株式会社シップス（所在：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS」は、BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）のエクスクルーシブモデルを5月1日（金）より、全国のSHIPS各店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。 クロスストラップが特徴のモデル「SIENA」にリベットを配置した新鮮なデザイン。きらりと輝く繊細なリベットと、サイドからのぞくアイコニックなコルクが夏の足元を彩ります。 ユニセックスで展開し、MENはレギュラー幅、WOMENは幅の狭いナロー幅を採用。 大人の外しアイテムとして活躍する一足です。 SHIPSでしか手に入らないエクスクルーシブモデルをぜひお楽しみください。

BIRKENSTOCK：SIENA RIVET

Color：Black / Taupe Price：\20,900（inc. tax） ＜MEN＞ Regular Size：39（25cm）/ 40（26cm）/ 41（26.5cm）/ 42（27cm）/ 43（28cm）

https://www.shipsltd.co.jp/g/g115330244/

＜WOMEN＞ Narrow SIZE：35（22.5cm）/ 36（23cm）/ 37（24cm）/ 38（24.5cm）/ 39（25cm）

https://www.shipsltd.co.jp/g/g315320353/

※5月1日（金）時点で一部サイズは未入荷のため、店頭では入荷連絡のみの受付となります。ご了承ください。 ▼対象サイズ 【MEN】 ブラック：39（25cm）/ 43（28cm） トープ：41（26.5cm）/ 42（27cm）/ 43（28cm） 【WOMEN】 ブラック：35（22.5cm）/36（23cm） トープ：36（23cm）

■BIRKENSTOCK 靴づくりのルーツを1774年に辿るドイツのフットウェアブランドです。足の健康に向き合い続け、「自然な歩行」を促すサンダルやインソール、シューズは、世界中で愛されています。BIRKENSTOCKの特徴は、解剖学に基づいたフットベッドにあります。フットベッドには、細部まで考え抜かれた機能性があり、足の健康を支えます。また、上質な素材と地球に優しい天然のコルクを使用し、履けば履くほど自分の足に馴染み、唯一の一足へと育むことができます。 Instagram：@https://www.instagram.com/birkenstock/ @https://www.instagram.com/birkenstock_jp/

■株式会社シップスについて シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。 1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 公式サイト：https://www.shipsltd.co.jp