【三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲】ライフスタイルを彩る店舗が続々とオープン！　リニューアル・GWイベント最新情報

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区 代表取締役社長：大林 修)が運営するアーバンドック ららぽーと豊洲は、2026年4月20日(月)～5月10日(日)の期間、リニューアルを記念して、さまざまなイベント・キャンペーンを開催いたします。

2026年10月に開業20周年を迎えるアーバンドック ららぽーと豊洲では、館内店舗や共用部が続々とアップデート中です。ニューオープン・リニューアル店舗での期間限定の特典サービスの実施や、PayPay支払いで最大10%戻ってくる「PayPayクーポン」の開催など、おトクにショッピングをお楽しみいただけるキャンペーンが盛りだくさん！

また、5月2日(土)～5月6日(水・休)の5日間、ららぽーと豊洲および隣接する豊洲公園にて都市型フェス「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」(主催：株式会社MoveX)を開催いたします。スケートボード・パルクール・ブレイキンなどのアーバンスポーツ体験をはじめ、大会観戦、縁日、フード、アート、参加型コンテンツなど、多彩な楽しみが集結。子どもから大人まで、ゴールデンウィークのおでかけ先として、見て・やって・遊べる“お祭り感”あふれる5日間をお届けします。

▼アーバンドック ららぽーと豊洲 リニューアル特設サイト

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/special/renewal-20th/

▼「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」

https://freestyle-space.com/toyosustreetparkfes/

今だけのおトクな特典をチェック！

ニューオープン＆リニューアル店舗では期間限定でショッピングやお食事がおトクに楽しめる特典を開催いたします。対象店舗・特典内容は施設サイトでもご確認いただけます。

詳細はコチラ：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3369929.html

他にも続々！ニューオープン＆リニューアル最新情報

PayPayポイント最大10％戻ってくるクーポン

4月20日(月)～5月6日(水・休)の期間、事前にPayPay内でクーポンを取得いただき、対象店舗にてPayPayをご利用のうえお支払いいただくと最大10%分のPayPayポイントが後日付与されます。

PayPayのお支払いでもポイント用QRや対象カードのご提示で三井ショッピングパークポイントもたまります！おトクなこの機会にぜひお買物をお楽しみください！

詳細はコチラ：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3365956.html

※PayPayポイント付与上限は、期間中のお買物合算で

3,000ポイントまでとなります。

※早期に終了する場合がございます。

※PayPayポイントは原則30日後に付与されます。

即時付与ではございません。

※後日付与されるPayPayポイントは、

PayPay/PayPayカード公式ストアで利用可能。出金・譲渡不可。

※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5％と

なります。詳細はPayPay HPをご確認ください。

※全商品・一部商品に関わらず返品等をされた場合、

PayPayポイントは取り消す可能性があります。

※クーポン期間外の返品は、全商品・一部商品に関わらず、

付与されたPayPayポイントは全て取り消されます。

※一部対象外店舗・商品がございます。

〈HAPPY OUTSIDE BEAMS〉『PLAY&COLLECT!!』開催

株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋)が手がける、外遊びの楽しみ方を提案するブランド〈HAPPY OUTSIDE BEAMS〉が、「ビームス 豊洲」のオープンを記念し、シーサイドデッキ(中庭)にて外遊びイベント『PLAY&COLLECT!!』を開催します。

ブランドメッセージである「さあ、外遊びしよう！」を体現する本イベント。かつて造船所として栄えた歴史を持ち、現在は美しい海辺の景観が広がるららぽーと豊洲を舞台に、都市部で気軽に無料で楽しむことができる外遊び体験を提供いただきます。

会場では北欧発祥の外遊び「モルック」をはじめ、「コーンホール」などの人気アクティビティ、自分だけの「ぬりえ缶バッジ」作りといった思い出を形にするワークショップを展開予定です。

また、外遊びコンテンツやお店を巡るスタンプラリーを開催。スタンプの数に応じたオリジナルグッズのプレゼントも実施します。

『HAPPY OUTSIDE BEAMS presents PLAY&COLLECT!!』

日時：2026年4月25日(土)・26日(日) 10:00～17:00

場所：アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ(中庭)

