Getac、AMDテクノロジー搭載のG140 Copilot+ PC発表で堅牢型モビリティの概念を刷新





新しいG140タブレットは、AI搭載による性能とMIL規格準拠の完全堅牢性を、軽量で現場での使用に適した設計に融合させています。

ニュースの概要：

・Getacは、Copilot+ PCとして同社初のAMD搭載の完全堅牢型タブレット、G140を発表しました。

・G140は、現場で高度なエッジAIアプリケーションを実行できる柔軟な堅牢型デバイスを必要とする公共安全、自動車、製造分野の専門職を対象としています。

・G140は、Getacが誇る業界トップクラスの堅牢型Copilot+ PC製品群（次世代モデル「UX10」「F120」「B360 Plus」「S510AD」など）をさらに拡充するものです。

台北、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 堅牢コンピューティングおよびモバイルビデオソリューションの大手プロバイダーであり、高度な自社製造能力を持つメーカーであるGetac Technology Corporation（Getac）は本日、新型タブレットG140（完全堅牢型Copilot+ PC[1]）を発表しました。



Getac Redefines Rugged Mobility with Launch of G140 Copilot+ PC, Powered by AMD Technology



AMD Ryzen™テクノロジーを搭載したG140は、公共安全、自動車、製造などの業界で働く専門職向けに設計されており、幅広い運用環境で高度なエッジAIアプリケーションを実行できる柔軟な現場対応デバイスを提供します。

アーキテクチャの一貫性に対する需要の高まりに対応

企業がデジタルトランスフォーメーション戦略を加速する中、ITの意思決定者は既存インフラとのシームレスな互換性とプラットフォームの一貫性を一段と重視するようになっています。このアーキテクチャの一貫性に対する需要の高まりに応えるため、GetacはAMD搭載の堅牢ソリューションをポートフォリオに追加しました。これは、最近発表したS510AD Copilot+ PCを皮切りに、今回のG140 Copilot+ PCへと拡張されています。これらの機能追加により、特定の統合要件を持つ顧客に向けて、より柔軟な導入が可能になると同時に、IT環境の統一性と効率性が維持されます。

リアルタイムAIパフォーマンス

G140は、現場での生産性を最適化するために設計されています。AMD Ryzen™ AI 5 340 / 7 350 CPU、AMD Radeon™ 840M / 860M GPU、AMD XDNA™ 2 NPU（最大50TOPS）を搭載し、作業現場でシームレスなAI処理性能と高品質なビジュアルを提供します。この高度なAMDアーキテクチャは、効率性を重視して最適化されており、優れたバッテリー耐久性により、性能を損なうことなく長時間の作業をサポートします。

G140はマルチタスク処理にも優れており、高い応答性で高度な現場アプリケーションを処理します。さらに、統合グラフィック機能により、高解像度の地図や複雑な回路図を非常に鮮明に表示でき、別途GPUを用意する必要がありません。Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、4G LTE（オプション）、5G Sub-6（オプション）、デュアルSIM（オプション）などの豊富な通信オプションにより、遠隔地でも接続を維持できます。また、標準搭載のUSB 4ポート2基は、高速データ転送、高解像度ビデオ出力、電源供給に対応しています。

現場での使用に適した設計

G140の中核を成す14インチLumiBondディスプレイは、輝度1,000ニットで太陽光下でも視認性の高く、天候が変わりやすい屋外での作業でも優れた操作性を提供します。さらに、Getac独自のSmart Touch自動認識技術で、指、スタイラス、手袋からの入力に自動的に適応し、手動でのモード切替が不要になります。また、新設計のデュアルスピーカーは、騒音の多い屋内外環境での使用にも適しています。

G140には、Getac独自のホットスワップ対応バッテリー技術も搭載されており、高容量バッテリー（オプション）の使用により長時間の連続使用が可能です。TPM 2.0、Windows Hello顔認証カメラ、AMD PRO（オプション）、HF RFIDリーダー（オプション）、指紋認証リーダー（オプション）、スマートカードリーダー（オプション）などの堅牢なセキュリティ機能により、機密データを常に保護します。

