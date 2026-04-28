ゲートドライバIC 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月23に「ゲートドライバIC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ゲートドライバICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ゲートドライバIC市場の概要
ゲートドライバIC 市場に関する当社の調査レポートによると、ゲートドライバIC 市場規模は 2035 年に約 28.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ゲートドライバIC 市場規模は約 14.5億米ドルとなっています。ゲートドライバIC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ゲートドライバIC市場におけるシェアの拡大は、再生可能エネルギー（太陽光、風力など）やエネルギー貯蔵システムの導入が進んだ結果であるとされています。これらのシステムは、効率的な電力変換を行う上でゲートドライバICに大きく依存しているためです。再生可能エネルギー設備の導入が急増していることにより、インバータや系統連系システムに用いられるICに対する持続的な需要が生み出されています。さらに、国際エネルギー機関（IEA）の2023年報告書によれば、2023年における世界の年間再生可能エネルギー設備容量の新規導入量は約50%増加し、510GW近くに達しました。
ゲートドライバICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/gate-driver-ic-market/590642232
ゲートドライバICに関する市場調査によると、産業オートメーションおよびロボット工学分野の拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。ゲートドライバICは、ロボットコントローラ、モータ駆動装置、および産業用インバータに電力を供給し、「インダストリー4.0」の実現を支えています。国際ロボット連盟（IFR）の2025年版レポートによれば、日本は2024年に44,500台の産業用ロボットを導入し、世界第2位の地位を維持しました。こうした状況が、ロボット工学分野における高精度ICへの需要を後押ししています。
しかし、今後数年間は、規制への準拠に伴う複雑さが市場の成長を抑制する要因になると予測されています。したがって、メーカー各社は厳格なエネルギー効率基準、半導体の安全性に関する要件、および環境規制への対応が求められますが、これらに準拠できない場合、製品の市場投入が遅れることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348192/images/bodyimage1】
ゲートドライバIC市場セグメンテーションの傾向分析
ゲートドライバIC 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ゲートドライバIC の市場調査は、デバイスタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、電圧範囲別、集積レベル別と地域に分割されています。
ゲートドライバIC市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642232
ゲートドライバIC市場の概要
ゲートドライバIC 市場に関する当社の調査レポートによると、ゲートドライバIC 市場規模は 2035 年に約 28.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ゲートドライバIC 市場規模は約 14.5億米ドルとなっています。ゲートドライバIC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ゲートドライバIC市場におけるシェアの拡大は、再生可能エネルギー（太陽光、風力など）やエネルギー貯蔵システムの導入が進んだ結果であるとされています。これらのシステムは、効率的な電力変換を行う上でゲートドライバICに大きく依存しているためです。再生可能エネルギー設備の導入が急増していることにより、インバータや系統連系システムに用いられるICに対する持続的な需要が生み出されています。さらに、国際エネルギー機関（IEA）の2023年報告書によれば、2023年における世界の年間再生可能エネルギー設備容量の新規導入量は約50%増加し、510GW近くに達しました。
ゲートドライバICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/gate-driver-ic-market/590642232
ゲートドライバICに関する市場調査によると、産業オートメーションおよびロボット工学分野の拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。ゲートドライバICは、ロボットコントローラ、モータ駆動装置、および産業用インバータに電力を供給し、「インダストリー4.0」の実現を支えています。国際ロボット連盟（IFR）の2025年版レポートによれば、日本は2024年に44,500台の産業用ロボットを導入し、世界第2位の地位を維持しました。こうした状況が、ロボット工学分野における高精度ICへの需要を後押ししています。
しかし、今後数年間は、規制への準拠に伴う複雑さが市場の成長を抑制する要因になると予測されています。したがって、メーカー各社は厳格なエネルギー効率基準、半導体の安全性に関する要件、および環境規制への対応が求められますが、これらに準拠できない場合、製品の市場投入が遅れることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348192/images/bodyimage1】
ゲートドライバIC市場セグメンテーションの傾向分析
ゲートドライバIC 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ゲートドライバIC の市場調査は、デバイスタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、電圧範囲別、集積レベル別と地域に分割されています。
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