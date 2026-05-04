今年のGWは「ABEMA」で時代劇三昧！韓国時代劇“30作品”を全話無料一挙配信『宮廷女官チャングムの誓い』『100日の郎君様』『花郎＜ファラン＞』など名作から話題作まで一挙ラインナップ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を1000作品以上配信しております。

このたび、「ABEMA」ではゴールデンウィークの期間に全話無料でお楽しみいただける歴史ロマン、宮廷ドラマ、英雄譚、ファンタジー時代劇まで、幅広いジャンルの“時代劇”にフォーカス。連休中に一気見で楽しめる豪華ラインナップをお届けいたします。壮大なスケールで描かれる王朝の権力争いから、胸を打つ愛の物語、実在の人物をモデルにした歴史大作まで--。韓国ドラマならではの重厚な世界観と濃密な人間ドラマを、ぜひこの機会にお楽しみください。

『宮廷女官チャングムの誓い』 （全54話） ※5月26日（火）まで全話無料

朝鮮王朝建国から約100年、日本でいう室町時代にあたる時代を舞台に、第9代王・成宗の治世から物語は始まります。

男尊女卑の価値観が色濃く残り、権力闘争と陰謀が渦巻く宮中――。その中で、不遇な境遇に生まれた主人公チャングムは、持ち前の才能と努力で宮廷料理人として頭角を現し、やがて王の主治医にまで上り詰めていきます。

本作は、実在の人物をモデルに、宮廷料理人から医女へと歩んだチャングムの波乱万丈な半生を描いた壮大なサクセスストーリーです。前半では料理人として、後半では女医として活躍する姿を通して、ひとりの女性が困難を乗り越えながら成長していく過程が丁寧に描かれています。

韓国ドラマブームの火付け役として世界中で愛され続ける名作を、ぜひこの機会にお楽しみください。

(C) MBC&iMBC All rights reserved.(C) MBC&iMBC All rights reserved.

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/434-17

キャスト：

イ・ヨンエ

チ・ジニ

イム・ホ

ヤン・ミギョン

キョン・ミリ

『100日の郎君様』（全16話） ※5月10日（日）まで全話無料

幼い頃、世子イ・ユルは少女ユン・イソに一目惚れし、思わず婚約を申し出ます。しかしその直後、ユルの父が王座を狙った謀反を起こし、その罪をイソの父に着せたことで、イソの父は命を落とし、2人は離れ離れになってしまいます。

それから16年後。世子となったユルは暗殺者に襲われ、負傷したまま逃げる途中で記憶を失い、ある村に流れ着きます。一方、生き延びたイソは“ホンシム”と名前を変え、村で暮らしていましたが、結婚適齢期を過ぎたことで周囲から厳しい目を向けられていました。

窮地を逃れるため、ホンシムは思わず「ウォンドゥクという婚約者がいる」と嘘をつきます。するとそこに、記憶を失ったユルが現れ、自らを“ウォンドゥク”と名乗り出たことで、2人は思いがけず夫婦として暮らすことに――。



EXOのディオ（ド・ギョンス）が主演を務めた本作は、記憶を失った王子と庶民として生きる女性の“偽りの結婚生活”から始まるロマンス時代劇。笑いとときめき、そして切なさが絶妙に織り交ざった人気作を、ぜひお楽しみください。

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/193-130

出演キャスト：

ド・ギョンス(EXO-D.O.)

ナム・ジヒョン

チョ・ソンハ

チョ・ハンチョル

キム・ソノ

ハン・ソヒ

キム・ジェヨン

『花郎<ファラン>（字幕）』（全24話） ※5月10日（日）まで全話無料

パク・ソジュン、SHINeeのミンホ、BTSのVら人気アイドルが続々と出演する『花郎<ファラン>』は、今から1500年前の新羅時代が舞台。賤民の村で暮らすムミョン（パク・ソジュン）は、生き別れた家族を捜したいという親友のマンムン（イ・グァンス）と共に都に潜入しますが、禁軍に追われて深手を負い、マンムンは命を落としてしまいます。ムミョンはマンムンの本名“ソヌ”を名乗り、彼の妹であるアロ（Ara）を守るために生きようと決意。

ムミョンことソヌは親友の命を奪った者への復讐心から、真興王は母から王権を奪還すべくジディという偽名で花郎になる。それぞれの目的を果たすために花郎となったソヌとジディはぶつかり合いながらも絆を深め、成長していくが...。



花郎たちの愛と成長を描いた青春ロマンス時代劇にぜひ、ご期待ください。

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2016 HWARANG SPC. All rights reservedLicensed by KBS Media Ltd. (C)2016 HWARANG SPC. All rights reserved

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/188-25

出演キャスト：

パク・ソジュン

パク・ヒョンシク

Ara

ミンホ（SHINee）

V（防弾少年団（BTS）

ト・ジハン

チョ・ユヌ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mqQnYmuyob8 ]

■「ABEMA」時代劇作品 全話無料配信スケジュール一覧 （全30作品）

▼5月10日（日）まで

100日の郎君様

コッソンビ熱愛史

ペク・ドンス

ホジュン~宮廷医官への道~

王の顔

花郎<ファラン>(字幕)

根の深い木‐世宗大王の誓い‐

青春ウォルダム~運命を乗り越えて~

チョン・ウチ~愛と正義を貫く異才の道士~

名家

猟奇的な彼女 ディレクターズカット版

ポンダンポンダン 王様の恋

緑豆の花

太王四神記

▼5月12日（火）まで

客主

天命

不滅の恋人

淵蓋蘇文 ヨンゲソムン

▼5月19日（火）まで

チャン・オクチョン

輝くか、狂うか

広開土太王

薯童謠(ソドンヨ)

▼5月26日（火）まで

王女ピョンガン 月が浮かぶ川

女人天下

大風水

宮廷女官チャングムの誓い

▼5月4日（月・祝）～6月3日（水）

タムナ~Love the Island

ホン・チョンギ

秘密の扉

ホジュン~伝説の心医~

このほかにも「ABEMA」では、世界最速配信作品『Azure Spring』、恋リアの“裏側”を描く『アデューソロ』をはじめ、チェ・ジョンヒョプ主演『偶然かな。』、SUPER JUNIORイ・ドンヘ主演『男と女～7年目のジレンマ～』など全話無料の話題作を多数配信中です。“今見るべき”ラインナップをぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

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