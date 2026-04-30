あせも・肌あれを防ぐ低刺激ローション『水99％Super 薬用全身あせもシャワー』販売開始！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『水99％Super 薬用全身あせもシャワー』を2026年4月12日（日）より順次、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売しております。

本商品は、赤ちゃんから敏感肌の大人まであせも・肌あれを防ぐ、首・背中・おしり・全身使える薬用のあせもシャワーです。

8割以上の方が「あせも」の悩みを経験※！

2025年9月に実施したモニターアンケート※では、「子どもの肌トラブル、『あせも』が気になったことがある」と回答した方が86％という結果になりました。

特に汗ばむ季節は、知らないうちに肌への刺激が重なり、あせもや肌あれが気になりやすい時期です。だからこそ、日々のケアを通して、気になる前から肌をいたわることが大切です。この夏は、毎日のスキンケアにあせも予防を取り入れ、赤ちゃんのすこやかな肌を守る新しい習慣をはじめてみませんか。

※ 2025年9月 アカチャンホンポ モニターアンケート実施（n＝14）

商品特長

【ポイント1】「水99％Super」と同じ超純水を使用。赤ちゃんの肌を考えたやさしい使い心地

「水99％Super」シリーズのおしりふきと同じく、不純物を徹底的に除去した超純水※を使用。

水の浄化技術を駆使して得られた、限りなく純度の高い水をベースに、保湿成分としてももの葉エキスを配合しました。毎日使うものだからこそ、成分にこだわり、赤ちゃんのデリケートな肌をいたわりながらやさしくケアできる使い心地に仕上げています。

※ 水の浄化技術を組み合わせることにより得られた、不純物を取り除いたH₂Oのこと。

【ポイント2】スプレータイプで片手でも使いやすい

スプレータイプなので、片手でシュッと手軽に使えるのが特長。

おむつ替えの時や、入浴後など、さっとケアしたいタイミングでも使いやすく、毎日のあせも予防を無理なく続けられます。ベタつきにくく、広範囲にも使いやすいため、赤ちゃんの全身ケアにおすすめです。

【ポイント3】生後0か月から使える成分だから敏感肌の大人にも！

無香料・無着色・弱酸性・低刺激にこだわった配合なので、肌への刺激に弱いママ・パパにもぴったり。

【ポイント4】つかいやすくお部屋にもなじむボトル

逆さに持ってもスプレーしやすいので、手早く赤ちゃんにスプレーすることが出来ます。

商品概要

■商品名：水99％Super 薬用全身あせもシャワー

■価 格：1,490円（税込1,639円）

■対 象：0か月～

■内容量：190mL

■商品URL：https://bit.ly/3OWE1wi

水99％Superシリーズ20周年

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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