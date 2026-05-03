【FC大阪】5/17（日）vs.ツエーゲン金沢 『愛内里菜』さん来場決定のお知らせ
5月17日（日）に行われます明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第17節 井藤漢方製薬 Presents Special Match FC大阪 vs ツエーゲン金沢 戦に、歌手の『愛内里菜』さんの来場が決定しました！
当日は、試合前に場外ステージでのトークショー、ハーフタイムにはスペシャルライブなどを行い、試合を盛り上げていただきます。
※当日の状況によって予定変更となる場合がございます。
【対象日程】
5月17日（日）14:00 キックオフ（＠東大阪市花園ラグビー場）
2026明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第17節 井藤漢方製薬 Presents Special Match
FC大阪 vs ツエーゲン金沢
＜プロフィール＞
愛内里菜 （あいうちりな）
2000年にデビュー
リリースした約170曲の ほぼ全ての作詞を担当
アルバムは2枚がオリコン1位を含む合計7枚がTOP10入り
楽曲は「名探偵コナン」のオープニングテーマをはじめ、数々のテレビ、ゲーム、映画等合わせ計50曲がタイアップを獲得
2003年 第54回NHK紅⽩歌合戦初出場
2015年からディナーショーなどにも力を入れ、近年ではセルフプロデュース、ライブやイベント、各種メディア出演、ネット配信などを行い、活動の場をアジア地域にも広げる。
2026年 2月3日ニューアルバム「EVER JOYFUL」リリース
＜ゲストスケジュール(予定)＞
5月17日（日）
●12:40 ～ 12:50
場外ステージにてトークショー
●キックオフ前
キックインセレモニーを実施
●ハーフタイム
スペシャルライブを実施
パフォーマンス位置：メインスタンドピッチ中央（メインスタンド側）
※当日の状況によって変更となる場合がございます。
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。