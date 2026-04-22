【学習院大学・日本女子大学・東京都健康長寿医療センター】老化で弱ったミトコンドリアを“増やして強くする”新規化合物を発見―加齢に伴う心機能低下を改善、栄養過多による寿命低下を抑制―

【学習院大学・日本女子大学・東京都健康長寿医療センター】老化で弱ったミトコンドリアを“増やして強くする”新規化合物を発見―加齢に伴う心機能低下を改善、栄養過多による寿命低下を抑制―