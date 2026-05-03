【FC大阪】5/17（日）vs.ツエーゲン金沢　『愛内里菜』さん来場決定のお知らせ

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株式会社F.C.大阪

5月17日（日）に行われます明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第17節 井藤漢方製薬 Presents Special Match FC大阪 vs ツエーゲン金沢 戦に、歌手の『愛内里菜』さんの来場が決定しました！



当日は、試合前に場外ステージでのトークショー、ハーフタイムにはスペシャルライブなどを行い、試合を盛り上げていただきます。


※当日の状況によって予定変更となる場合がございます。



【対象日程】


5月17日（日）14:00 キックオフ（＠東大阪市花園ラグビー場）


2026明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第17節 井藤漢方製薬 Presents Special Match


FC大阪 vs ツエーゲン金沢





＜プロフィール＞


愛内里菜 （あいうちりな）


2000年にデビュー


リリースした約170曲の ほぼ全ての作詞を担当


アルバムは2枚がオリコン1位を含む合計7枚がTOP10入り


楽曲は「名探偵コナン」のオープニングテーマをはじめ、数々のテレビ、ゲーム、映画等合わせ計50曲がタイアップを獲得


2003年 第54回NHK紅⽩歌合戦初出場


2015年からディナーショーなどにも力を入れ、近年ではセルフプロデュース、ライブやイベント、各種メディア出演、ネット配信などを行い、活動の場をアジア地域にも広げる。


2026年 2月3日ニューアルバム「EVER JOYFUL」リリース



＜ゲストスケジュール(予定)＞


5月17日（日）


●12:40 ～ 12:50


場外ステージにてトークショー


●キックオフ前


キックインセレモニーを実施


●ハーフタイム


スペシャルライブを実施


パフォーマンス位置：メインスタンドピッチ中央（メインスタンド側）


※当日の状況によって変更となる場合がございます。



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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。