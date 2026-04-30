最短即日発送、1ロット19,800円（税込）。イワタシールが打ち出す「小ロット特急プラン」の全貌。最新デジタル技術で抜型代「0円」を実現。
株式会社イワタシールは、新サービスの具体的な価格体系を公開しました。注目すべきは、500枚～1,000枚という小ロットに特化した「特急プラン」です。
● 価格： 1ロット（1,000枚）19,800円（税込）＋送料
● 基準： 80mm角までのサイズに対応
● 納期： 最短即日発送
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347140/images/bodyimage1】
通常、シール印刷には数万円の「抜型（金型）」費用と数日間の納期が発生しますが、当社はPCデータから直接カットする最新デジタルカッターを導入。型代を「0円」にすることで、この圧倒的な低価格とスピードを実現しました。
「1,000枚だけ、今日中に作りたい」という切実な声に応えられるのは、50年の歴史で培った職人の即断即決と、最新設備の融合があるからこそです。
https://iwataseal.com/
●有限会社イワタシール
〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町84番地
052-793-2552 9：00～18：00 土日祝休み
配信元企業：有限会社イワタシール
● 価格： 1ロット（1,000枚）19,800円（税込）＋送料
● 基準： 80mm角までのサイズに対応
● 納期： 最短即日発送
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通常、シール印刷には数万円の「抜型（金型）」費用と数日間の納期が発生しますが、当社はPCデータから直接カットする最新デジタルカッターを導入。型代を「0円」にすることで、この圧倒的な低価格とスピードを実現しました。
「1,000枚だけ、今日中に作りたい」という切実な声に応えられるのは、50年の歴史で培った職人の即断即決と、最新設備の融合があるからこそです。
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〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町84番地
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