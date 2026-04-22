さっぽろ羊ヶ丘展望台クラーク博士像50周年記念「ゴールデンウイークイベント」開催のお知らせ(2026年4月29日～5月10日)

一般社団法人札幌観光協会

さっぽろ羊ヶ丘展望台では4月29日(水・祝)から5月10日(日)の日程で「ゴールデンウイークイベント」を開催いたします。羊ケ丘の春の風物詩「羊の毛刈り」見学や「連凧揚げと凧作り」体験・「羊のおさんぽレース」など、ご家族皆さまで楽しめる企画を用意いたしました。また、5月3日(日・祝)から5月6日(水・振)まで小学生の入場が無料となります。さらにさっぽろ羊ヶ丘展望台ではこの春5頭の羊が仲間入りしました、広い牧草地でのんびりと草を食む可愛い羊たちの姿をお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■日 程

2026年4月29日(水・祝)～5月10日(日)10:00～15:00

■内 容

1.羊の毛刈り見学

2.連凧揚げと凧作り体験

3.羊のおさんぽレース

4.ジンギスカンのジンくんが遊びに来ます！

5.ソープ作りワークショップ

6.ひつじさんとカーネーションのメモスタンドパフェ

7.タイルクラフトワークショップ

8.選んで作るワクワクのひととき！キャンドル＆石けんづくり

9. 羊毛こびんホルダーと羊毛どんぐりストラップ

10.場内マップスタンプラリー

11.キッチンカー

12.ストライダー

1.羊の毛刈り見学

日 程 4月29日(水・祝)～5月3日(日・祝)

時 間 第一部11:00～ 第二部13:30～

料 金 無料

内 容

年に一度、この時期に羊が重いコート(羊毛)を脱いで、夏に向けて衣替えを行います。昨年さっぽろ羊ヶ丘展望台に仲間入りした9頭のうち1歳の羊8頭は初めての毛刈りとなります。11時からと13時30分からの2回開催し、各回1～2頭の毛刈りを行います。

2.連凧揚げと凧作り体験

日 程 5月3日(日・祝)～5月6日(水・振)

時 間 10:00～15:00

料 金 連凧揚げ体験は無料 ※お子様向けのミニ凧キットは札幌凧の会が1個700円で販売

内 容

さっぽろ羊ヶ丘展望台の春の名物行事。薫風さわやかな羊ケ丘の青空に、伸びやかに連なる凧が舞い上がります。クラーク博士像50周年を記念してクラーク博士の連凧が登場します。ミニ凧揚げはお子様はもちろん大人も童心にかえって楽しめます。

3.羊のおさんぽレース

日 程 5月7日(木)～5月10日(日)

時 間 13:30（受付12:30～）

料 金 無料

内 容

昨年さっぽろ羊ヶ丘展望台に仲間入りした9頭に加え、この春仲間入りした5頭の羊たち計14頭が初めてのおさんぽレースに登場、見事1位の羊さんを予想したお客様には景品をプレゼントします！いつものんびり牧草地でご飯を食べている羊さん。おさんぽレースものんびりマイペースですが、その様子に癒されながらお楽しみください♪

4.ジンギスカンのジンくんが遊びに来ます！

日 程 5月1日(金)

時 間 10:30～、12:00～

料 金 無料

内 容

札幌市公認サッポロスマイルPR 大使を務め「クラーク博士像50周年記念公式アンバサダー」でもある、道内外で人気のキャラクター「ジンギスカンのジンくん」が遊びに来てくれます。さっぽろ羊ヶ丘展望台はジンくんのふるさと。愛らしい姿でイベントを盛り上げてくれます。

5.ソープ作りワークショップ

日 程 4月29日(水・祝)～5月2日(土)

時 間 10:00～15:00

料 金 1,000円～1,300円

内 容

デコアイスキャンディなど思わず食べたくなっちゃうかわいいオリジナルソープを作りましょう♪

講師 手作り石鹸サロンolive 舟崎 恵美 先生

6.ひつじさんとカーネーションのメモスタンドパフェ

日 程 4月30日(木)、5月1日(金)、5月8日(金)、5月10日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 1,200円

内 容

ふわふわねんどでかわいいひつじさんのメモスタンドを作りましょう♪

講師 わくわくねんどクラブ かつみ きみこ 先生

7.タイルクラフトワークショップ

日 程 5月3日(日・祝)

時 間 10:00～15:00

料 金 800円～2,500円

内 容

色々な形のタイルを組み合わせてオリジナル作品を作ってみましょう！コースター、トレイ、鍋敷きが作れます♪

講師 salon.plaisir 芳澤 智恵子 先生

8.選んで作るワクワクのひととき！キャンドル＆石けんづくり

日 程 5月4日(月・祝)、5月5日(火・祝)、5月9日(土)、5月10日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 800円～2,900円

内 容

子ども大人も夢中になれる！『好き』を組み合わせて世界にひとつだけのオリジナルアイテムを作りませんか？

豊富なメニューからアロマキャンドルやアロマ石けんをお作りいただけます♪

講師 candle tomato 安田 夕紀子 先生

9. 羊毛こびんホルダーと羊毛どんぐりストラップ

日 程 5月5日(火・祝)、5月6日(水・振)

時 間 10:00～15:00

料 金 一つ600円 セット1,000円

内 容

カラフルな羊毛で素敵な作品を作れるワークショップです♪

講師 ちいさなはっぱ ちいさなき 道場 祥子 先生

10.場内マップスタンプラリー

日 程 4月29日(水・祝)～5月10日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 無料

内 容

施設内4ヶ所を巡ってスタンプを集めよう♪スタンプラリーを達成されたお客様には景品をプレゼントします。

11.キッチンカー

日 程 4月29日(水・祝)、5月2日(土)～5月10日(日)

時 間 10:00～15:00

内 容

イベント期間中はバラエティに富んだキッチンカーが登場します。人気のキッチンカーがさっぽろ羊ヶ丘展望台に勢ぞろい！広大な景色とともにお気に入りのグルメをみつけてお楽しみください！

12.ストライダー

日 程 4月29日(水・祝)～5月10日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 無料

内 容

足で地面をけって進むランニングバイク「ストライダー」を楽しめるエリアを用意し、ストライダーは無料で貸し出します。羊ケ丘の雄大な自然を感じながら遊ぶことができます。対象年齢は2歳～5歳。保護者の方の付き添いが必要です。

〈4月1日(水)より入場パスポートがお得になりました〉

2026年4月1日(水)より入場パスポート(ご本人に限り施設入場料が無料)がお得になりました。

使用期限は2027年3月31日(水)までです。

札幌市民料金 入場パスポート:1,000円→ 800円

通常料金 入場パスポート:2,000円→1,500円

札幌市民料金は免許証など札幌市内在住を証明できるものが必要です(本人のみ適用)。

第一種動物取扱業登録

種別：展示 動物取扱責任者：近藤巧 登録年月日：令和6年12月4日 有効期間：令和11年12月3日

登録番号：札保動セ登録第2224号