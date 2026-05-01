躍動する演舞、加古川の街が熱狂に包まれる2日間「第28回踊っこまつり」開催

加古川市

兵庫県加古川市（市長：岡田康裕）では「第28回踊っこまつり」が2026年5月3日（日）・4日（月・祝）の2日間にわたり、市内各所の特設ステージにて開催されます。

1999年の産声を上げて以来、市民の手によって大切に育てられてきた本イベントは、今年で28回目を迎えます。全ての世代が「本気」でぶつかり合うその姿は、観る者の心を揺さぶり、加古川流域に新たな活気と文化を醸成し続けています。

今年は県内外から総勢52チームがエントリー。市役所前や加古川駅周辺が、踊り手たちの情熱と歓喜に染まる特別な2日間となります。

■第28回 踊っこまつり 開催概要

◆開催日

パレード2026年5月3日（日） 16:00～17:30

前夜祭 2026年5月3日（日） 18：00～20：30

本祭 2026年5月4日（月・祝） 10：00～20：30

※ぐうっ(ハート)と！かこがわフェスティバル

2026年5月4日（月・祝） 10：00～20：30 市役所前広場（模擬店・物品販売等）

※４日の本祭では、加古川観光協会長賞プレゼンターとして、俳優で加古川観光大使のジョー ナカムラさんが登壇します。

◆開催場所（競演場）

・ 加古川市役所前特設ステージ（審査会場）

・ SHOWAグループ加古川市民会館

・ 加古川ヤマトヤシキ屋上

・ 加古川駅北自動車整理場

◆参加チーム数

総勢52チーム（前夜祭と本祭をあわせて延べ78チームがエントリー）

◆審査・表彰

＜踊っこ部門＞１.大賞２.準大賞３.加古川市長賞４.加古川教育長賞５.特別賞（創・彩・華・匠・極・奏の6賞）

＜自由部門＞ １.金賞２.銀賞３.兵庫県知事賞４.加古川観光協会賞５.特別賞（剛・夢・童・楽・翔・艶の6賞）

＜ネット部門＞あんたが大賞（Facebookでの人気投票で決定）

＜個人賞＞ 加古川駅北競演場において個人賞（メダル）があります。

◆主催

NPO法人踊っこまつり振興会

◆公式HP

https://odokko.com/

【プログラム】

詳細については以下のホームページをご覧ください。

https://odokko.com/program28.html

【参加チームについて】

前夜祭、本祭で総勢52チーム（延べ78チーム）が参加します。

詳細については以下のホームページをご覧ください。

https://odokko.com/team28.html

【会場について】

〈加古川市役所前特設ステージ(審査会場)、SHOWA グループ加古川市民会館〉

住所 ： 加古川市加古川町北在家2000

〈加古川駅周辺〉

住所 ： 加古川市加古川町篠原町30-1 加古川ヤマトヤシキ屋上、加古川駅北自動車整理場

■世代を超えて街が躍動する、加古川が生んだ踊りの祭典

「踊っこまつり」は、兵庫県加古川市を舞台に、市民自らが主役となって新しい文化を創り出すべく1999年に誕生した地域最大級の踊りの祭典です。高知のよさこい祭りをルーツに持ちつつも、加古川流域の活性化と多世代間の交流を目的として独自の進化を遂げてきました。例年、地元はもとより全国から個性豊かなチームが集結し、華やかな衣装と独創的な音楽、そしてエネルギーに満ちた演舞が街全体を包み込みます。子どもから高齢者まで、すべての世代が「踊る喜び」を通じて一体となるこの祭りは、単なるイベントの枠を超え、加古川の絆を象徴する地域活力の源泉となっています。