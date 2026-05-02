木村魁希が初の写真集を発売！ これからの日々は「自分に厳しく突き詰めていきたい」

株式会社東京ニュース通信社木村魁希写真集「魁希」の発売を記念したイベントが、5月2日（土）に開催。イベントの前に行われた会見に、木村魁希が登場した。木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

スーパー戦隊シリーズ最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）に熊手真白／ゴジュウポーラー役として出演し注目を集めている若手俳優・木村魁希が、自身初の写真集をリリース。初写真集らしい朝のシチュエーションや、夜のゲームセンターでのヤンチャな一面、真冬の海辺で躍動する幻想的なカットなど、多面的な魅力を詰め込んだ1冊となっている。

写真集は「皆さんの力を足して100点にしていただいた」

初めての写真集を手に取り「僕が出た作品を自分で見る時は全部そうなんですけど、不思議な感じがします。同時に、すごくすてきな写真集ができたなと。ぜひ皆さんに手に取ってほしいなというのが一番の思いです」と語った木村。「写真集を出すまでに、芸能活動を7年目に入るくらいやっているので、ずっと応援してくださっている方々からも『まさか写真集が出せるとは』という声もいただき、僕自身も本当にそういうふうに思っています。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に出たことによって応援してくれる方が一気に増えて、今後の自分を改めて見つめ直すような機会になったので、みんなハッピーな写真集になったと思います」と出来栄えに胸を張った。

木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

また、写真集に点数をつけるならという質問には「僕自身というよりも、本当に皆さんの力をいただいてできた1冊ですので、もう本当に100点満点！ 僕で50点だとしたら、皆さんの力を足して100点にしていただいたというような感覚です」と感謝の気持ちをあらわにした。

木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

お気に入りカットには夜のネオン街でクールな表情を見せるカットと、パジャマを身にまとい柔らかな表情を見せるカットの見開きページをセレクト。「2ページ見えた時にまるで違う僕が写っていたと思うんですけれども、今回の写真集でいろんな僕の一面を切り取っていただきたいなと思って選びました」とその理由を明かした。



また、「2日間の撮影で、本当にいろいろなパターンを撮らせていただいて、同じ現場とは思えないようなライティングであったり、撮影の仕方であったり、衣装もメイクも、ずっとフレッシュな気持ちで撮影できたのがすごく楽しかったです」と充実した撮影になったようだ。

初のテレビレギュラー“猫ひた”への愛情も

木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

「ゴジュウジャー」出演前は、テレビ神奈川（tvk）の情報番組「猫のひたいほどワイド」にリポーター集団「猫の手も借り隊」のメンバーとしてレギュラー出演していた木村。会見に番組ディレクターが駆け付けると、「猫の手も借り隊」のモットー【誠実】【丁寧】【真心】【挑戦】にちなんで、写真集で心がけたことを告白。

木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

「【誠実】という面でいうと、 僕が実際にスタイルを決められるところもあったので、手に取ってくださるお客さん目線に立って決めるというところで大切にしました。【丁寧】にやったのは表情作り。僕自身写真撮影に少し苦手意識があって、動画とはまた違った一瞬一瞬というところに、どんな表情をしたらいいんだろう、どういう感じで撮ればいいんだろうという気持ちがあったのですが、衣装や空気感を自分の中で整理して一つ一つ丁寧に撮っていきました。【真心】を込めたのは、今この瞬間です。これからイベントを迎えますが、来てくださる皆さまや、今日来れない方々、手に取ってくれている皆さまに、今後ともよろしくお願いしますと【真心】を込めて、それを発揮していきたいなと思います。【挑戦】したのは、撮影が1月ぐらいだったんですけど、めちゃくちゃ寒い中海に入ったことです。猫ひた様のおかげで、本当に無理なことができる体になりました（笑）」とお茶目に語り、会場を和ませた。

25歳の抱負は「いろいろな一面を持った人間に」

5月16日には、25歳の誕生日を迎える木村。抱負を尋ねると「この写真集にも込めた思いとして、いろんな一面を見せたいというのをお伝えしましたが、役者としても男性としてもいろいろな一面を持った人間になりたいなと思っています。自分に厳しく突き詰めていきたいです」とストイックな姿勢を見せた。

木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

さらに「もし2冊目が出るとしたら、いつ出せるかによりますが、今回はこの24歳っていうタイミングだからこそ若さというところを意識して撮ったところもあったんですけれども、数年後は逆に大人な一面というか。大人の色気と言いますか、今できない挑戦を、その時だからこそできる挑戦としてできたらなと思います」と次回作への意気込みを語った。

ファンへのメッセージ

木村魁希写真集「魁希」（東京ニュース通信社刊）

最後に、ファンへ向けて「このたび、木村魁希、写真集を出しました。応援してくださる皆さまがいてこそのことですので、本当にありがとうございます。これからもめちゃくちゃ頑張って、2冊目、3冊目、100冊出すくらいの勢いで頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします」と前向きなメッセージを残し、会見を締めくくった。

【商品概要】

木村魁希写真集「魁希」

●発売日：2026年3月23日（月）＜好評発売中＞

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

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