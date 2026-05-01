映画『EPiC』公開記念スペシャル展示“エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント”開催決定！

株式会社パルコ

この度、株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区）映像事業開発部は、

渋谷シネクイントにて映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアーin シネクイント」を開催いたします。

※画像はイメージです

名匠バズ・ラーマン監督が最新のレストア／リマスター技術を駆使して、エルヴィス・プレスリーを現代に甦らせた映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』。1970年代初頭のラスベガス・コンサート及び全米ツアーの象徴的なライヴ・パフォーマンスを中心に、リハーサル、記者会見などの貴重な映像を最先端技術を駆使しながら、2年以上の歳月を費やして復元した本作。同一の楽曲を複数の異なる演奏シーンでシームレスに編集、リップシンクの細部にもこだわって再構築した体験型映像作品となっています。

渋谷シネクイントの会場では、映画「EPiC」の場面写真の特大展示や、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、歴代リリースアルバム20選のジャケット展示など、当時のエルヴィスやその魅力を感じられる盛り沢山な内容をご用意しています。



さらに、映画公式オリジナル・グッズを、シネクイントのみで限定販売することが決定！

数量限定のタイトルロゴ入りのスペシャルなアイテムをお楽しみください。

また、かつて原宿に存在し、エルヴィス・ファンの“聖地”として知られたエルヴィス・プレスリー＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が、映画公開を記念しシネクイント映画館内に、特別復活致します。



エルヴィス“初のワールドツアー”、そして彼の念願でもあった“初来日”をみんなで一緒にお祝い！

映画館内が、懐かしくもアツいKINGの祝祭ムードに包まれる1か月間に、ぜひご来場ください！

「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」 開催概要

■企画名：映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』

公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」

■会場：シネクイント CINE QUINTO 6Fロビー

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル 7F・6F TEL：03-3477-5905

※展示スペースは6F、ストアは7Fになります



■内容：映画「EPiC」場面写真特大展示、ワールドツアーイメージフォトブース、

エルヴィス・プレスリー歴代アルバム20選ジャケット写真展示 等

映画公式グッズ＆エルヴィス関連グッズ特別販売

■入場：無料（上映時間中に限り、映画のチケットがなくてもご入場いただけます。）

■期間：2026年5月15日（金）～6月18日（木）

■営業時間：10:00~21:00 (※映画館の営業時間に準じる)

■協力：日本最大級の音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメ他公式グッズ・ストア PGS

■詳細：

シネクイント【HP】https://www.cinequinto.com/shibuya/【X】@cinequinto(https://x.com/cinequinto)

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』作品概要

(C)2025 SONY MUSIC ENTERTAINMENT.ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル：『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』

公開日：5/15(金)よりIMAX先行上映 5/22(金)より2D(通常版)全国ロードショー

※渋谷シネクイント・日比谷シャンテは5/15(金)より２D（通常版）先行上映

製作・監督：バズ・ラーマン『エルヴィス』『華麗なるギャツビー』

音楽製作総指揮：バズ・ラーマン

出演：エルヴィス・プレスリー

原題：EPiC: Elvis Presley in Concert

配給：パルコ ユニバーサル映画

2025年／オーストラリア／英語／カラー／ビスタサイズ／ドルビーデジタル／97分／レイティング：G

字幕翻訳：石田泰子／字幕監修：湯川れい子／協力：田口富一(エルヴィス・ソサエティ)

コピーライト：(C)2025 SONY MUSIC ENTERTAINMENT.ALL RIGHTS RESERVED.

公式サイト：https://www.universalpictures.jp/micro/epic

X：https://x.com/epicjp2026

Instagram：https://www.instagram.com/epicjp_movie0515