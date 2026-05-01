矢井田 瞳、デビュー26年目の「ヤイコの日」を皮切りに全国ビルボードライブツアー開催決定！
シンガーソングライターの矢井田 瞳がデビュー26年目の幕開けに全国ビルボードライブツアー「矢井田 瞳 Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』Billboard Live Special」の開催を発表した。
8月15日(土)「ヤイコの日」に神奈川・Billboard Live YOKOHAMAで開幕、8月28日(金)東京・Billboard Live TOKYO、9月4日(金)大阪・Billboard Live OSAKAまで全3箇所6公演のツアーとなる。
矢井田 瞳はデビュー25周年を記念して、編成の異なる3形態のツアーの開催に加え、13枚目となるオリジナルアルバム「DOORS」のリリースと目紛しくアニバーサリーイヤーを駆け抜けてきた。
本ツアーはまもなく開幕を迎えるデビュー25周年企画のラスト、全国アコースティックツアー「矢井田 瞳 25th Anniversary Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』」（全9公演）終了後、26年目の新たな扉を開ける一歩めとして、ファンとの絆の日である「ヤイコの日」からスタートする。
メンバーはビルボードライブ特別編成でJIN INOUE（Key.）、水野 雅昭（Per.）、田中 幹人（Gt.）、アフロ（Cho./Key.）を迎えた4人編成で臨む。
ライブチケットはオフィシャルファンクラブ「yaiko’s eye」にて最速先行受付がスタート。
26年目も良い曲を書いてライブをする、ミュージシャンの原点に立ち返りファンと共に音を奏でる楽しさを分かち合う、シンプルな願いが込められている。
【矢井田 瞳 メッセージ】
■「矢井田 瞳 Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』Billboard Live Special」開催にあたり
新しい一歩を、素敵な音楽の思い出しかないBillboard Liveで始められること、とても嬉しく思います。
この先の活動を楽しみにしていただけるような、そんなライブにしたいです。
もうこの年になると、誰と比べることもなく、「自分との闘い一本！」という感じになってきました。
良い曲を書きたい。ライブをたくさんしたい。
このシンプルな2つの願いを、これからも叶えていきたいです。
矢井田 瞳
【公演概要】
「矢井田 瞳 Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』Billboard Live Special」
神奈川・Billboard Live YOKOHAMA
★2026年8月15日(土) (1日2回公演)
1st OPEN 14:00 / START 15:00
2nd OPEN 17:00 / START 18:00
東京・Billboard Live TOKYO
★2026年8月28日(金) (1日2回公演)
1st OPEN 16:30 / START 17:30
2nd OPEN 19:30 / START 20:30
大阪・Billboard Live OSAKA
★2026年9月4日(金) (1日2回公演)
1st OPEN 16:30 / START 17:30
2nd OPEN 19:30 / START 20:30
○バンドメンバー：Key.JIN INOUE、Per.水野 雅昭、Gt.田中 幹人、Cho./Key.アフロ
○オフィシャルファンクラブ「yaiko’s eye」にてチケット最速先行受付中
ご入会はこちら： https://fanicon.net/fancommunities/4912
※会員様はタイムライン内、該当投稿よりお申し込みください。
➤ツアー情報・チケット申込み詳細はこちら： https://yaiko.jp/event/358492
■デビュー25周年アニバーサリー企画ファイナル全国アコースティックツアー開催決定！
「矢井田 瞳 25th Anniversary Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』」
2026年6月5日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI OPEN 18:00 / START 19:00
2026年6月17日(水) 北海道・PENNY LANE24 OPEN 18:30 / START 19:00
2026年6月27日(土) 宮城・仙台PIT OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月4日(土) 兵庫・月世界 OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月5日(日) 岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月12日(日) 新潟・新潟LOTS OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月20日(月祝) 大阪・なんばHatch OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月1日(土) 愛知・ダイアモンドホール OPEN 17:00 / START 17:30
2026年8月8日(土) 福岡・福岡DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 17:30
○バンドメンバー：Key.JIN INOUE、Per.水野 雅昭、Gt.田中 幹人、Gt.外園 一馬（7/4 兵庫、7/5 岡山、8/1 名古屋）
○チケット料金：全席指定 7,500円（税込）ドリンク代別途
➤ツアー情報・チケット申込み詳細はこちら： https://yaiko.jp/event/357871
【リリース 情報】
