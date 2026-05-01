モデル・中村里砂が魅せる、2026年夏「EATME」─可憐さとモードが交差する、最新LOOK公開。
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「常に新しく、自分らしく、女性らしく」をテーマに掲げるレディースブランド「EATME(イートミー)」は、中村里砂さんをモデルに起用したWEBマガジン第2弾≪bliss magazine vol.18≫を2026年4月28日(火)に公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。
EATME×中村里砂
WEBページ：https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK340/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:em_260428_bliss*&pi=p_sp_em_260428_bliss&aid=em_260428_bliss(https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK340/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:em_260428_bliss*&pi=p_sp_em_260428_bliss&aid=em_260428_bliss)
第2弾のWEBマガジンでは"シーズンキーパターン"をテーマにドットやシフォン、レース、ボーダー、チェックといったキーパターンを軸に、質感のコントラストで魅せる洗練されたEATMEの最旬スタイリングをお届けします。
また、公式SNSでは中村里砂さんのLOOKムービーも公開していますのでぜひご覧ください。
■LOOK(一部)
EATME＿中村里砂
EATME＿中村里砂
EATME＿中村里砂
EATME＿中村里砂
EATME＿中村里砂
EATME＿中村里砂
特設ページをcheck :
https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK340/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:em_260428_bliss*&pi=p_sp_em_260428_bliss&aid=em_260428_bliss
中村里砂さんプロフィール
モデル・タレント
1989年7月12日生まれ、東京都出身。
2013年より女性ファッションや広告を中心にモデルとして活動。
女優としても活動し、映画『少女椿』で主演を務めたほか、商品プロデュースなど多岐にわたり活躍
■中村里砂 Official X (Twitter)
https://x.com/risanakamura__?lang=ja
■中村里砂 Official Instagram
https://www.instagram.com/risa_doll_/
■シーズンコンセプト
2026 spring / summer season concept
EATME＿シーズンコンセプト
“Sunlit Glow”
日差しに照らされた光内側から滲み出る艶 艶のある都会的なムードに、大人フェミニンな優しさを添え、 ソフトなビタミンカラーに、さりげなく咲く花柄と光を透かす素材、洗練されたシルエットを取り入れたアイテムを提案。
■ブランドコンセプト
“Nouvelle feminite”
常に新しく、自分らしく、女性らしくをコンセプトに、
いかに上品でシルエットが美しく見えるかを追求し、
時代性にマッチした洗練されたスタイルを提案。
■EATME オフィシャルサイト
Web Store：https://runway-webstore.com/eatme
X：https://twitter.com/EATME_tweet (@EATME_tweet)
Instagram：https://www.instagram.com/eatme_japan/ (@eatme_japan)
TikTok：https://www.tiktok.com/@eatme_japan?lang=ja-JP (@eatme_japan)
■取り扱い店舗リスト
ルミネエスト新宿店・梅田エスト店・名古屋パルコ店