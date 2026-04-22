希土類金属市場は2035年までに108億3000万米ドル規模へ成長予測、CAGR10.12％で加速するEV・再生可能エネルギー駆動型市場拡大トレンド : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

希土類金属市場は2035年までに108億3000万米ドル規模へ成長予測、CAGR10.12％で加速するEV・再生可能エネルギー駆動型市場拡大トレンド : レポートオーシャン株式会社プレスリリース