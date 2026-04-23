スキンケアブランド ルアンルアンの生せっけん「ゴールデンウィークセール2026」をスタート！夏前に肌を整えるための8つのラインナップ。先着特典もご用意！送料無料でお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、「ゴールデンウィークセール2026」をスタートしました。夏前の今こそ、ふっくらハリ肌へ整えるタイミング。先着特典は「温もりを感じる天然素材のカゴ編みポシェット」をご用意。8つのラインナップを送料無料でお届けします。
ゴールデンウィークセール2026【特設会場】 https://shop.ruamruam.jp/contents/10906
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347723/images/bodyimage1】
「ゴールデンウィークセール2026」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347723/images/bodyimage2】
【販売期間】2026年5月11日(月)am9時59分まで
【先着特典】天然素材のカゴ編みポシェット 先着100名様限定
【対象商品】8つのナインナップ
１，スキンケア福袋 通常価格：\24,640(税込) \12,320(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-gw1
２，生せっけんオリジナル３本セット 通常価格：\12,760(税込) \9,240(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw2
３，セラミド生せっけん3本セット 通常価格：\8,250(税込) \5,900(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw3
４，クレンジングミルク3本セット 通常価格：\9,900(税込) \7,300(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw4
５，セラミド化粧水3本セット 通常価格：\11,550(税込) \8,200(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw5
６，スクラブ洗顔ジェル2本セット 通常価格：\7,480(税込) \5,700(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw6
７，引き締め化粧水2本セット 通常価格：\7,480(税込) \5,700(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw7
８，ブラックジンジャー2個セット 通常価格：\13,824(税込) \6,000(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw8
【注意事項】■他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当キャンペーン商品と合わせてお届けします。■ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。■定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。■当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
ゴールデンウィークセール2026【特設会場】 https://shop.ruamruam.jp/contents/10906
「ゴールデンウィークセール2026」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347723/images/bodyimage2】
【販売期間】2026年5月11日(月)am9時59分まで
【先着特典】天然素材のカゴ編みポシェット 先着100名様限定
【対象商品】8つのナインナップ
１，スキンケア福袋 通常価格：\24,640(税込) \12,320(税込)
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２，生せっけんオリジナル３本セット 通常価格：\12,760(税込) \9,240(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw2
３，セラミド生せっけん3本セット 通常価格：\8,250(税込) \5,900(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id= s-2026-gw3
４，クレンジングミルク3本セット 通常価格：\9,900(税込) \7,300(税込)
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５，セラミド化粧水3本セット 通常価格：\11,550(税込) \8,200(税込)
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６，スクラブ洗顔ジェル2本セット 通常価格：\7,480(税込) \5,700(税込)
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７，引き締め化粧水2本セット 通常価格：\7,480(税込) \5,700(税込)
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８，ブラックジンジャー2個セット 通常価格：\13,824(税込) \6,000(税込)
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【注意事項】■他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当キャンペーン商品と合わせてお届けします。■ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。■定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。■当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
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所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
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