Pacific): 9th out of 134 companiesIT & Software Category (Japan): 1st out of 30 companies
出典
FT ranking: High-growth companies Asia-Pacific 2026
FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2025