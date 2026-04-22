スマホで検定が取れるShikaKen(シカケン)を活用し 『スクワランマイスター2級』サービス開始
スマホで検定が取れるShikaKen(シカケン)を活用し
『スクワランマイスター2級』サービス開始
綺羅化粧品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 平井議顕、以下綺羅化粧品）は、ShikaKen（シカケン） ※1で、『スクワランマイスター 2級』※2のサービス開始致しましたので、次の通りお知らせ致します。
※1: ShikaKen(シカケン)は、スマホで簡単に、「文化」「名産」「趣味」「スキル」を《学び》《楽しむ》ことができるオンライン検定に特化したプラットフォーム
※2:スクワランマイスター1級は、2026年6月にローンチを予定しています。
綺羅化粧品株式会社(創業1969年) とは
「スクワラン」研究・開発のパイオニア
綺羅化粧品は、良い肌の状態に導く「スクワラン」にいち早く着目し、1969年化粧品業界でいち早く美容原料として配合した自然派化粧品を開発。自社工場・研究室にて、研究を重ねたキラエモリエントエッセンスは、メイン商品として長年愛され続けています。
『スクワランマイスター 2級』 概要
「スクワランマイスター」は、民間資格です。スクワランの成分・機能など正しい知識取得を目的としています。
受験料＝無料
受験合格⇒合格認定申請（1,650円）された方へは、認定者特典として
1.オリジナル合格認定証
2.キラ エモリエントエッセンス 3回分
の上記2点がセットで授与されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347698/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347698/images/bodyimage2】
概要
・検定名 ：スクワランマイスター 2級
・受験料 ：0円
・合格認定料 ：1,650円（税込）
・受験期間 ：2026年4月22日～2027年1月31日
・問題数 ：10問
・合格基準 ：8問以上正解
・出題形式 ：4者択一
・受験時間 ：15分
・受験回数 ：25回
・主催 ：綺羅化粧品株式会社
綺羅化粧品は、今後もShikaKenを活用し、様々なオンライン検定を立ち上げて参ります。
会社概要
商号：綺羅化粧品株式会社(広真グループ)
代表者：代表取締役 平井 議顕
本社住所：東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA6F
設立：1969年5月
事業内容：化粧品の製造販売、健康食品の製造販売
ホームページ：https://kira.co.jp
配信元企業：綺羅化粧品株式会社
『スクワランマイスター2級』サービス開始
綺羅化粧品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 平井議顕、以下綺羅化粧品）は、ShikaKen（シカケン） ※1で、『スクワランマイスター 2級』※2のサービス開始致しましたので、次の通りお知らせ致します。
※1: ShikaKen(シカケン)は、スマホで簡単に、「文化」「名産」「趣味」「スキル」を《学び》《楽しむ》ことができるオンライン検定に特化したプラットフォーム
※2:スクワランマイスター1級は、2026年6月にローンチを予定しています。
綺羅化粧品株式会社(創業1969年) とは
「スクワラン」研究・開発のパイオニア
綺羅化粧品は、良い肌の状態に導く「スクワラン」にいち早く着目し、1969年化粧品業界でいち早く美容原料として配合した自然派化粧品を開発。自社工場・研究室にて、研究を重ねたキラエモリエントエッセンスは、メイン商品として長年愛され続けています。
『スクワランマイスター 2級』 概要
「スクワランマイスター」は、民間資格です。スクワランの成分・機能など正しい知識取得を目的としています。
受験料＝無料
受験合格⇒合格認定申請（1,650円）された方へは、認定者特典として
1.オリジナル合格認定証
2.キラ エモリエントエッセンス 3回分
の上記2点がセットで授与されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347698/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347698/images/bodyimage2】
概要
・検定名 ：スクワランマイスター 2級
・受験料 ：0円
・合格認定料 ：1,650円（税込）
・受験期間 ：2026年4月22日～2027年1月31日
・問題数 ：10問
・合格基準 ：8問以上正解
・出題形式 ：4者択一
・受験時間 ：15分
・受験回数 ：25回
・主催 ：綺羅化粧品株式会社
綺羅化粧品は、今後もShikaKenを活用し、様々なオンライン検定を立ち上げて参ります。
会社概要
商号：綺羅化粧品株式会社(広真グループ)
代表者：代表取締役 平井 議顕
本社住所：東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA6F
設立：1969年5月
事業内容：化粧品の製造販売、健康食品の製造販売
ホームページ：https://kira.co.jp
配信元企業：綺羅化粧品株式会社
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