豊富な持ち運びオプションと取り付けオプションにより、現場での機動性が向上します。これには、ハードハンドル、回転式ハンドストラップ、マグネットマウント、キックスタンドが含まれます。後者3つは、G140の筐体に統合されたVESAマウントによって実現されています。これらのオプションにより、G140を持ち運んだり、近くの場所に取り付けてハンズフリーで操作したりすることが容易になります。HavisおよびGamber-Johnsonの車載ドックにも対応し、安全な車内充電と操作が可能です。

携帯性と軽量性を兼ね備えた堅牢な保護性能

Getacのすべてのデバイスと同様に、G140は他のデバイスや機器が故障するような環境でも動作するよう設計されています。MIL-STD-810HおよびIP66認証、 4フィート（1.2m）の落下耐性、-29℃～63℃（-20°F～145°F）の動作温度範囲により、厳しい作業環境でも高い信頼性を確保し、予期せぬダウンタイムを最小限に抑え、資本・運用コストの削減に貢献します。

完全堅牢でありながら、G140は驚くほど軽量です。重量はわずか1.79kg（3.95ポンド）で、長時間の持ち運びや操作も容易です。

現場で働く専門職のための多用途デジタル・ソリューション

G140のパワフルな仕様と軽量設計は、公共安全、自動車、製造業におけるさまざまな重要ユースケースに適しています：

・公共安全： 警察官や消防士は、現場到着時にG140を車両から簡単に取り外し、証拠収集、状況把握、他の対応チームとの重要な情報共有を現場から直接行うことができます。

・自動車： 整備士や技術者は、G140の強力な処理能力を活用して、診断、タスク管理、在庫確認、緊急問題の解決などを路上やサービスセンターで行うことができます。

・製造業： 工場作業員は、G140を使用して施設全体の資産データを収集し、タイムリーに共有することができます。これにより、予測的な計画やメンテナンスを実現し、予期せぬダウンタイムを削減し、運用効率を高めることができます。

Getacの包括的なマルチプラットフォームポートフォリオの一部

G140は、Getacが誇る業界トップクラスの堅牢型Copilot+ PC製品群に追加された最新の製品で、お客様が選択したプラットフォームを通じてAI搭載のパフォーマンスを提供します。現在のラインアップには以下が含まれます：

・UX10 完全堅牢型タブレット（Intel）

・F120 完全堅牢型タブレット（Intel）

・ B360 Plus 完全堅牢型ノートPC（Intel）

・S510AD 堅牢型ノートPC（AMD）

・G140 完全堅牢型タブレット (AMD)

「業務におけるAIの活用が世界中の企業で広がる中で、強力なエッジAIアプリケーションを実行できる堅牢型デジタルデバイスに対する需要は飛躍的に高まっています」と、Getac Technology CorporationのJames Hwang社長は述べています。「G140の発売により、エッジ領域の可能性を再定義し、リアルタイムの分析力を現場の専門職に直接提供し、どんなに過酷な環境でも妥協することなくミッションクリティカルな活動を完遂できるよう支援します」

G140は2026年6月に発売予定です。

詳しくは www.getac.comをご覧ください

Getacについて

Getac Technology Corporationは、AI対応の堅牢型モバイル技術およびインテリジェントビデオソリューションのグローバルリーダーとして、ノートPC、タブレット、ソフトウェア、ウェアラブルカメラ、車載ビデオシステム、デジタル証拠管理、企業向けビデオ分析ソリューションなどを提供しています。Getacのソリューションとサービスは、厳しい環境下の最前線で働く人々のために、特別な体験を提供できるよう設計されています。現在、Getacは、防衛、公共の安全、救急、消防・救助、公共事業、自動車、天然資源、製造、輸送、物流など、100か国を超える国々の顧客にサービスを提供しています。Getacは最近、ニューズウィーク誌の2024年「World's Most Trustworthy Companies」に選ばれました。詳細については、こちらをご覧ください： https://www.getac.com。 Getac Industryブログ へのご参加や LinkedIn および YouTubeでの フォロー をお待ちしています。

GetacおよびGetacロゴは、Getac Holdings Corporationまたはその関連会社の商標です。その他のブランド名または商標は、それぞれの所有者に帰属します。 ©2025 Getac Technology Corporation.

（日本語リリース：クライアント提供）

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