スマホ・PC等買取販売「じゃんぱら 錦糸町北口店」5月29日（金）オープン！

株式会社じゃんぱら

株式会社じゃんぱら（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 直純）が展開するスマホ・パソコンの買取・販売「じゃんぱら」は、「じゃんぱら 錦糸町北口店」を2026年5月29日（金）にオープン予定です。

店舗概要

北斎通り沿いで錦糸町駅北口から徒歩2分。大型商業施設からも近く、近隣にお住まいの方へご利用いただきやすい立地となっております。お仕事帰りや休日のお出かけなどのタイミングでお気軽にご利用いただける店舗を目指してまいります。

中古スマートフォンやデジタル家電などの販売・買取をご提案することで、錦糸町の皆様のデジタルライフをサポートしてまいります。

オープン記念セール企画中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82671/table/49_1_bb6459867d897357992ace8c6d344a18.jpg?v=202605010751 ]

オープンを記念した各種セール、キャンペーン、イベントを企画中です。

内容や日程に関する最新情報は、弊社サイトおよびSNSにて随時ご案内予定です。

じゃんぱらWEBサイト :https://www.janpara.co.jp/じゃんぱら公式SNS :https://x.com/janparakun_PRじゃんぱらについてじゃんぱらロゴ

https://www.janpara.co.jp/

全国に17都道府県、58店舗を展開中（2026年5月現在）の「じゃんぱら」は、買取・販売を通じてお客様に「いつでも」「手軽に」「安心して」頼っていただける店舗を目指しております。

「じゃんぱら」はより多くのお客様にご利用いただくために買取・販売・サービスを強化し、業界をリードしてまいります。

じゃんぱら会員サービス(https://www.janpara.co.jp/contents/members/)

お持ちのデバイスを管理できる「持ち物リスト」や保証期間の延長、限定キャンペーン/クーポンの発行など、便利でお得な機能や特典を受けられる登録無料の会員サービスです。

分割買取(https://www.janpara.co.jp/contents/keitaisb/)

中古業界初！分割支払い中のモバイル通信端末でも買取可能な「分割買取サービス」（ビジネス特許取得・特許第4919197号）分割支払い中でも完済品と同等額で買取いたします。

おまかせ宅配買取(https://www.janpara.co.jp/contents/omakasekaitori/)

オンラインでの本人確認（eKYC）を採用、面倒なご来店や書類手続きの必要なく、ご自宅やコンビニ、宅配ロッカーなどから買取依頼品を発送できるオンライン買取サービスです。

じゃんぱらあんしん保証(https://www.janpara.co.jp/contents/anshinhosho/)

突然のアクシデントによる物損や水没故障に対応。中古スマートフォン、タブレット、パソコンをより安心してご利用いただくための追加保証サービスです。

なめらかガラスコーティング(https://www.janpara.co.jp/contents/coating/)

硬度10Hのガラス被膜でお使いのデバイスをキズや汚れから守ります。撥水・撥油効果のあるなめらかシリコン層で、指紋付着防止やや指滑りもスムーズに。

iPhone修理サービス(https://repair.janpara.co.jp/)

画面割れやバッテリー劣化を解決し安心してご利用いただけます。

じゃんぱらは総務省登録修理業者です。（電気通信事業法：T000018、電波法：R000018）

【他社商標に関する表示】

本プレスリリース内に記載されている会社名およびブランド、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

・iPhone、iPadおよびMacは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。