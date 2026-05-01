第16回とよたビジネスフェア2026にてメ～テレのビジネス番組「ミライキャスト」特別セミナー＆交流会 開催　5月14日(木) ＠スカイホール豊田

名古屋テレビ放送株式会社※登壇者は追加・変更となる可能性があります。

メ～テレ(名古屋テレビ放送株式会社)は、５月14日(木)-15日(金)にスカイホール豊田で開催される「第16回とよたビジネスフェア2026」に特別協力いたします。

あわせて、５月14日(木)限定でメ～テレのビジネス番組「ミライキャスト」の特別セミナーを開催！

【ミライキャスト Special Talk ～モノづくりの未来のために今知っておくべき6つのテーマ～】

本セミナーでは「とよたビジネスフェア会場限定」で、モノづくりの未来を語るうえで欠かせない「採用広報」「サステナビリティ・GX」「人的資本経営」「製造業DX」「防災・レジリエンス戦略」など、企業が直面する重要テーマについて、第一線で活躍する企業とともにわかりやすく解説します。

「気になってはいるが、何から始めればよいかわからない」 そんな課題に対し、実践につながるヒントをお届けします。

■登壇企業一覧(敬称略・一部企業掲載)

トヨタ自動車株式会社・アスエネ株式会社・営業製作所株式会社・サントリービバレッジソリューション株式会社・株式会社生方製作所・メ～テレ(名古屋テレビ放送)

さらにセミナー終了後には、出展企業・セミナー聴講者限定の交流会も開催。

情報収集だけでなく、新たなビジネス機会の創出の場としても活用いただけます。

＜セミナー・交流会 開催概要＞

セミナー：5月14日(木)13:00～16:00

交流会：5月14日(木)16:30～19:00

参加費無料（事前申込制） ※名刺を２枚ご用意ください。

軽食と飲み物をご用意いたしますので交流をお楽しみください。

▼お申し込みはこちらから！

https://nagoyatvmiraicastintoyota.peatix.com/

※交流会への参加には、セミナーへの参加が必須となります(出展企業を除く)。

＜イベント開催概要＞

■名 称：「第16回とよたビジネスフェア2026」 ※入場無料

■開催日時：2026年5月14日 (木) 10:00～16:00

15日 (金) 10:00～16:00

■開催場所：スカイホール豊田（〒471-0861愛知県豊田市八幡町1-20）

■アクセス：豊田市→（おいでんバス下山・豊田線ほか）→豊田本町→徒歩5分

名鉄豊田市駅→徒歩15分、愛知環状鉄道新豊田駅→徒歩17分

＜来場には無料シャトルバスが便利です！＞

ホテル トヨタキャッスル・豊田スタジアム 南 臨時駐車場 ↔ スカイホール豊田

■主 催：豊田市・豊田商工会議所

■特別協力：メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）

■公式サイト：第16回とよたビジネスフェア2026

▶ https://toyota-bizfair.jp/

メ～テレpresents「ミライキャスト Special Talk」

▶ https://nagoyatvmiraicastintoyota.peatix.com