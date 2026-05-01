第16回とよたビジネスフェア2026にてメ～テレのビジネス番組「ミライキャスト」特別セミナー＆交流会 開催　5月14日(木) ＠スカイホール豊田

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名古屋テレビ放送株式会社

※登壇者は追加・変更となる可能性があります。

メ～テレ(名古屋テレビ放送株式会社)は、５月14日(木)-15日(金)にスカイホール豊田で開催される「第16回とよたビジネスフェア2026」に特別協力いたします。



あわせて、５月14日(木)限定でメ～テレのビジネス番組「ミライキャスト」の特別セミナーを開催！



【ミライキャスト Special Talk　～モノづくりの未来のために今知っておくべき6つのテーマ～】


本セミナーでは「とよたビジネスフェア会場限定」で、モノづくりの未来を語るうえで欠かせない「採用広報」「サステナビリティ・GX」「人的資本経営」「製造業DX」「防災・レジリエンス戦略」など、企業が直面する重要テーマについて、第一線で活躍する企業とともにわかりやすく解説します。


「気になってはいるが、何から始めればよいかわからない」　そんな課題に対し、実践につながるヒントをお届けします。


■登壇企業一覧(敬称略・一部企業掲載)


トヨタ自動車株式会社・アスエネ株式会社・営業製作所株式会社・サントリービバレッジソリューション株式会社・株式会社生方製作所・メ～テレ(名古屋テレビ放送)



さらにセミナー終了後には、出展企業・セミナー聴講者限定の交流会も開催。


情報収集だけでなく、新たなビジネス機会の創出の場としても活用いただけます。



＜セミナー・交流会　開催概要＞


セミナー：5月14日(木)13:00～16:00


交流会：5月14日(木)16:30～19:00


参加費無料（事前申込制） ※名刺を２枚ご用意ください。


軽食と飲み物をご用意いたしますので交流をお楽しみください。


▼お申し込みはこちらから！


https://nagoyatvmiraicastintoyota.peatix.com/


※交流会への参加には、セミナーへの参加が必須となります(出展企業を除く)。



＜イベント開催概要＞


■名　称：「第16回とよたビジネスフェア2026」　※入場無料


■開催日時：2026年5月14日 (木) 10:00～16:00


　　　　　　　　　　　15日 (金) 10:00～16:00


■開催場所：スカイホール豊田（〒471-0861愛知県豊田市八幡町1-20）


■アクセス：豊田市→（おいでんバス下山・豊田線ほか）→豊田本町→徒歩5分


　　　　　　名鉄豊田市駅→徒歩15分、愛知環状鉄道新豊田駅→徒歩17分


　　　　　　＜来場には無料シャトルバスが便利です！＞


　　　　　　ホテル トヨタキャッスル・豊田スタジアム 南 臨時駐車場 ↔ スカイホール豊田


■主　催：豊田市・豊田商工会議所


■特別協力：メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）


■公式サイト：第16回とよたビジネスフェア2026　


　　　　　　　　▶ https://toyota-bizfair.jp/


　　　　　　　メ～テレpresents「ミライキャスト Special Talk」


　　　　　　　　▶ https://nagoyatvmiraicastintoyota.peatix.com