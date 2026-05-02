夏の“ブラの蒸れ問題”に新提案。Makuake累計2500万円超、素肌に1枚で着られるブラレスウェアの夏モデルを5月1日発売

株式会社キャンプ

株式会社キャンプ（本社：東京都渋谷区／代表取締役：榊原美歩）は、ブラを着けずに素肌に1枚で着られる「ブラレスウェア」の夏向け新作を、専門ブランド「no-bu」の公式オンラインストアにて、2026年5月1日より発売します。暑い季節の“蒸れ・締め付け”の不快を軽減し、快適さと見た目を両立した新しい衣服です。暑い季節になると、ブラの締め付けや蒸れなどの不快感を感じるという声も少なくありません。軽量で風が通る素材を使用した「そよかぜシリーズ」と、綿100％の天然素材にシルケット加工を施した「シルケット涼シリーズ」を展開いたします。

昨年度のMakuakeで応援購入1000万円を達成したブラレスウェアのアップデート版ウェアが2026年5月3にからMakuakeにて先行販売を開始予定です。

ブラ着用時とブラレスウェア着用時の体表温度をサーモグラフィーで比較検証しました。サーモグラフィー比較では、サンプルのインナー着用時に見られた“胸まわりの熱だまり”が、ブラレスウェアでは分散。体表温度のムラが少なく、より涼しく感じやすい状態が確認されました。

ブラなし1枚で着られるブラレスウェア専門ブランド「no-bu」

no-buとは“快適を着る服。” をコンセプトに、下着をつけずに外出できる新しい服の選択肢「ブラレスウェア」を提案するブランドです。ゴムやワイヤーを使わず、胸元の透けを防ぐ独自の特殊技術によって、リラックス感と外出着としてのきちんと感を両立。下着ではなく“服”としてつくることで、ブラレスが自然に選べる日常を目指しています。2024年7月のMakuakeローンチ以降、3回の合計応援購入総額は2,596万円となり、大ヒットを記録しています。

暑い夏のブラの悩み

暑い季節になると、ブラの締め付けや蒸れによる不快感を感じるという声が多く聞かれます。特に夏は、ブラとインナー、Tシャツなどを重ねて着ることで、胸まわりに熱がこもりやすくなります。

胸まわりの蒸れや暑さ、胸下のゴムに溜まる汗。さらに、冷房の効いた室内では、汗で濡れたゴムが冷たく感じるなど、夏特有の悩みも少なくありません。

こうした背景から、近年は締め付けの少ないインナーや、軽く快適な着心地の衣服への関心が高まっています。

no-buでは、胸まわりの暑さ・汗・ムレといった不快感から解放する新たな選択肢として、ブラを着用せず一枚で着られる「ブラレスウェア」を提案しています。夏をより快適に過ごすための、新しいスタンダードです。

ブラを着けないという選択

ブラレスウェアとは、ブラジャーを着用せずに一枚で着られる設計の衣服です。締め付けの少ない着心地と快適さを両立できる点から、近年注目が広がっています。

no-buでは、ブラレスでも安心して着用できる独自の構造と、ワンマイルウェアとしてそのまま外出できるデザイン性を両立。機能性と見た目のバランスにこだわったブラレスウェアを展開しています。

特に暑い季節には、ブラやインナーを重ねない軽やかな着心地の選択肢として支持を集めています。

サーモグラフィーによる温度比較

no-buでは、ブラを着用した場合とブラレスウェアを着用した場合の体表温度の違いを確認するため、サーモグラフィーによる比較検証を行いました。自社サンプル品のインナー着用時と、no-buのブラレスウェアを着用した場合を比較し、胸まわりの温度変化を確認しています。同じ環境下でも、体温の分散に差が出ます。自社サンプル品のインナー着用時には、一部に熱がこもり、温度のムラが見られます。ブラレスウェアの場合には、締め付けない設計で熱がこもりにくく、ムレにくい着心地となっています。

