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【東京大学】山崎製パンとの共同開発によるチャリティ「ランチパック」が発売――東大150周年を記念した「青春の味」、売上の一部は赤門の修繕へ寄付――
東京大学と、山崎製パン株式会社との共同企画により開発された、東京大学のロゴカラーをイメージした新商品「ランチパック（ラムネクリームとレモンクリーム）」が、2026年5月より期間限定で発売されます 。本ランチパック売上1袋につき1円を、山崎製パン(株)が2027年に迎える東京大学150周年記念事業のひとつである赤門の修繕費に寄付するチャリティ企画です。お店で見かけたらぜひ対象商品を購入して応援してください。
東京大学と、山崎製パン株式会社との共同企画により開発された、東京大学のロゴカラーをイメージした新商品「ランチパック（ラムネクリームとレモンクリーム）」が、2026年5月より期間限定で発売されます 。
本ランチパック売上1袋につき1円を、山崎製パン(株)が2027年に迎える東京大学150周年記念事業のひとつである赤門の修繕費に寄付するチャリティ企画です。
本プロジェクトは、東京大学創設150周年記念事業の一環として始動しました 。社会連携を推進する「ディベロップメント・オフィス」と社会とのコミュニケーションを担う「コミュニケーション戦略本部」が連携し、学生の柔軟なアイデアをプロの技術で形にしたものです 。
本商品は、本学大学院学際情報学府の学生が中心となり、味とパッケージのコンセプトを立案するなど、学生主導の開発プロセスによって生まれました。東大のロゴカラーである（ブルー・イエロー）をラムネとレモンのフレーバーで表現し、見た目と味の両面から本学らしさを感じられる商品となっています。
味づくりにおいては、試作段階での厳しいフィードバックを経て、ラムネのシャリシャリとした食感と爽やかなクリームのバランスを追求しました。「青春の味」をテーマに、清涼感あふれる仕上がりとなっております 。
また、本商品は社会還元にもつながる取り組みとなっており、商品1袋の売上につき1円が本学に寄付されます。寄付金は、国の重要文化財である「赤門」の修繕費用に充てられます。
■ 商品概要
・ 商品名: ランチパック ラムネクリームとレモンクリーム
・ 参考小売価格: 140円（＋税）
・ 販売期間: 2026年5月初 〜 6月末（予定）
・ 主な販売場所: 関東全域のローソン、東大生協各店舗（※）
※東大生協（本郷・駒場・柏キャンパス、医科学研究所）の店舗情報については以下URLをご参照ください。
https://www.utcoop.or.jp/shop/hongo/
■東京大学150周年記念事業とは
東京大学が2027年に迎える創立150周年にむけて、「響存（きょうぞん）」をスローガンに掲げ、「ふりかえる」「うみだす」「つながる」の3つの旗印（アクション）のもと様々な記念事業を展開しています。
https://www.u-tokyo.ac.jp/150ut/ja/index.html
■ひらけ！赤門プロジェクトとは
東京大学が創立150周年、赤門が創建200周年を迎える2027年に向けた記念事業の一環として 耐震性の問題から2021年以降閉鎖されている東京大学のシンボル「赤門」を修復し再び開門させるためのプロジェクトを進行中です。10億円の目標を掲げ卒業生はじめ広く寄付を募っています。
https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/akamon
▼本件に関する問い合わせ先
（本掲載内容に関する問合せ）
東京大学コミュニケーション戦略本部
Email: pr.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
（東大150周年記念事業・寄付に関する問合せ）
東京大学ディベロップメントオフィス・社会連携部ディベロップメント課
Email: shougai_co.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※お手数ですが本件に関するご質問はメールにてお願いいたします。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本ランチパック売上1袋につき1円を、山崎製パン(株)が2027年に迎える東京大学150周年記念事業のひとつである赤門の修繕費に寄付するチャリティ企画です。
本プロジェクトは、東京大学創設150周年記念事業の一環として始動しました 。社会連携を推進する「ディベロップメント・オフィス」と社会とのコミュニケーションを担う「コミュニケーション戦略本部」が連携し、学生の柔軟なアイデアをプロの技術で形にしたものです 。
本商品は、本学大学院学際情報学府の学生が中心となり、味とパッケージのコンセプトを立案するなど、学生主導の開発プロセスによって生まれました。東大のロゴカラーである（ブルー・イエロー）をラムネとレモンのフレーバーで表現し、見た目と味の両面から本学らしさを感じられる商品となっています。
味づくりにおいては、試作段階での厳しいフィードバックを経て、ラムネのシャリシャリとした食感と爽やかなクリームのバランスを追求しました。「青春の味」をテーマに、清涼感あふれる仕上がりとなっております 。
また、本商品は社会還元にもつながる取り組みとなっており、商品1袋の売上につき1円が本学に寄付されます。寄付金は、国の重要文化財である「赤門」の修繕費用に充てられます。
■ 商品概要
・ 商品名: ランチパック ラムネクリームとレモンクリーム
・ 参考小売価格: 140円（＋税）
・ 販売期間: 2026年5月初 〜 6月末（予定）
・ 主な販売場所: 関東全域のローソン、東大生協各店舗（※）
※東大生協（本郷・駒場・柏キャンパス、医科学研究所）の店舗情報については以下URLをご参照ください。
https://www.utcoop.or.jp/shop/hongo/
■東京大学150周年記念事業とは
東京大学が2027年に迎える創立150周年にむけて、「響存（きょうぞん）」をスローガンに掲げ、「ふりかえる」「うみだす」「つながる」の3つの旗印（アクション）のもと様々な記念事業を展開しています。
https://www.u-tokyo.ac.jp/150ut/ja/index.html
■ひらけ！赤門プロジェクトとは
東京大学が創立150周年、赤門が創建200周年を迎える2027年に向けた記念事業の一環として 耐震性の問題から2021年以降閉鎖されている東京大学のシンボル「赤門」を修復し再び開門させるためのプロジェクトを進行中です。10億円の目標を掲げ卒業生はじめ広く寄付を募っています。
https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/akamon
▼本件に関する問い合わせ先
（本掲載内容に関する問合せ）
東京大学コミュニケーション戦略本部
Email: pr.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
（東大150周年記念事業・寄付に関する問合せ）
東京大学ディベロップメントオフィス・社会連携部ディベロップメント課
Email: shougai_co.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※お手数ですが本件に関するご質問はメールにてお願いいたします。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/