バッテリー式草刈機の世界市場2026年、グローバル市場規模（18V、54V）・分析レポートを発表
2026年4月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「バッテリー式草刈機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バッテリー式草刈機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、バッテリー式草刈機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は188百万ドルと評価され、2031年には287百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.2%であり、園芸需要の拡大や環境配慮型機器の普及により市場は着実に成長すると見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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バッテリー式草刈機は、充電式電池を動力源とすることでコードレスでの作業を可能にした園芸機器です。軽量で取り回しが良く、芝生や花壇の縁、狭い場所の草刈りに適しています。
騒音や排出ガスが少ないため、家庭用や小規模な庭園管理において効率的かつ環境に配慮した作業が可能です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では18Vと54Vに分かれており、用途や作業規模に応じて選択されています。
用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分類され、電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
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主要企業としては、Milwaukee Electric Tool、Ryobi、DEWALT、Makita、EGO、Ozito、AEG、Honda、Victa、STIHLなどが挙げられます。
さらにBosch、Erbauer、Worx、Einhell、Grey Technology、Husqvarnaなども市場で重要な役割を担っています。これら企業は製品性能の向上やブランド戦略により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州では環境規制の強化により電動機器の需要が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域でも家庭用園芸需要の増加により市場成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、環境意識の高まり、家庭園芸の普及、電動工具の利便性向上が挙げられます。一方で、バッテリー性能や価格競争が課題となっています。
また、長寿命電池や高出力技術の開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「バッテリー式草刈機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バッテリー式草刈機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、バッテリー式草刈機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は188百万ドルと評価され、2031年には287百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.2%であり、園芸需要の拡大や環境配慮型機器の普及により市場は着実に成長すると見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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バッテリー式草刈機は、充電式電池を動力源とすることでコードレスでの作業を可能にした園芸機器です。軽量で取り回しが良く、芝生や花壇の縁、狭い場所の草刈りに適しています。
騒音や排出ガスが少ないため、家庭用や小規模な庭園管理において効率的かつ環境に配慮した作業が可能です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では18Vと54Vに分かれており、用途や作業規模に応じて選択されています。
用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分類され、電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
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主要企業としては、Milwaukee Electric Tool、Ryobi、DEWALT、Makita、EGO、Ozito、AEG、Honda、Victa、STIHLなどが挙げられます。
さらにBosch、Erbauer、Worx、Einhell、Grey Technology、Husqvarnaなども市場で重要な役割を担っています。これら企業は製品性能の向上やブランド戦略により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州では環境規制の強化により電動機器の需要が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域でも家庭用園芸需要の増加により市場成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、環境意識の高まり、家庭園芸の普及、電動工具の利便性向上が挙げられます。一方で、バッテリー性能や価格競争が課題となっています。
また、長寿命電池や高出力技術の開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