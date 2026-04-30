株式会社三修社（所在地：東京都渋谷区、代表：前田俊秀）は、新刊『サマー先生のなりきり英語音読 基本文法60パターンで何でも言えるようになる！』を2026年4月28日に発売しました。

サマー先生のなりきり英語音読

「何年勉強しても話せない」悩みにこたえる

英語学習において、「文法や単語は知っているのに、会話になると口から出てこない」という課題は多くの学習者に共通しています。本書はその原因を「基礎文法を使いこなせていないこと」にあると捉え、「聞いて・真似して・使う」３ステップトレーニングによって“使える英語”へと転換することを目指した学習書です。

■ 基本文法60パターンを“話すための型”として習得

本書では、日常会話に必要な基本文法を60のパターンに厳選。それぞれを実際の会話シーンに即した英文とともに収録し、声に出すトレーニングを通して、自然に口から英語が出てくる感覚を養います。基礎文法を徹底的に使いこなすことで、「英語で何でも言える」という実感を得られる構成です。

■ 書籍×音声×動画で「話す」「聞く」の総合力をつける

書籍だけでなくサマー先生自身による自然なネイティブ音声および60本の動画レクチャーと連動した学習設計を採用。発音や音声変化のポイントも丁寧に解説し、話すだけでなく「相手の返答もちゃんと聞き取れる」リスニング力も同時に伸ばすことを目指します。

■ 特設サイトで学習体験をサポート

本書の内容や活用方法、音声と動画コンテンツへつながる特設サイトを公開しています。本書の学習をより効果的に進めるための情報が集約されています。

なりきり英語音読特設サイト

https://www.narikiri-ondoku.com/

■ 著者について

著者のサマー・レイン氏は、アメリカ・シアトル出身の英語講師。スタンフォード大学大学院で言語学を修め、15年以上にわたり英語教育に携わってきました。発音・音声指導を専門とし、現在はNHKの語学番組「会話が続く！リアル旅英語」を務めテキスト執筆も担当、 YouTubeチャンネルの登録数は合計50万を超えるなど、幅広い学習者に支持されています。

（参考：NHK語学番組ページ）

https://www.web.nhk/tv/an/tabieigo/pl/series-tep-J8RQQ1ZX4X

こんな方におすすめ

・何年勉強しても英語がスムーズに口から出ない方

・基本文法をもう一度やり直したい方

・英会話の発音やリスニングを強化したい方

・ネイティブの発音に近づきたい方

本書は、2019年にエムディーエヌコーポレーションから刊行された『12週間で「話せる」が実感できる魔法のなりきり英語音読』のリニューアル版です。







■書籍情報

書名：サマー先生のなりきり英語音読

副題：基本文法60パターンで何でも言えるようになる！

著者：サマー・レイン

発売日：2026年5月1日

判型：四六判／240ページ

定価：2,200円（税込）

ISBN：978-4-384-06157-4

発行：株式会社三修社