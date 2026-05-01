奈良県立図書情報館「中川 学 絵本作品展」を開催します。

奈良県

奈良県立図書情報館では、お寺の住職とイラストレーターの”二足のわらじ” 中川 学さんの絵本作品展を開催します。

中川さんは、Adobe Illustratorを使ったデジタル手法で和洋問わず様々なモチーフを描き、国内だけでなく海外でも高い評価を得ています。

「今日は、ほとけさまたちの運動会。玉入れ、まんじゅう食い競争、ほとけダンス、組体操。初参加のだいぶつさまは、大きなからだで精一杯がんばりますが……」

代表作『だいぶつさまのうんどうかい』（第9回リブロ絵本大賞受賞）をはじめ、

『だいぶつさまおまつりですよ』『だいぶつさまかぜをひく』（3作ともアリス館）、泉鏡花シリーズなどのプリント画を展示します。

今年で画業30周年を迎える中川さんの、愛らしくてコミカル、ノスタルジックでモダンな作品の数々をぜひご覧ください。

中川学（なかがわがく）

1966年生まれ。京都在住。浄土宗西山禅林寺派の僧侶にしてイラストレーター。幅広いスタンスでイラストレーションを描き、国内だけでなく海外でも高い評価を得ている。近年は絵本制作にも力を入れている。『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』（汐文社）、『絵本化鳥』（国書刊行会）、『えほん遠野物語 やまびと』（汐文社）、『すずりくん 書道具のおはなし』（あかね書房）、『か～なむらのそんちょうさん』（絵本館）、『幸せに長生きするための今週のメニュー』（ミシマ社）、『おいなりさん』『そのとき門はひらかれた 法然上人ものがたり』「だいぶつさま」シリーズ（アリス館）などがある。TIS会員 インスタグラム gaku.nakagawa.1

【展覧会】

■中川 学 絵本作品展

■会期：2026/6/9（火）～7/12（日）9:00～20:00

※会期中月曜、6/30（火）休館

■場所：奈良県立図書情報館2Fエントランス

https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4809

■主催 奈良県立図書情報館

■内容：既刊絵本14作品のプリント画を展示（合計約40点）ほか

1.『だいぶつさまの うんどうかい』アリス館 2017

2.『だいぶつさま おまつりですよ』アリス館 2020

3.『だいぶつさま かぜをひく』アリス館 2025

4.『すずりくん 書道具のおはなし』あかね書房 2021

5.『おいなりさん』アリス館 2022

6.『絵本 龍潭譚』国書刊行会 2023

7.『朱日記』国書刊行会 2015

8.『榲桲に目鼻のつく話』河出書房新社 2019

9.『絵本 化鳥』国書刊行会 2012

10.『そのとき門はひらかれた 法然上人ものがたり』アリス館 2024

11.『やまびと』汐文社 2016

12.『因果ばなし』岩崎書店 2025

13.『のこったのこった』絵本館 2025

14.『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』汐文社 2014

【中川 学トーク＋サイン会 お坊さんイラストレーターが語る】

■その１：「だいぶつさまシリーズ」を中心に

・内容 中川学の人気作「だいぶつさまシリーズ」をはじめ、自身が手掛けた仏教関係の絵本についてお話しします。

・日時 2026/6/13（土）14:00~15:00（開場13:30）

・場所：奈良県立図書情報館1F交流ホール

・参加：事前予約必要（先着100人）、無料

☆申込受付開始：2025/5/12（火）9:00~

https://www.library.pref.nara.jp/event/4814

■その２：「因果（いんが）ばなし」を中心に

・内容 昨年上梓された話題作『因果ばなし』（小泉 八雲 原作、円城 塔 翻案、中川 学 絵）や、泉鏡花など怪異と幻想がテーマの絵本についてお話しします。

・日時 2026/7/11（土）14:00~15:00（開場13:30）

・場所：奈良県立図書情報館1F交流ホール

・参加：事前予約必要（先着100人）、無料

https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4809

■申込み方法 （１）（２）のいずれかよりお申し込みください。

（１）メールフォーム（図書情報館ホームページ内）

（２）来館（図書情報館２F貸出返却カウンターへ）

※サイン会への参加は、展覧会場またはトーク会場で著作をご購入の方限定です。ご希望の方に参加券をお渡しします。