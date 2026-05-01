モデル・中村里砂が魅せる、2026年夏「EATME」─可憐さとモードが交差する、最新LOOK公開。

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MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「常に新しく、自分らしく、女性らしく」をテーマに掲げるレディースブランド「EATME(イートミー)」は、中村里砂さんをモデルに起用したWEBマガジン第2弾≪bliss magazine vol.18≫を2026年4月28日(火)に公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。




EATME×中村里砂

WEBページ：https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK340/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:em_260428_bliss*&pi=p_sp_em_260428_bliss&aid=em_260428_bliss(https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK340/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:em_260428_bliss*&pi=p_sp_em_260428_bliss&aid=em_260428_bliss)



第2弾のWEBマガジンでは"シーズンキーパターン"をテーマにドットやシフォン、レース、ボーダー、チェックといったキーパターンを軸に、質感のコントラストで魅せる洗練されたEATMEの最旬スタイリングをお届けします。


また、公式SNSでは中村里砂さんのLOOKムービーも公開していますのでぜひご覧ください。



■LOOK(一部)

EATME＿中村里砂

EATME＿中村里砂


EATME＿中村里砂

EATME＿中村里砂


EATME＿中村里砂

EATME＿中村里砂


特設ページをcheck :
https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK340/?sort=rk+desc,sdt+desc&-stnum=0&fq=kw:em_260428_bliss*&pi=p_sp_em_260428_bliss&aid=em_260428_bliss
中村里砂さんプロフィール

モデル・タレント
1989年7月12日生まれ、東京都出身。
2013年より女性ファッションや広告を中心にモデルとして活動。
女優としても活動し、映画『少女椿』で主演を務めたほか、商品プロデュースなど多岐にわたり活躍



■中村里砂　Official X (Twitter)


https://x.com/risanakamura__?lang=ja



■中村里砂　Official Instagram


https://www.instagram.com/risa_doll_/




■シーズンコンセプト

2026 spring / summer season concept



EATME＿シーズンコンセプト

“Sunlit Glow”



日差しに照らされた光内側から滲み出る艶 艶のある都会的なムードに、大人フェミニンな優しさを添え、 ソフトなビタミンカラーに、さりげなく咲く花柄と光を透かす素材、洗練されたシルエットを取り入れたアイテムを提案。






■ブランドコンセプト

“Nouvelle feminite”



常に新しく、自分らしく、女性らしくをコンセプトに、


いかに上品でシルエットが美しく見えるかを追求し、


時代性にマッチした洗練されたスタイルを提案。




■EATME オフィシャルサイト


Web Store：https://runway-webstore.com/eatme


X：https://twitter.com/EATME_tweet (@EATME_tweet)


Instagram：https://www.instagram.com/eatme_japan/ (@eatme_japan)


TikTok：https://www.tiktok.com/@eatme_japan?lang=ja-JP (@eatme_japan)



■取り扱い店舗リスト


ルミネエスト新宿店・梅田エスト店・名古屋パルコ店