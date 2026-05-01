【発売1周年記念】SPA DAMAI発、“巡り”を整える化粧水『ダマイ セルリファーム スキンローション』が、アニバーサリー企画を開催

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（スパ ダマイ）」発のプロダクトブランド「DAMAI（以下、ダマイ）」は、ベーシックスキンケア「ダマイ セルリファーム スキンローション（化粧水）」の発売開始1周年を記念した特別企画を開催します。「ダマイ」は、温め・巡り・排出を基軸とした製品開発を行い、内面美・外面美双方において健康的に美しくなれる製品開発に取り組んでいます。

ダマイ セルリファーム スキンローション 180ml 9,350円（税込）

■今、なぜ「巡り」の化粧水が必要なのか？

春から夏にかけて、紫外線やエアコンによるインナードライ、そして自律神経の乱れからくる肌の「停滞感」に悩む方が増えています。『ダマイ セルリファーム スキンローション』は、単なる保湿にとどまらず、スパ ダマイが提唱する「温め・巡り・排出」のメソッドを凝縮。

・肌の土台に着目。植物由来の成分が潤いを与え、ハリのある印象の肌へ整えます。

・引き締まった印象へ。乾燥による肌のもたつきを整え、すっきりとした印象へ導きます。

・浸透へのこだわり。みずみずしく広がり、肌に心地よくなじみます。角質層までうるおいを届け、その後のケアを引き立てます。

乾燥してこわばった肌をやわらげて、ふっくら潤って弾むような、イキイキとしたヘルシー肌に整えます。ブランドのキー成分「D-complex」ほか、加水分解コラーゲンエキスをベース成分に、ナイアシンアミド、グルコシルヘスペリジン、セラミドAPといった注目成分も配合しています。合成着色料不使用。手のぬくもりで肌をゆるめるイメージで、香りを深呼吸しながらゆったりと、心安らぐスキンケアタイムをお楽しみください。

*１年齢に応じたケアのこと、※２角質層まで

【Thank you 1Year 概要】

◇期間：2026年5月1日（金）～2026年6月1日（月）

◇上記期間中、スキンローションを2本購入で、

・ダマイセルリファームクレンジングジェリー

・ダマイセルリファーム2in1フェイスウォッシュ

トライアルサイズ(30ｇ)をプレゼントいたします！

汚れを落としながら肌を整える「洗うケア」、スキンローションでの「整えケア」まで。

ダマイのベーシックスキンケアをこの機会に体感ください。

＜ダマイ公式オンラインストア＞ https://damaistore.jp/ ＞

■滞りがちな肌環境を整える『巡り』のケアは、健やかな美しさを育むための第一歩

肌の不調を季節のせいとあきらめる前に。

滞りがちな肌環境を整える『巡り』のケアは、健やかな美しさを育むための第一歩です。スキンケアの入り口であるローション（化粧水））を変えることは、肌のサイクルそのものを変えること。停滞した肌に『巡り』のスイッチを入れるこの一滴が、その後に続くステップの効果までをも最大化させます。

◇世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」

2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」は、2015年よりホームケア製品の販売を開始。カラダの内側も外側もしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しており、バニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合したボディクリームや、ブラックジンジャーや生姜麹の入ったハーブティーは、温活製品の中でアイコニックな存在となっている。全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”が踏襲されています。

ダマイスキンケアラインを贅沢に使用した、SPA DAMAIのスカルプティングフェイシャルトリートメントは、お顔のコリや疲れを和らげ、すっきりしたフェイスラインを目指す施術に加え、美肌の土台作りのケアとしても大変好評を頂いております。季節の変わり目のこの時期にも是非おすすめのトリートメントです。

■「巡り」を追求したDAMAIのスキンケア

シルエットが変わると感動の声を頂いている「SPA DAMAI」フェイシャルトリートメント。そのクライマックスを飾るシンボルアイテムである「ダマイ セルリファーム フェイスクリーム」の効果を最大限高める肌準備として、理想的な土台を作るベーシックスキンケアは、プロユースのセルフホームスキンケアとして、落とす・整えるというシンプルステップながら、効果を実感できるスキンケアを目指しています。

ダマイスキンケアラインを贅沢に使用した、SPA DAMAIのスカルプティングフェイシャルトリートメントは、お顔のコリや疲れを和らげ、すっきりしたフェイスラインを目指す施術に加え、美肌の土台作りのケアとしても大変好評を頂いております。季節の変わり目のこの時期にも是非おすすめのトリートメントです。

◇SPA DAMAI概要

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。カップルでご利用いただけるお部屋もあります。技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。

所在地 ：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F

電話 ：03-3462-4148

電車 ：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分/中目黒駅 徒歩10 分

JR 恵比寿駅 徒歩15 分

バス ：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山T サイト」

お車 ：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/「渋谷駅」より5 分

営業時間：10:00-22:30

オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp

SPA DAMAI公式オンラインストア：https://damaistore.jp/

＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞

2017 年

◆LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※にて

・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）

◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において

・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞

2018 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞

◆WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞

2019 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆WLSA にて

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

2020 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 2th Anniversary AWARD 2020

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2021 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 3th Anniversary AWARD 2021

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2022 年

◆WLSA にて

・リトリートスパ アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2023 年

◆WLSA にて

・ 【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】 アジア第1 位 受賞

5

◆IKYU SPA AWARD 2023

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2024 年

◆WLSA にて

【Luxury Advanced treatment spa Continent】アジア大陸 第1位

【Luxury boutique spa, Luxury retreat spa Regional】東アジア 第1位

2025年

◆WLSA にて

【Luxury Spa Retreat】東アジア 第1位

【Luxury Boutique Spa】日本 第1位

【Best Spa Product Range】東アジア 第1位

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

・会社概要

社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3Ｆ

URL： https://www.city-s.co.jp/

設立年： 1995 年12 月

事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です

＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

SPA DAMAI（スパ ダマイ）

TEL：03-3462-4148

商品担当/草間

E-mail: m.kusama@damai.jp