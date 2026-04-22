装飾照明市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「装飾照明市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社の市場投入戦略（GTM）を把握しています。
装飾照明市場：デザインと技術の融合を照らす分野
装飾照明市場は、単なる実用的用途を超えて進化し、美観、技術、持続可能性が融合するダイナミックな分野へと変貌しています。高級ホテルのクリスタルシャンデリアから住宅のリビングルームにおけるスマートLEDストリングライトまで、装飾照明製品は空間を照らすだけでなく、視覚的魅力を高め、雰囲気を創出するという二重の役割を担っています。2026年時点で、この市場は都市化の進展、可処分所得の増加、そして住宅の美観やスマートライフへの関心の高まりを背景に、世界的に安定した成長を遂げています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/365
市場規模および成長動向
世界の装飾照明市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2％で成長し、2035年末までに576億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は438億米ドルでした。
地域別の動向としては、北米および欧州は成熟市場である一方、アジア太平洋地域は急速な都市化、可処分所得の増加、新興国におけるモダンなインテリア装飾需要の拡大により、最も高い成長率が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347670/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
装飾照明市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
製品タイプ別：市場には、シャンデリア、ペンダントライト、ウォールスコンス、フラッシュマウント、フロアランプ、テーブルランプ、ストリングライト、ランタンが含まれます。高級照明器具やデザイン性の高い製品はインテリア専門家からの注目を集める一方、汎用製品は統合圧力に直面しています。
光源別：LED、蛍光灯、白熱灯、ハロゲンに分類されます。LED技術は、省エネルギー性、長寿命、デザインの柔軟性により市場を支配しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年にはLEDが世界の住宅用照明販売の約50％を占めました。
流通チャネル別：オフライン小売（ホームセンター、照明ショールーム、大型量販店、専門店）とオンライン小売に分かれます。オンラインチャネルは最も成長が速いセグメントであり、Eコマース家具・インテリアプラットフォームの拡大と、消費者のデジタル購入の増加が背景にあります。
用途別：主な用途には、住宅（最大セグメント）、商業（オフィス、小売店舗）、ホスピタリティ（ホテル、レストラン）、屋外（庭園、外装）、イベント用途が含まれます。特にホスピタリティ分野は、高級装飾照明の需要を牽引しています。
エンドユーザー別：住宅所有者、インテリアデザイナー、イベントプランナー、商業施設管理者が含まれます。それぞれのニーズは異なり、住宅所有者は美観と設置の容易さ、インテリアデザイナーは仕様品質、イベントプランナーはモジュール性や迅速な設置を重視します。
装飾照明市場：デザインと技術の融合を照らす分野
装飾照明市場は、単なる実用的用途を超えて進化し、美観、技術、持続可能性が融合するダイナミックな分野へと変貌しています。高級ホテルのクリスタルシャンデリアから住宅のリビングルームにおけるスマートLEDストリングライトまで、装飾照明製品は空間を照らすだけでなく、視覚的魅力を高め、雰囲気を創出するという二重の役割を担っています。2026年時点で、この市場は都市化の進展、可処分所得の増加、そして住宅の美観やスマートライフへの関心の高まりを背景に、世界的に安定した成長を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界の装飾照明市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2％で成長し、2035年末までに576億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は438億米ドルでした。
地域別の動向としては、北米および欧州は成熟市場である一方、アジア太平洋地域は急速な都市化、可処分所得の増加、新興国におけるモダンなインテリア装飾需要の拡大により、最も高い成長率が見込まれています。
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市場セグメンテーション
装飾照明市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
製品タイプ別：市場には、シャンデリア、ペンダントライト、ウォールスコンス、フラッシュマウント、フロアランプ、テーブルランプ、ストリングライト、ランタンが含まれます。高級照明器具やデザイン性の高い製品はインテリア専門家からの注目を集める一方、汎用製品は統合圧力に直面しています。
光源別：LED、蛍光灯、白熱灯、ハロゲンに分類されます。LED技術は、省エネルギー性、長寿命、デザインの柔軟性により市場を支配しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年にはLEDが世界の住宅用照明販売の約50％を占めました。
流通チャネル別：オフライン小売（ホームセンター、照明ショールーム、大型量販店、専門店）とオンライン小売に分かれます。オンラインチャネルは最も成長が速いセグメントであり、Eコマース家具・インテリアプラットフォームの拡大と、消費者のデジタル購入の増加が背景にあります。
用途別：主な用途には、住宅（最大セグメント）、商業（オフィス、小売店舗）、ホスピタリティ（ホテル、レストラン）、屋外（庭園、外装）、イベント用途が含まれます。特にホスピタリティ分野は、高級装飾照明の需要を牽引しています。
エンドユーザー別：住宅所有者、インテリアデザイナー、イベントプランナー、商業施設管理者が含まれます。それぞれのニーズは異なり、住宅所有者は美観と設置の容易さ、インテリアデザイナーは仕様品質、イベントプランナーはモジュール性や迅速な設置を重視します。