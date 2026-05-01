株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2026年5月1日(金)より、東京都内直営4店舗にてオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーを発売いたします。





華やかな酸味のスペシャルティコーヒーです





クロワッサンラスクを始めとしたチョコレートのラスクの製造・販売を行っているCAFE OHZAN。ブランドとして初めてのオリジナルブレンドコーヒーになります。





大阪府と兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSと共同開発。「ロイヤルブレンド」と名付けた、中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

開発の課題は「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」こと。CAFE OHZANの看板商品であるチョコレートラスクに合うことは当然としながら、コーヒーそのものが美味しく、コーヒーだけでも成立する味にするという点にこだわり、2年をかけて開発しました。





ドリップバッグ、粉の2種類があります





新発売する「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンド。フルーツ感が強く華やかな酸味が特徴のケニアを土台に、エチオピアのアロマをのせ、ナッツのような香りを持つブラジルが全体をまとめています。

焙煎は素材の良さが引き立つ中深煎りを採用。苦みだけでなく、豆本来のフルーティーな香りや酸味を感じられる焙煎です。

ドライフルーツやナッツを使用しているCAFE OHZANの商品に合わせて、華やかさ、そしてフルーティーさを重視した配合にしました。豆の個性と飲みやすさを両立させた味わいで、スイーツや食事によく合います。





チョコレートラスクとのセットもあります





手軽に楽しめるドリップバッグと、毎日贅沢に楽しめる粉の2種類をご用意しました。ドリップバッグとチョコレートラスクのセットも新発売します。ご自宅用にもギフトにもおすすめの商品です。

CAFE OHZANを知らない方にもぜひ試していただきたい一杯です。









〇TAKAMURA COFFEE ROASTERSとは

ワインとコーヒーの専門店。ワインのようにコーヒーを扱い、豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術を持つ、プロフェッショナルの集まりです。コーヒーブランドの催事では必ず上位を取る人気店です。

開発に携わった上田さんは、コーヒー歴12年以上でバリスタとして活動。2018年エアロプレス日本チャンピオン、世界大会セミファイナリスト。TAKAMURA COFFEE ROASTERSは、淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体でスキルアップに取り組んでいます。





〇スペシャルティコーヒーとは

消費者が「美味しい」と満足し、風味特性(フレーバー、酸味、甘みなど)が明確で素晴らしい、高品質なコーヒーのことです。豆の個性が引き立つ「ロイヤルブレンド」は、苦みだけでなく、重すぎない華やかな酸味が特徴のスペシャルティコーヒー。









■ロイヤルブレンド(ドリップバッグ)





手軽に楽しめるドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ

価格 ：単品 216円(税込) / 5個入(ギフトボックス付き) 1,188円(税込)

発売日：2026年5月1日(金)









■ロイヤルブレンド(粉)





好みに合わせた入れ方ができる粉タイプ





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g

価格 ：2,376円(税込)

発売日：2026年5月1日(金)









■カフェドラペ





チョコレートラスクとのセット商品。おすすめです





商品名：カフェドラペ (スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)

価格 ：3,780円(税込)

発売日：2026年5月1日(金)









■直営店

・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341









■公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

※オンラインストアでの取り扱い開始は、5月15日(金)を予定しております。









■会社概要

商号 ：株式会社珠屋櫻山

代表者：代表取締役 町田 素直

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683