13thアルバム『DOORS』
2025年8月20日(水) リリース
CDご購入はこちら： https://lit.link/yaiko_doors
DL & Streaming： https://yaiko.lnk.to/DOORS
■初回限定盤（2DISCS：CD+DVD） COZP-2192/3 4,950円（税込）｜特典DVD付
■通常盤（CD）COCP-42519 3,300円（税込）
■CMS限定盤 （「DOORS」初回限定盤 CD+DVD+Tシャツ） 8,950円（税込）
（「DOORS」 通常盤CD+Tシャツ） 7,300円（税込）
＊サイズ展開：M・L・XL・XXL（数量限定）
【初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】
＊矢井田 瞳弾き語りライブ「GUITAR TO UTA」特別編となるスタジオライブ映像を収録した特典DVD付
収録曲 （初回限定盤/通常盤/CMS限定盤 共通）全10曲収録
＜CD＞
1.嘘 ～DOORS ver.～ ＊7/12 配信シングル・アルバムリード曲
2.アイノロイ ＊テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌
3.sigh sigh sigh
4.砂のケーキ
5.やってられへんわ
6.Mirror
7.Singing all day
8.クジラの胃
9.星空のクリスマス
10.Heaven
＜DVD（初回限定盤のみ）＞ 全5曲収録
「GUITAR TO UTA ～room edition～」
1.手と涙
2.Over The Distance
3.Life's like a love song
4.駒沢公園
5.わたしの欲しいもの feat. 中田 裕二 ＊中田 裕二カバー
【EVENT 情報】
■EARLY SUMMER FESTA 2026-Music and Beer-『スリーマンライブ in うみかぜ公園』 -GLIM SPANKY x 渋谷すばる x 矢井田 瞳-
日時：5月9日(土) OPEN 14:00 / START 15:00
会場：横須賀市うみかぜ公園 特設野外ステージ
■2026 JFE西日本フェスタ in ふくやま
日時：5月10日(日) 9:30～16:00
会場：JFEスチール(株) 西日本製鉄所（福山地区）
■ヤイコと〇〇～GUITAR TO UTAの縁結び～
日時：5月16日(土) OPEN 15:30 / START 16:00
会場：さんびる文化センター プラバホール
■SHO WADA presents Two Chairs Vol.3
日時：5月24日(日) OPEN 16:30 / START 17:00
会場：duo MUSIC EXCHANGE
■高田漣 presents ギターミーティング at 銀座
日時：5月29日(金) OPEN 18:30 / START 19:00
会場：ヤマハホール
■エフエム福岡 博多ギターのぼせ 其の二 supported by 西部ガスグループ
日時：5月31日(日) OPEN 16:00 / START 17:00
会場：大濠公園能楽堂
【オフィシャルサイト/SNS】
■デビュー25周年特設サイト： https://columbia.jp/yaidahitomi/25th/
■Official Web Site： https://yaiko.jp
■YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCM8rHtOqyD0rdOyuQv52qlA
■Instagram： https://www.instagram.com/hitomi_yaida/
■X： https://x.com/yaiko_official
■Facebook： https://www.facebook.com/yaiko.official
■LINE： https://lin.ee/Vcq2BfS
■TikTok： https://www.tiktok.com/@yaiko0728?lang=ja-JP
【PROFILE/BIOGRAPHY】
矢井田 瞳 Hitomi Yaida
通称、ヤイコ。1978年大阪生まれ大阪育ちのシンガー・ソングライター。
19歳でギターと出会い曲作りを始める。
2000年5月3日にレーベル「青空レコード」より関西限定シングル「Howling」でインディーズデビュー。
同年7月12日に1stシングル「B’coz I Love You」でメジャーデビューを果たし、2ndシングル「My Sweet Darlin’」が大ヒット、サビのフレーズから“ダリダリ旋風”を巻き起こす。
同年10月にリリースした1stアルバム『daiya-monde』はアルバムランキング初登場1位を獲得、ミリオンセラーとなる。
その後も数々のヒット曲を世に送りだし、全国ツアーの開催やイベント出演等、精力的にアーティスト活動を行う。また国内の活動に並行して、UKレーベルからもリリース、UKツアーを成功に収める。
2023年10月、テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌「アイノロイ」をデジタルリリース。サウンドプロデューサーにYaffleを迎え、矢井田 瞳の新境地を切り開く作品が誕生。
2024年7月にデビュー満24周年を迎え、25周年イヤーに突入。
同年7月から2025年4月まで約8ヶ月間にわたり、全国25ヶ所でデビュー25周年アニバーサリー企画第一弾全国弾き語りツアー『GUITAR TO UTA 24-25』を開催。
2025年7月12日、デビュー満25周年日にデジタルシングル「嘘」をリリース。
8月に東京・大阪でデビュー25周年アニバーサリー企画第二弾リクエストライブ「矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』」を開催。8月20日には約3年振り13枚目となるオリジナルアルバム『DOORS』をリリース。
2026年、6月から全国9ヶ所でデビュー25周年イヤーを締め括る全国アコースティックツアー「矢井田 瞳 25th Anniversary Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』」を開催。