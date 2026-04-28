エネルギー貯蔵システム市場2035年に347億8000万米ドル到達予測 再生可能エネルギー拡大を追い風にCAGR12.4％成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
エネルギー貯蔵システム市場は、2025年の約107億3,000万ドルから2035年には約347億8,000万ドルへと拡大し、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.4％という力強い成長軌道を描いています。この市場の本質は、単なる電力の「貯蔵」ではなく、需給バランスの最適化とエネルギー効率の最大化にあります。特に再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、発電と消費の時間差を埋めるインフラとしての重要性が急速に高まっており、電力システム全体の再設計を支える中核技術として位置付けられています。
再生可能エネルギー統合を支える中核インフラとしての役割
太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、環境負荷の低減に寄与する一方で、出力の不安定性という構造的課題を抱えています。エネルギー貯蔵システム（ESS）は、この変動性を吸収し、発電量のピーク時に余剰電力を蓄え、需要が高まる時間帯に供給することで、電力系統の安定性を飛躍的に向上させます。特に再生可能エネルギー比率が高まる国・地域では、ESSの導入が電力品質の維持に不可欠となっており、電力会社や政府による投資が急増しています。結果として、ESSは単なる補助設備ではなく、次世代電力インフラの基盤としての地位を確立しつつあります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/energy-storage-systems-market
バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）が市場を牽引する理由
技術別では、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）が市場の中心的存在として急速に存在感を高めています。その理由は、応答速度の速さ、高いエネルギー効率、そして柔軟な設置性にあります。特にリチウムイオン電池のコストが過去10年で大幅に低下したことにより、導入障壁が劇的に下がり、住宅・商業・産業用途において採用が加速しています。また、全固体電池やフロー電池といった次世代技術の進展も、長時間蓄電や安全性向上といった新たな価値を提供し、市場の技術革新をさらに加速させています。
用途・エンドユーザー別に見る成長ドライバーの分散構造
用途別では、再生可能エネルギー統合が最大の成長ドライバーとなっており、クリーンエネルギーの安定供給を実現するための中核用途として注目されています。一方、エンドユーザー別では住宅セグメントが主導的なポジションを確立しています。これは、家庭用太陽光発電の普及と電気料金上昇への対応として、エネルギー自給自足へのニーズが高まっているためです。さらに、100kWh～1MWhの容量帯が最も高い需要を示しており、コストと性能のバランスに優れた「実用最適ゾーン」として市場拡大を牽引しています。
政策支援とエネルギー自立志向が生む需要拡大の構造
市場成長の背後には、各国政府による政策支援と消費者意識の変化という二つの強力な推進力が存在します。税制優遇、補助金、導入義務化といった政策は、企業や家庭におけるESS導入を加速させています。同時に、電力供給の不安定性やエネルギーコストの上昇を背景に、消費者は「エネルギーの自立性」と「レジリエンス」を重視する傾向を強めています。この結果、ESSは単なるコスト削減ツールから、リスクマネジメントおよび事業継続性確保のための戦略的投資へと位置付けが変化しています。
再生可能エネルギー統合を支える中核インフラとしての役割
太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、環境負荷の低減に寄与する一方で、出力の不安定性という構造的課題を抱えています。エネルギー貯蔵システム（ESS）は、この変動性を吸収し、発電量のピーク時に余剰電力を蓄え、需要が高まる時間帯に供給することで、電力系統の安定性を飛躍的に向上させます。特に再生可能エネルギー比率が高まる国・地域では、ESSの導入が電力品質の維持に不可欠となっており、電力会社や政府による投資が急増しています。結果として、ESSは単なる補助設備ではなく、次世代電力インフラの基盤としての地位を確立しつつあります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/energy-storage-systems-market
バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）が市場を牽引する理由
技術別では、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）が市場の中心的存在として急速に存在感を高めています。その理由は、応答速度の速さ、高いエネルギー効率、そして柔軟な設置性にあります。特にリチウムイオン電池のコストが過去10年で大幅に低下したことにより、導入障壁が劇的に下がり、住宅・商業・産業用途において採用が加速しています。また、全固体電池やフロー電池といった次世代技術の進展も、長時間蓄電や安全性向上といった新たな価値を提供し、市場の技術革新をさらに加速させています。
用途・エンドユーザー別に見る成長ドライバーの分散構造
用途別では、再生可能エネルギー統合が最大の成長ドライバーとなっており、クリーンエネルギーの安定供給を実現するための中核用途として注目されています。一方、エンドユーザー別では住宅セグメントが主導的なポジションを確立しています。これは、家庭用太陽光発電の普及と電気料金上昇への対応として、エネルギー自給自足へのニーズが高まっているためです。さらに、100kWh～1MWhの容量帯が最も高い需要を示しており、コストと性能のバランスに優れた「実用最適ゾーン」として市場拡大を牽引しています。
政策支援とエネルギー自立志向が生む需要拡大の構造
市場成長の背後には、各国政府による政策支援と消費者意識の変化という二つの強力な推進力が存在します。税制優遇、補助金、導入義務化といった政策は、企業や家庭におけるESS導入を加速させています。同時に、電力供給の不安定性やエネルギーコストの上昇を背景に、消費者は「エネルギーの自立性」と「レジリエンス」を重視する傾向を強めています。この結果、ESSは単なるコスト削減ツールから、リスクマネジメントおよび事業継続性確保のための戦略的投資へと位置付けが変化しています。