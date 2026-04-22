建設産業向けポリウレタンシーリング材市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月17に「建設産業向けポリウレタンシーリング材市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場の概要
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場に関する当社の調査レポートによると、建設産業向けポリウレタンシーリング材市場規模は 2035 年に約 160 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 建設産業向けポリウレタンシーリング材市場規模は約 85 億米ドルとなっています。建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、建設産業向けポリウレタンシーリング材市場におけるシェアの拡大は、世界各地でエネルギー効率や環境配慮型建築（グリーンビルディング）に対する認可が増加していることに起因しています。現代の建築物において、ポリウレタンシーリング材は、断熱性の向上、空気漏れの低減、そして建物の外皮性能の強化を目的として使用されています。また、国際金融公社（IFC）は、グリーンビルディングへの投資額が今後10年間で24兆米ドルに達するとの見通しを示しています。
建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/polyurethane-sealant-for-construction-industry-market/590642212
建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する市場調査では、世界的な急速な都市化に伴い、同市場のシェアが拡大する見通しであることが明らかになっています。IFC（国際金融公社）の報告書によると、2050年までに世界の都市部人口は68%増加すると予測されています。さらに、プレハブ工法やモジュラー工法に対する需要の高まり、およびシーリング材の配合技術における急速な進歩も、市場の成長を後押ししています。
しかし、代替素材との競合激化や、アクリル系とシリコーン系シーリング材と比較してコストが高いことなどが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347711/images/bodyimage1】
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場セグメンテーションの傾向分析
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、建設産業向けポリウレタンシーリング材の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、配合別、硬化メカニズム別、性能別と地域別に分割されています。
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642212
タイプ別に基づいて、建設産業向けポリウレタンシーリング材市場は、単成分シーラントと多成分シーラントに分割されています。単成分シーラントのセグメントは、そのまま使用できる製品形態への選好の高さ、施工時の人的労力への依存度の低さ、そして混合装置が不要であることによる高い費用対効果を背景に、予測期間を通じて市場における優位性を維持し続けると見込まれています。さらに、これらのシーリング材は柔軟性、接着性、および耐候性に優れているため、伸縮目地、窓やドアのシーリング、外壁目地への使用に最適です。
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場の概要
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場に関する当社の調査レポートによると、建設産業向けポリウレタンシーリング材市場規模は 2035 年に約 160 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 建設産業向けポリウレタンシーリング材市場規模は約 85 億米ドルとなっています。建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、建設産業向けポリウレタンシーリング材市場におけるシェアの拡大は、世界各地でエネルギー効率や環境配慮型建築（グリーンビルディング）に対する認可が増加していることに起因しています。現代の建築物において、ポリウレタンシーリング材は、断熱性の向上、空気漏れの低減、そして建物の外皮性能の強化を目的として使用されています。また、国際金融公社（IFC）は、グリーンビルディングへの投資額が今後10年間で24兆米ドルに達するとの見通しを示しています。
建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/polyurethane-sealant-for-construction-industry-market/590642212
建設産業向けポリウレタンシーリング材に関する市場調査では、世界的な急速な都市化に伴い、同市場のシェアが拡大する見通しであることが明らかになっています。IFC（国際金融公社）の報告書によると、2050年までに世界の都市部人口は68%増加すると予測されています。さらに、プレハブ工法やモジュラー工法に対する需要の高まり、およびシーリング材の配合技術における急速な進歩も、市場の成長を後押ししています。
しかし、代替素材との競合激化や、アクリル系とシリコーン系シーリング材と比較してコストが高いことなどが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347711/images/bodyimage1】
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場セグメンテーションの傾向分析
建設産業向けポリウレタンシーリング材市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、建設産業向けポリウレタンシーリング材の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、配合別、硬化メカニズム別、性能別と地域別に分割されています。
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タイプ別に基づいて、建設産業向けポリウレタンシーリング材市場は、単成分シーラントと多成分シーラントに分割されています。単成分シーラントのセグメントは、そのまま使用できる製品形態への選好の高さ、施工時の人的労力への依存度の低さ、そして混合装置が不要であることによる高い費用対効果を背景に、予測期間を通じて市場における優位性を維持し続けると見込まれています。さらに、これらのシーリング材は柔軟性、接着性、および耐候性に優れているため、伸縮目地、窓やドアのシーリング、外壁目地への使用に最適です。