公的洗濯テスト100回クリア

毎日のお洗濯にも安心。

胸パッド部分は、繰り返しの洗濯でも安定した状態を保てる設計です。公的試験機関での洗濯試験においても、固定力が維持されることを確認しています。

暑い夏を快適にするブラレスウェア

ブラレスウェアは、ブラやインナーを重ねずに一枚で着られるため、暑い季節でも軽く涼しい着心地が特徴です。no-buでは、暑い季節をより快適にするため、接触冷感の素材や設計にこだわったシリーズを展開しています。また、no-buのブラレスウェアは、さまざまなシーンで着用いただけます。ご自宅でのリラックスタイムから、リモートワーク、ワンマイルの外出まで、日常の中で幅広く活躍します。

開発者コメント

株式会社キャンプ 代表 榊原美歩

夏になると、ブラの締め付けや蒸れに対して特にストレスを感じるという声を多くいただいてきました。その不快を少しでも減らしながら、外出できる見た目も両立できないかと考えたのが、この夏のブラレスウェアです。“家の中だけの快適さ”ではなく、“そのまま、ワンマイルちょっと外出もできる気楽さ”を届けたい。そんな思いで開発しています。

■ そよかぜシリーズ

軽量で接触冷感の素材を使用し、風が通る涼しい着心地を目指したブラレスウェアのシリーズです。昨年人気だった「そよかぜTシャツ」を、今年はより柔らかな肌触りにアップデート。さらにワンピースやシャツタイプも新たにラインナップしました。軽くて持ち運びやすく、旅行や長時間の移動にも便利な一枚です。

ラインナップ

・ブラレスTそよかぜ

・ブラレス・ワンピそよかぜ

・ブラレス・シャツそよかぜ

■ シルケット涼シリーズ

綿100％の天然素材にシルケット加工を施し、綿100％とは思えない上品な光沢感を実現したブラレスウェアシリーズです。さらに接触冷感機能をプラスし、暑い夏でも快適に着られる着心地に仕上げました。自宅でのリラックスタイムはもちろん、ちょっとした外出やワンマイルウェアとしても着られる一枚です。

ラインナップ

・ブラレスT シルケット涼

・ブラレス・ワンピ シルケット涼

■ EasyCareシリーズ

洗濯に強く型崩れしにくい素材の、プレート天竺を採用。ポリエステルの強度・乾きやすさと、綿の優しさの両方の良い面を兼ね備えています。洗濯が増える夏にも頼れる素材となっており、まずは最初の1枚の定番ブラレスウェアとしておすすめです。Makuakeで5月3日から先行販売開始。

ラインナップ

・ブラレスT EasyCare

■ Makuakeプロジェクト

定番モデル「ブラレスT EasyCare」は、2026年5月3日より応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを開始します。「ブラレスT EasyCare」は、ブラを着用せずに一枚で着られるブラレスウェアとして開発された定番モデルです。ブラなし1枚で着れる快適さと、キレイ見せの両立を備えたデザインで日常に取り入れやすく、自宅でのリラックスタイムからちょっとした外出まで幅広く着られる一枚です。Makuakeでは、プロジェクトを通じて多くの方にブラレスウェアを知っていただく機会を目指しています。

■ 新商品概要

Makuakeのプロジェクト期間は、2026年5月3日から30日までとなります。モデル着用（ベージュ）ブラレスT そよかぜ

ご好評いただいている、通気性に優れた「そよかぜシリーズ」のカットソー。 凹凸のある生地が肌にまとわりつかず、さらりとした着心地。ひんやりとした接触冷感で、暑い季節も軽やかに過ごせます。一枚でそのまま着られて、ラフになりすぎないシルエット。ちょっとしたお出かけにも、家での時間にも活躍する、夏の定番になる一枚です。

カラー：3色（ベージュ、ネイビー、ライトグレイ）

価格：11,800円

販売：公式オンラインストア (no-buECショップ)

モデル着用（ネイビー）ブラレス・ワンピ そよかぜ

ご好評いただいている、通気性に優れた「そよかぜシリーズ」のワンピース。さらりとした凹凸のある素材が、肌にまとわりつかず、風を通す着心地に。ひんやりとした接触冷感で、暑い季節も軽やかに過ごせます。リラックスした着心地ながら、品良くみえる。日常でも、旅先でも、心地よく過ごせる一着です。

