イオンイーハート 『おひつごはん四六時中』4月24日(金)「京都五条店」リニューアルオープン！

イオン株式会社

日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』を運営する株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、4月24日(金)イオンモール京都五条の「おひつごはん四六時中 京都五条店」をリニューアルオープンいたします。

当社は、日本最大のだし茶漬け専門チェーン『おひつごはん四六時中』のブランド価値向上および事業拡大を目的に、立地特性に応じた店舗モデルの開発と、既存店のリニューアルならびに新規出店を積極的に推進しております。このたび、その一環として、イオンモール京都五条の『おひつごはん四六時中』をリニューアルし、若年層からファミリー層、シニア層まで幅広いお客さまに“だし茶漬け”の魅力をさまざまな利用シーンで感じていただける店舗へと刷新いたします。

今回のリニューアルでは、同フロアにアミューズメントやカルチャーなど多様な機能が集積し、ティータイムの時間帯にも多くのお客さまが行き交う立地特性を踏まえ、食事利用に加え買い物などの合間に気軽に立ち寄れるカフェニーズに応えるため和スイーツやドリンクメニューを拡充し、お食事以外でも利用しやすいよう店内を開放感と落ち着きを兼ね備えたオープンスタイルへと変更するなど“和カフェ機能を強化した新たな店舗”として魅力を高めております。

メニューにつきましては、お客さまが“自分流のおひつごはん”をよりカジュアルに楽しめるよう、従来のおひつごはんオリジナルタレに加え、バジルチーズソースや海老みそソースなど、その日の気分やお好みにあわせて選べる5種類のタレをご用意、さらに“だし茶漬け”に欠かせない薬味として定番の刻み海苔やあられに加え、特製だしの旨味を一層引き立てる「おかか」を新たに取り入れることで、味の広がりや奥行きをお好みでアレンジいただけます。今回のリニューアルを通じて、“だし茶漬け”の新たな愉しみ方に加え、和カフェとしての利用価値を高めることで、日常のお食事からティータイム、特別な日まで、さまざまな場面でご利用いただける利便性の向上を図るとともに、心地よい時間と食体験の提供に努めてまいります。

店舗概要

・店名：『おひつごはん四六時中』京都五条店

・開店日：2026年4月24日(金)

・所在地：京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3階

・電話番号：080-7073-0364

・営業時間：平日11:00～22:00、土日祝10:30～22:00

■店舗デザイン（イメージ）

■多彩な味わいが愉しめる「だし茶漬け」専門チェーン

■こだわりのだし茶漬け

■おすすめメニュー・和スイーツ・夜得コースのご紹介

※こちらの画像は店舗イメージです。店舗情報はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/shops/217おすすめメニュー和スイーツ夜得コース

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/