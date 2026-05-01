台湾・屏東(ピントン)産最高級マンゴーを輸入販売する佐藤貿易株式会社(所在地：埼玉県春日部市、代表取締役：笹子 秀憲)は、2026年4月25日・26日に奈良県で開催されたかき氷イベント「ひむろしらゆき祭」に参戦。台湾の人気店『朝日夫婦』とコラボレーションし、自社ブランド『チャンピオンマンゴー』をふんだんに使用したかき氷を販売したところ、連日の長蛇の列を生み、2日間で200杯以上を完売いたしました。

この反響を受け自社ECサイトにて、本年度収穫分の『チャンピオンマンゴー』の一般予約販売を開始いたします。





ECサイト： https://no1mango.base.shop/





チャンピオンマンゴータイトル画像





■氷の神様に見守られ、台湾の至宝が奈良へ。ひむろしらゆき祭での「感謝の完売」

奈良・氷室神社にて行われた「ひむろしらゆき祭」は、全国から選りすぐりの名店が集結する、かき氷ファンの聖地とも言える催事です。今回、佐藤貿易は台湾の行列店『朝日夫婦』と強力なタッグを組み、自社が生産・監修した『チャンピオンマンゴー』を提供。

会場では、「これまで食べてきたマンゴーは何だったのか」と驚く来場者が続出し、用意した200杯超が瞬く間に完売。マンゴーという果実が持つ「ポテンシャル」が、日本の食通たちの心をつかみました。





かき氷1

かき氷2





■「台湾マンゴーは数あれど、チャンピオンは1つだけ」

代表・笹子が自ら台湾で生産・目利きを行う『チャンピオンマンゴー』には、他とは一線を画す3つのこだわりがあります。





1. 「県知事賞」連覇の称号：マンゴーの聖地・屏東県で開催される品評会にて、2023年・2025年と「最優秀県知事賞」を受賞した農園の果実を厳選。





2. 樹上完熟への執念：効率を重視した早摘みは一切せず、最も美味しい瞬間まで樹の上で熟成。糖度16度を超える濃厚な甘みと、芳醇な香りを閉じ込めます。





3. 最短5日のスピード空輸：収穫後、航空便で日本へ直送。冷凍では決して味わえない「もぎたての鮮度」をご自宅へお届けします。





チャンピオンマンゴー1





■代表・笹子 秀憲のコメント

「マンゴーには多くの産地や品種がありますが、私たちが届けるのは、その頂点に立つ『チャンピオン』です。今回のかき氷を通じ、多くの方にその違いを実感いただけたことは大きな喜びです。この感動を、次はぜひご家庭で、丸ごと一玉味わっていただきたい。今後も、本物の台湾の美味しさで、かき氷店様や日本の食卓に貢献してまいります。」





代表の笹子(2)





■チャンピオンマンゴーとは？

「チャンピオンマンゴー」は、マンゴーの名産地として知られる台湾最南端・屏東県(ピントン)で、太陽の光をたっぷりと浴びて育てられた最高級マンゴーです。





チャンピオンマンゴー2





・チャンピオンの証

2023年、2025年屏東県最優秀県知事賞を受賞し5,900名の生産者からベストテンに選ばれた実力。

・濃厚な甘みと芳醇な香り

とろけるような滑らかな舌触りが特徴です。生産量が限られており、日本国内ではなかなか出会えない希少な品種です。

・最高の産地

山と海に囲まれたミネラル豊富な土壌と、最適な気候条件が、マンゴーの糖度と風味を最大限に引き出します。

・樹上完熟へのこだわり

最も美味しい瞬間を見極め、樹の上で完熟させてから収穫。自然な甘さと豊かな香りを凝縮させています。

・もぎたて最短5日でお届け！

鮮度を保つため、収穫後すぐに航空便で日本へ直送。採れたての美味しさをご自宅へお届けします。

・厳しい品質基準

経験豊富な目利きによって、色、形、糖度などを厳しくチェックし、選び抜かれた一級品のみをお届けします。









■一般販売概要

販売開始日 ： 2026年5月1日

自社ECサイト ： https://no1mango.base.shop/

商品ラインナップ： (1) もぎたてチャンピオンマンゴー1.2-1.5kg(2-3玉)

(2) もぎたてチャンピオンマンゴー2.5kg(5-8玉)

(3) もぎたてチャンピオンマンゴー5kg(8-14玉)

購入特典 ： 早期購入特典として

最大2,000円のクーポンを発行しております。





チャンピオンマンゴー3





■会社概要

商号 ： 佐藤貿易株式会社

代表者 ： 笹子 秀憲

所在地 ： 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕1912-17

設立年度： 2024年

事業内容： マンゴー輸入販売

URL ： https://lit.link/en/taiwanchampionmango