カラー：1色（ネイビー）

価格：16,800円

販売：公式オンラインストア (no-buECショップ)

モデル着用（ベージュ）ブラレス・シャツ そよかぜ

ご好評いただいている、通気性に優れた「そよかぜシリーズ」のシャツタイプ。風を通す軽やかな素材と、ひんやりとした接触冷感で、暑い日も心地よく過ごせます。コンパクトな丈感にすることでラフになりすぎず、大人に似合うバランスに仕立てました。暑い日も軽やかに過ごせる一枚です。

カラー：2色（ベージュ、ネイビー）

価格：12,800円

販売：公式オンラインストア (no-buECショップ)

モデル着用（ネイビー）ブラレスT シルケット涼

綿100％のやさしい肌触りに、独自のシルケット加工を重ねることで、光沢感のある上品な質感に仕上げました。天然素材ながら、接触冷感のひんやりとした心地よさも。 軽やかで締めつけのない着心地ながら、ラフに見えすぎない一枚です。日常を心地よく過ごすための、大人の夏のカットソーです。

カラー：3色（グレイッシュライトブルー、ネイビー、ベージュ）

価格：12,800円

販売：公式オンラインストア (no-buECショップ)

モデル着用（グレイッシュライトブルー）ブラレス・ワンピ シルケット涼

綿100%のやさしい肌触りに、ひんやりとした心地よさ。「着ていることを忘れる軽やかさ」と「一枚で整う安心感」を両立させたワンピースをつくりました。家で過ごす時間にも、外に出るひとときにも活躍するワンピースです。

カラー：2色（グレイッシュライトブルー、ネイビー）

価格：16,800円

販売：公式オンラインストア (no-buECショップ)

ブラレスT EasyCare

2025年Makuakeで1000万円の応援購入があった商品のアップデート版です。お客様の要望に応えて、さらなるキレイ見せと快適さが加わりました。型崩れしにくく、肌に優しい生地を採用しています。ポリエステルの強度と乾きやすさ、綿のやさしさを兼ね備え、繰り返し洗っても心地よさが続きます。この夏の定番として最初の1枚におすすめのブラレスウェアです。

カラー：3色（グレイッシュライトミント、ネイビー、ベージュ）

価格：11,000円

販売：Makuakeで先行販売

■商品のポップアップについて

西宮阪急：2階イベントスペース：5月20日～5月26日

東京大丸：6階イベントスペース：5月20日～6月2日

京都伊勢丹：4階プロモーションスペース：6月3日～6月16日

新宿高島屋：5階イベントスペース：7月22日～7月28日

日本橋高島屋：4階イベントスペース：8月5日～8月11日

東京大丸：4階イベントスペース：8月12日～8月25日

■no-buとは

no-bu（ノーブ）は、“快適を着る服。”をコンセプトに、下着をつけずに外出できる新しい服の選択肢「ブラレスウェア」を提案するブランドです。ゴムやワイヤーを使わず、胸元の透けを防ぐ独自の縫製構造によって、リラックス感と外出着としてのきちんと感を両立。

no-buのブラレスウェアは、「今日はブラレスで心地よく過ごそう！」と自由に選べる選択肢を“服のかたち”で提案しています。下着ではなく“服”としてデザインすることで、1枚で着られる快適さと、そのまま外に出られる利便性や安心感も実現しました。「ブラレス＝ブラをしない時間」の選択肢があることで、女性がもっと自由に、軽やかに、そして活動的に過ごせると信じています。

■株式会社キャンプ 概要

詳細を見る :https://no-bu.shop/

会社名 ： 株式会社キャンプ

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5- 12- 16益本ビ2F

代表取締役：榊原 美歩

設立 ： 2023年8月

事業内容 ： 商品企画・販売、イベント・ワークショップ企画・運営

ECサイト：https://no-bu.shop/