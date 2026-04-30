Yoitoki が 16 タイプ恋愛傾向診断を新たに追加、最適なデート提案を参考として提供

1. マッチング市場における「科学的アプローチ」の必要性

OLA PARTY JAPAN株式会社

現代社会において、恋愛、婚活の形態はマッチングアプリや相談所の普及により効率化が進みました。しかし、その一方で「出会いの数」は増えても「長期的な関係維持」が困難であるという新たな社会課題が浮き彫りになっています。

厚生労働省の「令和6年（2024年）人口動態統計」および関連する法的相談データによると、離婚原因の第1位は長年「性格の不一致」であり、その割合は全体の約3割を占め続けています。これは、外見、年収、職業といった「目に見える条件」に依存したマッチングでは、本質的な「価値観の適合」や「コミュニケーションの相性」を担保できていない実態を示唆しています。

Yoitoki は、長年の恋愛や婚活研究を基に構築した AI マッチングモデルを土台とし、心理統計学に基づくパーソナライズ手法を新たに導入しています。MBTI（16 タイプ性格診断(https://yoitoki.jp/renai/mbti-shindan.html)）を含む本手法は、ユーザーの自己理解を深め、デートの参考にもなる補完的な体験として提供しており、ミスマッチ抑制にも貢献する有効なアプローチと位置づけています。

2. データに基づいた現状分析：1万人の統計が示す「相性の科学」

本報告の基盤となるのは、ヒトオシ（2025年4月発表）が公開した1万人規模のデータから導き出された「MBTI別マッチング成立率」です。この膨大なデータ群を分析すると、特定の性格類型間には、統計的に有意な「成立しやすさ」と「衝突しやすさ」が存在することが判明しています。

【統計から見るマッチングの事実】

認知機能の相違： 物事の捉え方（感覚 S 型か直感 N 型か）が異なるペアでは、初期の興味は惹かれやすいものの、長期的な意思決定において対立が生じやすい。

判断プロセスの相違： 感情（F）と論理（T）の優先順位が逆転している場合、日常的なコミュニケーションにおける「納得感」に乖離が生じ、ストレスの蓄積を招く。

これらの事実は、単なる個人の相性という「運」の要素を、統計的な「予測可能なリスク」へと変換する可能性を示しています。

3. 自社調査結果：心理統計学の活用による「満足度」の変化

Yoitokiが2026年4月に実施した独自調査（サンプル数500）では、心理統計学的なアプローチがユーザーの行動にどのような影響を与えるかを測定しました。

【新たな発見：パーソナライズの有用性】

ミスマッチの低減： 自身の16タイプ特性を理解した上で、推奨される特性を持つ相手とマッチングした場合、初対面後の「期待値との乖離」が従来比で22%減少。

長期継続意向の向上： 16タイプ別の恋愛傾向データを事前に共有したペアは、交際開始から3ヶ月後の関係満足度が、データ非活用群と比較して1.4倍高い数値を記録しました。

これらのデータは、個々の特性に合わせた「パーソナライズされた出会い」の提供が、恋活、婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)における「早期離別」という社会不安の解消に直結することを示唆しています。

4. 専門的知見の社会実装：Yoitokiの具体的な取り組み

Yoitokiは、心理統計学の知見を単なる「診断コンテンツ」としてではなく、持続可能な社会基盤としての「出会いの設計図」として位置づけています。これは、従来の結婚相談所が持つ専門的なマッチングノウハウを、最新のAIテクノロジーによって民主化したものです。独自システム「心結びAI」を中核とし、以下の3つの柱で社会実装を行っています。

１. 16タイプ別恋愛傾向データの構造化

若年層向けの入り口として提供する「MBTI恋愛診断(https://yoitoki.jp/renai/mbti-shindan.html)」では、単にタイプを判定するだけでなく、心理統計学に基づいた「行動予測」と「コミュニケーション・マニュアル」を生成します。これにより、ユーザーは相手の言動の背後にある「動機」を客観的に理解することが可能になります。これは、量から質へとシフトした「意味のある出会い」を支える重要なデータ基盤となります。

２. データのパーソナライズによるマッチング最適化

画一的な「人気ユーザー」を上位表示させる従来のアルゴリズムを廃し、個人の心理特性（内向/外交、判断/知覚等）に基づいた、一人ひとりに異なる「最適な出会いの形」を提案します。「心結びAI」は、感情の嗜好性や恋愛目標、生活のバイオリズムを分析し、特定の価値観に縛られない多様な幸せの形を肯定する、精密な推薦を実現しています。

３. 心理的負荷の軽減とセーフティネット

心理統計学を用いることで、「なぜこの相手とうまくいかないのか」という疑問に対し、自己否定ではない「統計的な説明」を提供します。これにより、婚活市場で発生しやすい自己肯定感の低下を防ぎ、メンタルヘルスに配慮した健全な活動環境を構築しています。愛情は決して数字のゲームではなく、人生に真に適合するパートナーを見つけ出すプロセスであることを科学的に保証します。

5. 結論：心理統計学が拓く「不一致」のない未来

「性格の不一致」という言葉で片付けられてきた多くの別れは、事前のデータ活用と相互理解によって、その多くが「予測・回避可能な事象」へと変わりつつあります。

Yoitokiは、2026年のマッチング市場において、心理統計学という科学的メスを入れることで、一過性の「出会い」を、生涯にわたる「絆」へと昇華させるための支援を継続します。本報告が、メディアの皆様を通じて、現代の人間関係における新たな知見として社会に共有されることを願っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Yoitoki 広報担当

URL: https://yoitoki.jp/ja

サービス概要

サービス名：Yoitoki（ヨイトキ）／公式サイト：https://yoitoki.jp/ja 対応言語：日本語／英語／韓国語／繁体字中国語／簡体字中国語／ベトナム語

出典データ

１. 厚生労働省 令和6年（2024）人口動態統計（確定数） https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/dl/14_houdouR06.pdf

２. 最高裁判所 令和6年 司法統計年報（3 家事編 ）第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別 https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12253.pdf

３. 株式会社Parasol（ヒトオシ ）MBTI別マッチング成立率 プレスリリース転載（エキサイトニュース） https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2025-04-20-25460-88/

４. 株式会社Parasol（ヒトオシ ）MBTI別マッチング成立率 プレスリリース転載（カワコレメディア） https://media.kawa-colle.jp/_ct/17761718

