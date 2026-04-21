電話AIエージェント「DXでんわ」、既存の通知手段に加え、待望のGoogleチャット連携をリリース。入電通知の選択肢が広がり、利便性が向上。

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化する「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、「DXでんわ」において、入電通知の連携先をさらに拡充しGoogleチャット連携を追加したことをお知らせします。

「DXでんわ」とは

「DXでんわ」は企業の電話業務をDX化し、人による対応の効率化・省力化を推進する電話自動応答サービス（IVR）です。

24時間365日の「音声案内による自動受付」「用件に応じた担当者への振り分け」を実現するほか、電話相手が吹き込んだ内容をAIが要約して文字に起こす「音声自動テキスト化機能」、音声のみに頼らない自動応答を可能にする「SMS送信機能」など、多様な機能を標準搭載しています。

さらに、音声やフローを柔軟に作成できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ中国語や韓国語など約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で「電話業務の効率化・課題解決に貢献するツール」として活用されています。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

【機能拡張】入電通知時のGoogleチャット通知機能の概要

「入電通知時のGoogleチャット通知機能」は、お客様などからの着信をGoogleチャットに通知できる機能です。すべての着信を知らせる設定はもちろん、必要な問い合わせだけを選んで通知することも可能です。これにより、対応すべき連絡を見逃すことなく、スムーズにキャッチアップできます。

※Googleチャットへ通知される内容のイメージ

これまでも各種メールやチャットツールを入電時の通知先として設定できましたが、実際に「DXでんわ」を導入いただいているお客様からご要望をいただき、今回の「Googleチャット通知機能」を追加しました。

料金体系

ライトプラン以上をご契約の場合、「入電通知時のGoogleチャット通知機能」は無料でご利用いただけます。

※Slack、Teams、Chatwork、LINE WORKSなど、その他のチャットツールへの通知機能もご利用可能です。

※プランの詳細については料金ページ(https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/pricing/)をご確認ください。

今後の開発予定

「DXでんわ」は今後もお客様の声をもとに、継続的な機能拡充を行ってまいります。更なる利便性の向上にご期待ください。

メディアリンク株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72025/table/208_1_41d0cf758cad09ea02a0eb6ccd2b1096.jpg?v=202604211051 ]

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング