【最新予測】EASハードセキュリティタグ市場規模は2032年までに2503百万米ドルへ、CAGR4.5%で拡大（QYResearch）
EASハードセキュリティタグとは
EASハードセキュリティタグは、商品に装着される硬質電子タグであり、店舗出口に設置された検知ゲートと連動して盗難を防止する。未解除状態での持ち出し時に警報を発することで、万引きや不正持ち出しを抑止する役割を担う。近年のEASハードセキュリティタグは、従来の単一防犯機能から進化し、RFID技術との統合により在庫管理機能を兼ね備える「スマートタグ」へと高度化している。これにより、防犯と在庫可視化を同時に実現するソリューションとして位置付けが変化している。
EASハードセキュリティタグ市場は、小売業における損失防止ニーズの高まりを背景に安定成長を維持している。
2025年のEASハードセキュリティタグ生産量は約13億個、平均販売価格は1個あたり約1.4米ドルとされ、量産効果と価格安定性が市場の特徴となっている。EASハードセキュリティタグは再利用可能な防犯デバイスとしてコスト効率に優れ、小売事業者にとって不可欠な設備投資対象となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348342/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348342/images/bodyimage2】
図. EASハードセキュリティタグの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「EASハードセキュリティタグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、EASハードセキュリティタグの世界市場は、2025年に1839百万米ドルと推定され、2026年には1922百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で推移し、2032年には2503百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■成長ドライバー：EASハードセキュリティタグ需要を牽引する構造要因
EASハードセキュリティタグ市場の拡大は複数の構造的要因に支えられている。
第一に、小売盗難および在庫ロスの増加が挙げられる。組織的窃盗やセルフレジ悪用といった新たなリスクの顕在化により、小売企業は防犯投資を強化している。
第二に、オムニチャネル小売の普及である。BOPIS（オンライン注文・店舗受取）や無人店舗の拡大により、店舗内外を横断したセキュリティ管理の必要性が高まり、EASハードセキュリティタグの導入が加速している。
第三に、アジア太平洋地域を中心とした新興市場の小売近代化が需要を底上げしている。
■技術革新と直近動向：EASハードセキュリティタグのスマート化加速
直近6か月では、EASハードセキュリティタグとRFIDの融合が一層進展し、在庫精度の向上やリアルタイム追跡が可能となるケースが増加している。特にアパレル大手では、RFID統合型EASハードセキュリティタグを活用し、棚卸時間を従来比で70%以上削減した事例も報告されている。
また、軽量化・小型化設計により顧客体験を損なわない製品開発が進み、店舗設計との親和性も向上している。さらに、AI解析と連動した異常行動検知との組み合わせにより、防犯システム全体の高度化が進展している。
■サプライチェーンと競争環境：EASハードセキュリティタグの産業構造
EASハードセキュリティタグのサプライチェーンは、上流の電子部品・樹脂材料供給、中流のタグ製造、下流の小売導入で構成される。市場は比較的集中しており、主要企業にはCheckpoint Systems、Sensormatic、Nedap Retailなどが存在する。
EASハードセキュリティタグは、商品に装着される硬質電子タグであり、店舗出口に設置された検知ゲートと連動して盗難を防止する。未解除状態での持ち出し時に警報を発することで、万引きや不正持ち出しを抑止する役割を担う。近年のEASハードセキュリティタグは、従来の単一防犯機能から進化し、RFID技術との統合により在庫管理機能を兼ね備える「スマートタグ」へと高度化している。これにより、防犯と在庫可視化を同時に実現するソリューションとして位置付けが変化している。
EASハードセキュリティタグ市場は、小売業における損失防止ニーズの高まりを背景に安定成長を維持している。
2025年のEASハードセキュリティタグ生産量は約13億個、平均販売価格は1個あたり約1.4米ドルとされ、量産効果と価格安定性が市場の特徴となっている。EASハードセキュリティタグは再利用可能な防犯デバイスとしてコスト効率に優れ、小売事業者にとって不可欠な設備投資対象となっている。
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図. EASハードセキュリティタグの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「EASハードセキュリティタグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、EASハードセキュリティタグの世界市場は、2025年に1839百万米ドルと推定され、2026年には1922百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で推移し、2032年には2503百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■成長ドライバー：EASハードセキュリティタグ需要を牽引する構造要因
EASハードセキュリティタグ市場の拡大は複数の構造的要因に支えられている。
第一に、小売盗難および在庫ロスの増加が挙げられる。組織的窃盗やセルフレジ悪用といった新たなリスクの顕在化により、小売企業は防犯投資を強化している。
第二に、オムニチャネル小売の普及である。BOPIS（オンライン注文・店舗受取）や無人店舗の拡大により、店舗内外を横断したセキュリティ管理の必要性が高まり、EASハードセキュリティタグの導入が加速している。
第三に、アジア太平洋地域を中心とした新興市場の小売近代化が需要を底上げしている。
■技術革新と直近動向：EASハードセキュリティタグのスマート化加速
直近6か月では、EASハードセキュリティタグとRFIDの融合が一層進展し、在庫精度の向上やリアルタイム追跡が可能となるケースが増加している。特にアパレル大手では、RFID統合型EASハードセキュリティタグを活用し、棚卸時間を従来比で70%以上削減した事例も報告されている。
また、軽量化・小型化設計により顧客体験を損なわない製品開発が進み、店舗設計との親和性も向上している。さらに、AI解析と連動した異常行動検知との組み合わせにより、防犯システム全体の高度化が進展している。
■サプライチェーンと競争環境：EASハードセキュリティタグの産業構造
EASハードセキュリティタグのサプライチェーンは、上流の電子部品・樹脂材料供給、中流のタグ製造、下流の小売導入で構成される。市場は比較的集中しており、主要企業にはCheckpoint Systems、Sensormatic、Nedap Retailなどが存在する。