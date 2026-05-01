3万円分の旅行券が当たる！外出先でも、目元をスッキリ清潔に。ドクター・フィッシャー 初夏のレジャーキャンペーン

Fischer Pharmaceuticals ltd.

眼科分野における研究開発と製品を展開し、目元ケア製品を提供するブランドとして、目元の健康を守ることをミッションとする眼科用製剤のリーディングカンパニー フィッシャー・ファーマシューティカルズ社（以下ドクター・フィッシャー）は、2026年5月1日（金）から10日（日）まで、抽選で1名様にプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

ゴールデンウィークが始まり、旅行やお出かけ、アウトドア活動のシーズンがついにやってきました！

初夏は爽やかで過ごしやすい季節ですが、実は目にとっては負担がかかりやすい時期でもあります。紫外線はすでに強く、花粉や黄砂が飛んでいることもあり、さらに車・電車・飛行機での移動では乾燥した空気に長時間さらされることがあります。



そんな季節にとくにおすすめなのが、ドクター・フィッシャーが眼科医発想で開発した「アイケア 目元ふきとりシート」。個包装なのでいつも持ち歩いて、キャンプやトレッキング、飛行機や電車、ドライブの車中など、目が気になったときすぐにふきとりケアできて便利。目元トラブルを防ぎながら、気分まですっきり、思いっきりレジャーが楽しめます。

ドクター・フィッシャーでは、お出かけやアウトドアを楽しむ季節のために、「3万円分の旅行券が当たる！ドクター・フィッシャー 初夏のレジャーキャンペーン」を実施いたします。2つの絵を比べてまちがいを探してください。「まちがい数」の正解者の中から、抽選で1名様に「3万円分のJTBトラベルギフト」と、ドクター・フィッシャー「アイケア 目元ふきとりシート 3箱セット」をプレゼント。

アウトドアを楽しむ季節には、個包装のドクター・フィッシャー アイケア 目元ふきとりシートが外出時にぴったり。花粉や黄砂、汚れをやさしくふきとりながら、デリケートな目元をうるおいで満たし、すっきりリフレッシュ。

目元を衛生的に保ってトラブルを防ぎ、肌にもやさしいアイケアで、初夏のレジャーシーズンを応援します。

キャンペーン概要は以下の通りです。

3万円分の旅行券が当たる！ドクター・フィッシャー 初夏のレジャーキャンペーン

【応募期間】2026年5月1日（金）～10日（日）



【賞品】

・JTBトラベルギフト（３万円分）

ドクター・フィッシャー アイケア 目元ふきとりシート 3箱セット １名様

【応募方法】

2枚の絵を比べて「まちがい」を探し、キャンペーン投稿のコメント欄に「まちがいの数」をお答えください。

https://www.instagram.com/p/DXysGWBiYvg/?img_index=1

【注意事項】

・当選者には個別にドクター・フィッシャー 公式InstagramアカウントよりDMにてご連絡いたします。DMを受信可にしてる方が対象となります。

・当選時にフォローを外されている、またはInstagramを退会されている方は当選の対象外となりますのでご注意ください。

・当キャンペーンは、Meta社・Instagramとは一切関係ありません。

ドクター・フィッシャーについて

フィッシャー・ファーマシューティカルズ社は、1965年、エリ・フィッシャー博士によって創設されました。三代続く医療従事者の家系に生まれたフィッシャー博士は、科学者であり起業家としても活躍し、医療におけるパーソナルケア分野において広く知られています。

緑内障の治療開発におけるパイオニア的な取り組みは、眼科領域にとどまらず、皮膚科をはじめとするさまざまな分野での革新の礎を築きました。

「スタートアップ・ネーション」として世界的に知られるイスラエルを拠点に、同社は医療テクノロジーと研究開発を軸としたアプローチを推進しています。アイケア製品は、デリケートな目元にプロフェッショナルレベルの衛生ケアを提供することを目的に開発された、特許取得済みの革新的製品です。

現在、Dr. Fischerは国際的なブランドとして成長を遂げ、世界各国の消費者および医療機関に製品を提供しています。

ドクター・フィッシャー公式サイト https://dr-fischer.jp/

マルチアイケア

一般的な目の状態及び乾燥気味の目元用

乾燥対策

より乾燥が気になる目元用

ベビー

赤ちゃんのデリケートなまぶたとまつげのための特別処方

各シートには、カモミールエキスなどの成分を含み、自然な涙に近いpH値を持つやさしい処方が染み込ませてあります。大判で使いやすいエンボス加工のシートは、柔らかな肌触りで、目元をやさしく、かつしっかりと清潔に保ち、爽やかで快適な目のコンディション維持をサポートします。

「マルチアイケアタイプ」のほか、乾燥が気になる方向けの「乾燥対策」、デリケートな目元にも使える「赤ちゃん用」をラインアップ。小さなお子さまから大人まで、幅広くお使いいただける3種類をご用意しました。お出かけ先でのリフレッシュや、目元の乾燥、不快感、長時間のパソコン作業の後など、さまざまなシーンで目元ケアをサポートします。持ち運びに便利な個包装タイプで、お出かけ先でも気軽に目元ケアができます。

眼科科学に基づいて開発された防腐剤不使用・滅菌済みのドクター・フィッシャーの「アイケア 目元ふきとりシート」を、ぜひお試しください。

防腐剤無添加、色素・香料不使用

「目元拭き取りシート」3つのポイント

１. よくある目元トラブルへのやさしいケア

乾きやすい目元や、花粉による不快感、目の疲れ、スクリーンによる刺激から目元をやさしくケアします。

２. 点眼薬由来の処方によるデイリーケア

眼科発想の処方で開発されたふきとりシートが、まぶたやまつ毛のまわりをやさしく洗浄・保湿・整え、1ステップで清潔に保ちます。

３. 世界中で選ばれている目元ケア

世界中の多くの人々に愛用されている目元用ふきとりシート。

毎日のケアに取り入れることで、清潔で健やかな目元環境をサポートします。

公式ストア

Amazonと楽天市場、一部眼科クリニックで販売中です。

Amazon公式ストア

https://www.amazon.co.jp/drfischer

楽天市場公式ストア

https://www.rakuten.ne.jp/gold/dr-fischer/

【本件へのお問い合わせ先】

ドクター・フィッシャーPR事務局（SivanS株式会社内）

press+drfischer@sivans.jp