入場料：無料

主催：HAPPY OUTSIDE BEAMS

※雨天予報時の開催可否については、イベント前日の17:00に

〈HAPPYOUTSIDE BEAMS〉公式Instagram

(@happyoutsidebeams)にてお知らせいたします。

※天候状況によっては、一部コンテンツの実施を中止にする場合が

ございます。

TOYOSU STREET PARK FES 開催！

アーバンドック ららぽーと豊洲の開業20周年を彩るゴールデンウィーク特別企画として、都市型フェス「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」を開催！

東京湾を望む豊洲のウォーターフロントを舞台に、スケートボード・パルクール・ブレイキンなどのアーバンスポーツ体験をはじめ、大会観戦、縁日、フード、アート、参加型コンテンツなど、多彩な楽しみが集結。子どもから大人まで、ゴールデンウィークのおでかけ先として、見て・やって・遊べる“お祭り感”あふれる5日間をお届けします。

【注目ポイント】

１. 毎日開催、本格大会

ダブルダッチ、パルクール、フリースタイルバスケットボール、フリースタイルフットボール、ミックスバトルなど、期間中は毎日いずれかの種目で本格大会を開催します。トッププレイヤーたちによる迫力ある真剣勝負を、間近で楽しめるのも本フェスの大きな見どころです。

２. 11種目以上のアーバンスポーツを体験

スケートボード、BMX、インラインスケート、パルクール、ブレイキン、ダブルダッチ、フリースタイルバスケットボール、フリースタイルフットボール、指スケ、ストリートコマ、ストリートけん玉など、11種目以上のアーバンスポーツを無料で体験できます。プロアスリートによるパフォーマンスも連日実施し、初めての方やお子様も気軽にアーバンスポーツの魅力に触れられます。

※参加条件は特設サイト(https://freestyle-space.com/toyosustreetparkfes/)をご確認ください。

３. ゴールデンウィークを彩る、お祭り感あふれるフェス空間

会場には、縁日やキッチンカー、ららぽーと豊洲館内出店店舗による特別ブース、地域スポーツ団体による参加型企画などが並び、スポーツ体験以外にも一日を通して楽しめるコンテンツが充実。家族連れや友人同士でも過ごしやすい、ゴールデンウィークならではのにぎわいあるフェス空間が広がります。

４. アートや多彩な参加型企画も展開

モニュメント制作や参加型アート、ボディペイントなど、会場ではアートを気軽に楽しめる企画も展開します。スポーツだけにとどまらず、さまざまなコンテンツを回遊しながら楽しめるのも、本フェスならではの魅力です。

BMXスケートボードパルクール

TOYOSU STREET PARK FES 開催！

「TOYOSU STREET PARK FES(トヨスストリートパークフェス)」

(https://freestyle-space.com/toyosustreetparkfes/)

日程：2026年5月2日(土)～5月6日(水・休)

時間：コンテンツにより異なります(11:30～16:30を中心に開催)

※大会およびライブ等は日程により10:00～19:00頃まで実施いたします。

場所：アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ(中庭)/豊洲公園(花木とモニュメント広場)

入場料：無料(参加条件など詳細は特設サイトをご確認ください。一部有料コンテンツあり。)

主催：株式会社MoveX

※アーバンスポーツ体験への参加には、参加同意書へのサインが必要です。未成年者のご参加には、

保護者の同意が必要となります。

クロススポーツパーク公式LINEを友だち追加のうえ、トーク画面からお申し込みください。

※シーサイドデッキ(中庭)で実施するアーバンスポーツ体験には、ららぽーと豊洲館内対象店舗での

当日1,000円(税込・合算不可)以上のレシート提示が必要です。

レシート対象外店舗：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/info/3372915.html

なお、TOYOSU STREET PARK FES会場内での購入レシートは対象外です。

※一部体験コンテンツへの参加には、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの友だち

追加およびお気に入り施設登録が必要です。

※雨天等により、実施場所や時間の変更、または中止となる場合があります。

※体験コンテンツおよびパフォーマンスは、実施日が変更となる場合があります。

※最新情報については、特設サイトをご確認ください。

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。※画像はすべてイメージです。

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」について

名称 ：三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

所在地 ：東京都江東区豊洲2-4-9

TEL 0570-077-732(代表) (受付時間10:00～18:00)

運営 ：三井不動産商業マネジメント株式会社

店舗数 : 約220店舗

営業時間 ：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/

交通 ：東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅2b出口直結・ゆりかもめ「豊洲」駅直結