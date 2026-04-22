放射冷却フィルム市場、CAGR 25.7%で成長 - 2032年に0.72億ドル到達見込み
放射冷却フィルムとは、外部電力や冷媒循環などのエネルギー投入を伴わずに、材料が本来持つ放射・反射特性を設計して熱を逃がす先端機能性フィルムである。原理の中核は二つであり、第一に、大気の窓と呼ばれる8～13um帯域を通じて、対象表面の熱を赤外放射として上空へ直接放出する点である。第二に、太陽光、とりわけ可視～近赤外域の反射率を高め、日射吸収による加熱を抑制する点である。これらを同時に成立させるため、フィルムは多層構造で設計されることが多く、高い赤外放射率を担うポリマーや金属酸化物などの層と、日射を強く反射する層を組み合わせ、昼夜連続で温度上昇を抑える機能を実装する。用途は、建築外皮・屋根・外装材に貼り合わせて空調負荷の低減を狙う省エネ領域、発熱密度が高い電子機器の熱マネジメント、太陽光パネルの温度上昇を抑えて性能劣化を緩和する冷却用途などに広がる。環境負荷の低減、低消費エネルギー、持続可能性を同時に訴求できる点が、材料としての価値を規定する要素である。
市場主要特性 急速拡大と寡占化が同時進行する成長局面
LP Information調査チームの「世界放射冷却フィルム市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/593871/passive-radiative-cooling-film）によれば、放射冷却フィルム市場は2026～2032年にCAGR25.7%で拡大し、2032年には市場規模0.72億米ドルに達する見通しである。成長率の水準は、材料が研究テーマから実装・採用フェーズへ移行しつつある段階を示唆する一方、絶対規模はまだ小さく、用途別・地域別の立ち上がりが市場全体の数字に反映されやすい構造である。すなわち、導入プロジェクトの採否、仕様認定の進捗、量産立上げのタイミングが、短期の需給と価格形成に与える影響が相対的に大きい市場である。したがって、成長トレンドは上向きである一方、局所的な需要の波が見えやすい点が特徴である。
背景要因 実装難度が高いほど価値が際立つ市場構造
放射冷却フィルム市場が高い成長率で拡大する背景には、放射冷却フィルムが「無電力で熱を逃がす」という訴求を、材料設計そのものに織り込める点がある。大気の窓（8～13um帯）を活用した赤外放射と、太陽光反射を両立させるという要件は、単一材料ではなく多層構造・微細設計・表面制御を前提とするため、性能の再現性、製膜プロセスの安定化、耐候性・汚れ・貼り合わせ適性など、実装条件を満たすほど付加価値が上がる。市場規模がまだ小さい段階では、採用が進む用途や仕様が限定されやすいが、その分だけ要求仕様が明確になり、適合した製品が選好されやすい。結果として、成長率の高さと市場の選別性が並走する構図になりやすいのである。
図. 放射冷却フィルム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347620/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347620/images/bodyimage2】
図. 世界の放射冷却フィルム市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析 上位集中が示す技術優位と供給体制の差
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、放射冷却フィルムの主要製造業者にはSPACE COOL、MG Energy、Azure Eraが含まれ、2025年時点でトップ3企業が売上ベースで約69.0%のシェアを占める。これは、性能の見せ方や評価方法が統一されにくい新興材料市場において、実績・信頼性・供給継続性が選定基準として強く働くことを示唆する。とりわけ放射冷却は、赤外放射特性と日射反射特性の両立に加え、長期安定性や施工・貼り合わせまで含めた「使える状態」での提供が競争力になる。上位企業が選ばれる背景には、材料設計だけでなく、品質管理、ロット間ばらつきの抑制、顧客の評価プロセスに耐える技術資料・サンプル供給など、事業化の総合力が反映されていると整理できる。
市場主要特性 急速拡大と寡占化が同時進行する成長局面
LP Information調査チームの「世界放射冷却フィルム市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/593871/passive-radiative-cooling-film）によれば、放射冷却フィルム市場は2026～2032年にCAGR25.7%で拡大し、2032年には市場規模0.72億米ドルに達する見通しである。成長率の水準は、材料が研究テーマから実装・採用フェーズへ移行しつつある段階を示唆する一方、絶対規模はまだ小さく、用途別・地域別の立ち上がりが市場全体の数字に反映されやすい構造である。すなわち、導入プロジェクトの採否、仕様認定の進捗、量産立上げのタイミングが、短期の需給と価格形成に与える影響が相対的に大きい市場である。したがって、成長トレンドは上向きである一方、局所的な需要の波が見えやすい点が特徴である。
背景要因 実装難度が高いほど価値が際立つ市場構造
放射冷却フィルム市場が高い成長率で拡大する背景には、放射冷却フィルムが「無電力で熱を逃がす」という訴求を、材料設計そのものに織り込める点がある。大気の窓（8～13um帯）を活用した赤外放射と、太陽光反射を両立させるという要件は、単一材料ではなく多層構造・微細設計・表面制御を前提とするため、性能の再現性、製膜プロセスの安定化、耐候性・汚れ・貼り合わせ適性など、実装条件を満たすほど付加価値が上がる。市場規模がまだ小さい段階では、採用が進む用途や仕様が限定されやすいが、その分だけ要求仕様が明確になり、適合した製品が選好されやすい。結果として、成長率の高さと市場の選別性が並走する構図になりやすいのである。
図. 放射冷却フィルム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347620/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347620/images/bodyimage2】
図. 世界の放射冷却フィルム市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析 上位集中が示す技術優位と供給体制の差
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、放射冷却フィルムの主要製造業者にはSPACE COOL、MG Energy、Azure Eraが含まれ、2025年時点でトップ3企業が売上ベースで約69.0%のシェアを占める。これは、性能の見せ方や評価方法が統一されにくい新興材料市場において、実績・信頼性・供給継続性が選定基準として強く働くことを示唆する。とりわけ放射冷却は、赤外放射特性と日射反射特性の両立に加え、長期安定性や施工・貼り合わせまで含めた「使える状態」での提供が競争力になる。上位企業が選ばれる背景には、材料設計だけでなく、品質管理、ロット間ばらつきの抑制、顧客の評価プロセスに耐える技術資料・サンプル供給など、事業化の総合力が反映されていると整理できる。